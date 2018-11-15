Анонсы событий на 20 ноября

18:31 | 19.11.2018

9:15 Первоуральск (Инновационный культурный центр, ул. Ленина, 18Б). Стартуют первые мероприятия Международного фестиваля инклюзивного искусства Inclusive Art.

С 9:15 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18Б) будет проходить Межрегиональный семинар «Организация инклюзивной среды в учреждениях культуры», направленный на содействие участию людей с инвалидностью в культурной жизни. Эксперты обсудят возможности реализации инклюзивных проектов и программ в учреждениях культуры», разберут лучшие инклюзивные российские и международных практики по организации и реализации инклюзивных проектов и программ в учреждениях культуры.

В 15:30 здесь же состоится открытие фотовыставки участников III Международного фестиваля «Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве» и показ видеоработ финалистов в номинации «Визуальное искусство». Авторские работы представят более 40 человек.

В жюри направления вошли российский режиссер, сценарист и художник анимационного кино Сергей Айнутдинов, режиссер, член Союза кинематографистов России Андрей Ким, фотокорреспондент газеты «Уральский рабочий», руководитель гильдии фотожурналистов Свердловского союза журналистов Борис Ярков, художник-постановщик из Санкт-Петербурга, член Союза художников России Ирина Целикова. После показа члены жюри огласят победителей направления «Визуальное искусство».



10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, зал заседаний, 14-й этаж). Состоится круглый стол, посвященный возможностям и ограничениям использования технологий интернета вещей в государственном и муниципальном управлении.

Дискуссия пройдет в рамках проекта «Лидеры цифровой экономики», реализуемого Ассоциацией участников рынка интернета вещей. С докладами выступят директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, первый заместитель директора ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» Сергей Косогор, руководитель проектов Фонда развития интернет-инициатив Инна Скрытникова.

В ходе круглого стола эксперты и члены ассоциации расскажут про технологии интернета вещей в сферах транспорта, ЖКХ, экологии, сельского хозяйства, рассмотрят международный и отечественный опыт, представят результаты внедрения цифровых технологий.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная юбилею композитора Александра Пантыкина, подготовке к концерту «Pantykin vers.6.0».

«Дедушка уральского рока», руководитель «Живого театра» и председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин расскажет о подготовке к юбилейному концерту, поделится информацией о программе авторского вечера, о премьерах и новых версиях произведений, а также предоставит информацию о новых проектах Союза композиторов и обозначит свой взгляд на современную музыку.



13:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а). Игроки женской сборной России по баскетболу проведут мастер-класс для атлетов Специального Олимпийского комитета Свердловской области.

Участниками мастер-класса станут спортсмены коррекционных общеобразовательных учреждений, баскетболисты которых в течение многих лет являются многократными победителями и призерами Всемирных специальных Олимпийских игр, российских и европейских турниров. Инклюзивное благотворительное мероприятие приурочено ко встрече женских сборных команд России и Венгрии – отборочному матчу чемпионата Европы – 2019.

Участников и зрителей ожидает баскетбольное шоу с конкурсами, призами, уроками мастеров и автограф-сессией.



14:00 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105). Состоится награждение победителей заключительных этапов областного фестиваля подростков «Патриоты России», областного фестиваля-конкурса творчества «Город мастеров», областной спартакиады «Город олимпийских надежд». Планируется участие около 300 человек. Победителей поздравит и вручит подарки первый заместитель министра социальной политики региона Евгений Шаповалов.

Напомним, уже более 12 лет в Свердловской области проходят областные социальные акции: фестиваль-конкурс творчества «Город мастеров», фестиваль «Патриоты России» и областная спартакиада «Город олимпийских надежд» – среди семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно в областных акциях принимают участие более 5000 детей из разных муниципальных образований Свердловской области и представляют свое творчество в различных номинациях («Мастер кисти», «Мастер «Золотые руки», «Мастер художественного слова», «Мастер «Звонкий голос» и «Мастер танца»), соревнуются в личных и командных первенствах различных видов спорта (пионербол, волейбол, футбол, настольный теннис, гимнастика), а также участвуют в работе патриотических клубов и военно-патриотических мероприятиях областного и муниципального уровня. За все время проведения областных акций мероприятиями было охвачено более 60 000 детей.



16:00[/b] Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193). Состоится круглый стол «Спасибо, Екатеринбург!», приуроченный к 295-летию нашего города.

В ходе круглого стола с участием руководителей творческих организаций и учреждений культуры Свердловской области и города Екатеринбурга состоится презентация и обсуждение проектной идеи творческих конкурсов «СПАСИБО, Екатеринбург!», направленных на развитие позитивного имиджа нашего города в рамках подготовки к празднованию его 300-летнего юбилея.

Конкурсы реализуются на базе проекта «СПАСИБО!», стартовавшего в Свердловском региональном отделении Всероссийского совета местного самоуправления в январе 2017 г. при поддержке администрации губернатора Свердловской области, Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, крупнейших общественных объединений Свердловской области и творческих союзов.

В работе круглого стола примут участие: Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области; Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской Думы; Татьяна Ярошевская, начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.



16:00 Ново-Свердловская ТЭЦ. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин ознакомится с производственным потенциалом компании «Реиннольц» – уральского разработчика теплообменного оборудования, резидента технопарка «Университетский» и инновационного центра «Сколково».

В мероприятии также участвуют: руководитель инжинирингового центра технопарка «Университетский» Виталий Баланчук, генеральный директор Уральской ГК «Реиннольц» Павел Блохин.