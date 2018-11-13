Анонсы
19:37 | 16.11.2018
Анонсы событий на 17 и 19 ноября
14:00 Аллея рядом со зданием окружного Дома офицеров (ул. Первомайская, 27). Состоится торжественное открытие памятника «Военным контрразведчикам», приуроченное к празднованию 100-летия органов военной контрразведки.
По замыслу автора, монумент символизирует память и уважение в адрес сотрудников органов безопасности, которые в составе войск всех времен и поколений стояли на защите интересов Родины и обеспечения ее безопасности.
Отметим, автор памятника военным контрразведчикам – член Союза художников России Константин Грюнберг, автор памятников маршалу Г.К. Жукову, скульптуры царской семьи у Храма на Крови, мемориала «Черный тюльпан» и других работ.
20:00 «Спартаковец» (ул. Энгельса, 31а). Состоится открытие первенства по хоккею среди команд промышленных предприятий Свердловской области «Лига заводов».
В церемонии открытия примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, президент Федерации хоккея Свердловской области Вячеслав Деменьшин, ветераны хоккейного клуба «Автомобилист», руководители промышленных предприятий.
После церемонии открытия состоится матч между командой правительства Свердловской области «Титан» и «Свердловским ЗТТ» – бронзовым призером прошлогодних соревнований.
В первенстве «Лига заводов» сезона-2018/2019 примут участие 8 команд: «Новатор» (Екатеринбург), «Сафьяновская медь» (Реж), «Свердловский ЗТТ» (Екатеринбург), «СВ Металл» (Екатеринбург), «Титан» (Екатеринбург), «Трубпром» (Первоуральск), «Уралхиммаш» (Екатеринбург), «Уралшина» (Екатеринбург).
Игры будут проходить на площадках хоккейных команд, расположенных в муниципальных образованиях Свердловской области. Календарь игр – на официальном сайте Федерации хоккея Свердловской области.
Напомним, первенство «Лига заводов» проводится с 2017 года по инициативе Министерства промышленности и науки Свердловской области. Соревнования призваны поднять интерес к спорту среди трудящихся промышленных предприятий. Победителем игр первого сезона стала команда «СВ Металл».
19 ноября
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению Ural Music Night 2019 года.
Директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, директор центра социологических и маркетинговых исследований фонда «Социум», научный руководитель исследования аудитории фестиваля Ольга Рыбакова и директор Дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков расскажут о подготовке к проведению Ural Music Night в 2019 году, о программе предстоящего фестиваля, поделятся результатами социологического исследования аудитории.
Ural Music Night («Уральская ночь музыки») – крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2018 году фестиваль посетили около 200 тыс. человек, мероприятие вышло на международный уровень, на ста его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. Следующая «Уральская ночь музыки» состоится 28 июня 2019 года.
© «Вечерние Ведомости»
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