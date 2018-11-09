Анонсы событий на 16 ноября

18:30 | 15.11.2018

7:00 Управление архивами Свердловской области (ул. Малышева, 101). В Ирбите состоится пресс-тур, в ходе которого будет представлен пример частно-государственного партнерства, реализуемого Свердловским государственным архивом совместно с частным музеем, в результате которого был организован ряд общественно значимых мероприятий и выставочных проектов, изданы книги. В качестве эксперта в пресс-туре выступит начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Представители СМИ смогут познакомиться с работой одного из двух государственных архивов, расположенных за территорией областного центра, а также на конкретном примере увидят, как происходит практическое использование архивных документов в Свердловской области: представители Свердловского государственного архива расскажут о том, как благодаря сохранившимся в Ирбитском государственном архиве документам стало возможно восстановление уникального памятника Екатерине II на главной площади города.

Программа пресс-тура

10.00 – 10.20 – сбор и регистрация гостей (Государственный архив в Ирбите, ул. Камышловская,16)

10.20 – 10.30 – приветственное слово к участникам начальника Управления архивами Свердловской области Александра Капустина

10.30 – 10.45 – организация работы по партнерскому взаимодействию с основателем Ирбитского музея народного быта Михаилом Смердовым, перспективы дальнейшего сотрудничества

10.45 – 11.10 – организация работы Ирбитского музея народного быта, презентация Государственного архива в городе Ирбите

11.10 – 12.00 – история восстановления памятника Екатерине II (доклад с демонстрацией архивных документов)

12.00 – 12.30 – обзорная экскурсия по архиву (организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации)

12.30 – 12.45 – переезд участников в Ирбитский музей народного быта (ул. К. Маркса, 45)

12.45 – 14.00 – обед, экскурсия в Ирбитский музей народного быта

14.00- посещение Музея гравюры и рисунка Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, где собрана богатейшая коллекция живописи и графики европейских мастеров с XV по XX века.

15.00 – отъезд в Екатеринбург



9:40 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов посетит с рабочим визитом Первоуральск. В ходе поездки руководитель оценит готовность муниципалитета к переходу на новую систему обращения с ТКО и ознакомится с практикой работы и перспективными планами регионального оператора по вовлечению в данный вид деятельности социально ответственных, экологически ориентированных партнеров. В округе стартовал проект «Принеси пользу городу».

В рамках пресс-тура участники встречи смогут принять участие в установке экспериментальных контейнеров для дуального сбора ТКО, посетить мусороперерабатывающий завод, ознакомиться с процессами сортировки отходов и многое другое.

В мероприятии также примут участие генеральный директор ООО «ТБО» Радик Хисамутдинов, руководитель регионального общественного экологического движения «Зелёный фронт» Сергей Лоскутов, эксперт-эколог Общественной палаты Свердловской области Владимир Плюснин, корпоративные партнеры регионального оператора.

Программа пресс-тура:

11:00 – 11.30: установка контейнеров и начало дуального сбора отходов, 11.30 – 12.00: переезд на завод сортировки твердых бытовых отходов Первоуральска

12.00 – 12.30: демонстрация всех этапов сортировки мусора до момента разделения на фракции

13.00 – 13.50: брифинг экспертов (Первоуральск, проезд. Школьный, д.2)

14:00 – отъезд в Екатеринбург, трансфер до Театра эстрады (ул. 8 Марта, 15, Екатеринбург)



10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Состоится торжественное открытие I Съезда народов Урала.

В это же время начнут работу выставка – презентация межнациональных молодежных проектов Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области, на которой будут представлены культурно-просветительный проект «Все народы как звезды» и молодежный культурный проект «Я – Россиянин»; выставка Центра традиционной культуры Среднего Урала, выставка «Куклы народов мира».

В 12.50 состоится презентация Уральского отделения Гильдии межэтнической журналистики.

В 14.00 – презентация документального фильма «Дом народов».

В 14.20 состоится награждение активистов и лидеров этнокультурных организаций, руководителей муниципальных органов власти Свердловской области.

В 14.40 стартует панельная сессия «Деятельность национально-культурных объединений Свердловской области по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации».

В 15.45 состоится подведение итогов работы I Съезда народов Урала.



10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная созданию в стране ресурсных центров добровольчества.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, заместитель руководителя Департамента инвестиций в социальную сферу АНО "Агентство стратегических инициатив" Алиса Бабина, исполнительный директор СРОО "Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" Владислав Овчинников и руководитель КРОМО "Центр развития добровольчества" Дарья Маковецкая расскажут о реализации проекта в сфере добровольчества, огласят цели и задачи новой структуры, поделятся информацией о старте работы ресурсного центра в Екатеринбурге.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции "День без турникета".

"День без турникета" пройдет в Свердловской области 24 ноября с 10 до 18 часов. Полтора десятка ведущих предприятий области, которые активно ведут профориентацию среди школьников, в этот день отключат свои турникеты и пропустят учащихся уральских школ на свои территории.

