Анонсы событий на 15 ноября

18:11 | 14.11.2018

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основной темой заседания станет реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. С докладом выступит вице-губернатор Сергей Швиндт.

Также о ходе выполнения программы в городском округе Красноуфимск и Новоуральском городском округе доложат главы муниципалитетов Вадим Артемьевских и Александр Баранов.



10:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта,62, зал заседаний ученого Совета). Стартует I Съезд народов Урала «Моя Россия - единство народов».

В 9.00 начнут работу выставка-презентация межнациональных молодежных проектов Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области (будут представлены молодежный проект «Я – Россиянин», интерактивная акция «Екатеринбург – территория Дружбы», межнациональная интерактивная площадка «Экспо – 2025», интерактивная акция фестиваля «Все народы как звезды»); выставка - презентация культурных проектов Свердловской областной межнациональной библиотеки (проект «Читаем вместе», социальная реклама «Культура сближает народы», «Россия – наш общий дом», «Вместе у нас больше возможностей», выставка книг и методических материалов по Стратегии национальной политики РФ).

В 10.00 – официальное открытие съезда.

В 10.20 – семинар «Моя Россия – единство народов. Организация деятельности сети ресурсных центров в сфере национальных отношений».

В 17.00 – награждение активистов и лидеров этнокультурных организаций, руководителей муниципальных органов власти Свердловской области.

Цель масштабного мероприятия - реализация Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

Съезд организован Ассоциацией национально-культурных объединений Свердловской области и решает задачи по реализации Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».



11:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественном собрании, посвященном 25-летию системы избирательных комиссий. В мероприятии также участвуют представители руководства Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и руководители ряда региональных избирательных комиссий России, представители органов государственной власти и Законодательного Собрания Свердловской области, председатели и системные администраторы территориальных избирательных комиссий, ветераны региональной избирательной системы.

Вход журналистов в театр в 10.30 через служебный вход (с правой стороны здания).



13:30 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, 101, 5 этаж, конференц-зал). Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Свердловской области – директор Департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев примет участие в семинаре для членов общественных палат муниципальных образований Свердловской области, который состоится в Общественной палате Свердловской области.

Участники семинара обсудят вопросы организации эффективного взаимодействия общественных палат и властных структур в современных условиях, в том числе и на конкретных примерах муниципалитетов.



16:00 Музей камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37). Состоится церемония специального гашения почтовой карточки с изображением уральского изумруда «Губернаторский». В церемонии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский и директор макрорегиона «Урал» Почты России Дмитрий Киселев.

В день проведения церемонии в музей будет доставлен и впервые представлен широкой публике и сам уникальный изумруд в штуфе весом в 1010 граммов, найденный в 2015 году в шахте Мариинского прииска. За глубокий темно-зеленый цвет минерал отнесли по характеристикам к первому сорту (высшая категория), по прозрачности — ко второму.

Изображение изумруда на фоне шахты помещено на почтовые карточки, выпущенные по специальному заказу Почты России тиражом в одну тысячу экземпляров. Для процедуры гашения был изготовлен специальный почтовый штемпель. После проведения церемонии карточки поступят в отделения почтовой связи.



18