Секретарь Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Виктор Шептий, руководитель программы "Единая промышленная карта" Вероника Пиджакова, директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз, заместитель начальника Свердловской железной дороги Дмитрий Романенко расскажут о подготовке к проведению "Дня без турникета", о задачах акции, перечислят предприятия, которые откроют свои двери для бесплатных экскурсий в этот день.



11:00 ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественном собрании передовиков агропромышленного комплекса Свердловской области в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона поздравит работников отрасли, наградит передовиков благодарственными письмами и почетными грамотами, а также вручит руководителям лучших хозяйств региона ключи от новой сельскохозяйственной техники.



11:00 Нижний Тагил. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев примут участие в торжественном открытии движения автотранспорта и трамваев по ул. Космонавтов на участке от ул. Быкова и Максима Горького.

Затем министр вместе с главой города осмотрят ряд городских улиц, в том числе Космонавтов - Победы – Грибоедова, автодороги мкр. Муринские пруды. Василий Старков также примет участие в торжественном приеме главы Нижнего Тагила и награждении специалистов дорожных организаций , который пройдет в зале коллегии администрации города (ул. Пархоменко, 1А).

Отметим, в Нижнем Тагиле выполняются соглашения, заключенные с правительством Свердловской области в части проведения капитальных ремонтов, реконструкции и строительства дорог. В 2018 году дорожники провели капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на улицах Грибоедова – пр. Мира – ул. Победы, на ул. Космонавтов – ул. Быкова, а также на участке от ул. Максима Горького до ул. Черных. Стоимость работ по контракту составила почти 735 млн рублей. Общая протяженность отремонтированных дорожных магистралей – 4,6 километра, площадь 217 тысяч квадратных метров. Дорожники установили бортовой камень, уложили асфальтобетонное покрытие, оборудовали тротуарные дорожки, провели устройство инженерных сетей и освещение, провели работы по благоустройству.

В новом микрорайоне «Муринские пруды» были построены автомобильные дороги общей протяженностью почти 5 километров. Стоимость работ составила 551 млн рублей.

Реализация крупного дорожного проекта велась под патронажем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков в течение всего периода курировал ход работ.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню недоношенных детей.

17 ноября - Международный день недоношенных детей. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми. Каждый год во всем мире около 15 млн детей рождаются раньше срока.

Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер, главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Долгих, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ФГБУ "НИИ ОММ" Минздрава России Елена Ширяева, начальник неонатального отдела Областного перинатального центра Фарид Мухаметшин расскажут о ситуации с перинатальной помощью недоношенным детям в Свердловской области, о современных способах реабилитации недоношенных малышей, поделятся статистикой о количестве детей, родившихся раньше срока в 2018 году.



12:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Пройдет традиционное памятное мероприятие, посвященное «Дню матери» и чествованию матерей погибших защитников Отечества.

В торжественном мероприятии примут участие более 600 матерей военнослужащих и сотрудников правоохранительных, правоприменительных органов, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

В ходе мероприятия будет организована демонстрация выездных экспозиций Уральского государственного военно-исторического музея и муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави», работа консультационных столов региональных Минсоцполитики и Минздрава, Отделения пенсионного фонда РФ по Свердловской области, Фонда социального страхования, Военного комиссариата и Госпиталя для ветеранов войн. Для гостей мероприятия состоится праздничный концерт с участием лауреатов различных фестивалей и конкурсов.

Организаторами мероприятия выступают общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» при поддержке министерства социальной политики Свердловской области и организационно-методического центра социальной помощи.



12:00 ДИВС (ул. Олимпийская набережная, 3). При поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга откроется 17-я специализированная выставка «Мать и дитя: Семья. Развитие. Здоровье» и первая выставка «Здоровый образ жизни». В торжественном открытии примут участие: заместитель министра профессионального и общего образования Свердловской области Юрий Зеленов, исполнительный директор РОО «Форум женщин Урала» Людмила Золотницкая, ответственный секретарь Свердловского регионального отделения Национальной родительской ассоциации Светлана Минюрова.

Важными событиями деловой программы выставки станут:

В 14.00 – открытое заседание на тему «Демографическая политика, направленная на улучшение положения семьи». Участники: заместитель директора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова, кандидат медицинских наук, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, доктор социологических наук, профессор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, председатель оргкомитета Уральского демографического форума Свердловской области Александр Кузьмин.

17 ноября в 11.00 – областной родительский форум «Семья. Развитие. Здоровье», который направлен на рассмотрение актуальных вопросов семейного воспитания, развития и проблем здоровья семьи в городах Свердловской области при участии уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, председателя Свердловского областного родительского комитета Людмилы Золотницкой.

Впервые в рамках выставки пройдет Областной фестиваль творчества для детей-сирот и детей, воспитывающихся без попечения родителей «СОЗВЕЗДИЕ ДОБРА»-2018».

В программе мероприятий выставки:

• Показ кинофильмов, доклады, тренинги и мастер классы по пониманию инвалидности (организатор Ассоциация «ОСОБЫЕ ЛЮДИ»)

• Мастер классы по слингоношению, лекция по грудному вскармливанию;

• Мастер класс «Стоп угроза» для детей;

• Более 40 бесплатных мастер-классов по декоративно-прикладному искусству для детей и взрослых;

• 100 кв. метров игровой зоны.

• Выступления творческих коллективов;

• Развлекательные шоу-программы для детей и взрослых;

• Презентации предприятий-участников.



13:00 Детский сад № 369 (улица Мамина Сибиряка, 35). Состоится торжественное открытие спортивной площадки для детей с нарушением зрения детского сада № 369, построенной на средства паралимпийских чемпионок.

В торжественном мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, и.о. главы Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга Андрей Курочкин, и.о. начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, директор Центра паралимпийской и сурдолимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков.

Детский сад компенсирующего вида №369 для детей с нарушением зрения работает в этом статусе с 1998 года.

С 2017 года детский сад стал активно сотрудничать с «Центром паралимпийской и сурдолимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник». Представители центра являются постоянными гостями на детских спортивных мероприятиях, на своем примере показывая дошкольникам возможности для реализации в спорте людей с нарушением зрения.

Представители Центра «Родник», заслуженный мастер спорта, шестикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова и Анна Миленина решили поддержать воспитанников детского сада и построить на свои личные средства специально оборудованную детскую спортивную площадку, на которой дошкольники с нарушением зрения смогут заниматься адаптивной физкультурой.



13:30 УрФУ (ул. Мира, 19, музейно-выставочный комплекс, 3 этаж). В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Бориса Ельцина состоится торжественная встреча огня Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

С 14:00 пройдет технически брифинг, на котором представители СМИ могут получить аккредитационные бейджи для работы на этапе Эстафеты огня Студенческих игр в Екатеринбурге 17 ноября.



13:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма Алексея А. Петрухина "Последнее испытание".

Российский кинопродюсер и режиссер фильма "Последнее испытание" Алексей А. Петрухин, актриса театра и кино Анна Чурина и актер, исполнивший роль лидера банды террористов, Беслан Терекбаев расскажут о съемочном процессе, об основном авторском замысле и ожиданиях от показа, также гости ответят на вопросы журналистов.

По сюжету фильма, премьерный показ мюзикла в Доме культуры обернулся ужасающей трагедией: концертный зал стал объектом захвата террористов, а зрители жертвами злоумышленников.

Премьера фильма "Последнее испытание" состоится 29 ноября 2018. В ленте снились Ирина Купченко, Ирина Алфёрова, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Алексей Лукин, Алиса Гребенщикова, Елена Захарова, Михаил Евланов, Олег Тактаров и Иван Кокорин.



16:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173 А). Состоится презентация мобильной клумбы для инвалидов-колясочников, разработанная учеником 5 класса школы №175 Филиппом Блэкмором. Мероприятие приурочено к региональной акции «100 тысяч добрых дел», которая традиционно проходит по всей территории Свердловской области.

Тестировать клумбу будет председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов военной травмы «Справедливость» Сергей Зашихин, который сам передвигается на инвалидной коляске.



15:30 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1, 14 этаж, зал заседаний). Состоится торжественная церемония награждения и чествования детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки. Награды школьникам вручат первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Аркадий Чернецкий.

Юным героям вручат медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении», их родителям и педагогам – Благодарность за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческой жизни.

Так, в числе награждаемых – 13-летний екатеринбуржец Егор Кибирев, который во время отдыха в Турции летом этого года спас тонущего мальчика.

Еще один награждаемый – 16-летний житель Каменска-Уральского Владислав Крапивин. Подросток первым заметил возгорание в коллективном саду № 77/6 и принялся тушить пожар. Проявив мужество, он предотвратил возгорание построек в коллективном саду, сдерживал огонь до прибытия пожарных, благодаря чему ни один человек не пострадал. Владислав уже награжден грамотой начальника 63 отряда Федеральной противопожарной службы по Свердловской области.

Также будут награждены Александр Овчинников, Кирилл и Даниил Новокрещеновы, Никита Кузьмин, Никита Панов, Владислав Смелов, Егор Кашин из Бобровского в Сысертском районе. В мае в поселке произошло возгорание сухой травы на берегу реки Исеть. Подростки, заметив пожар, начали тушить огонь лопатами, чтобы он не подошел к близлежащим домам. По вызову местных жителей на место приехала пожарная машина, но она застряла в болоте. Уже совместно с пожарными ребята тушили пожар подручными средствами. Благодаря их отважному поступку удалось не подпустить огонь к домам местных жителей.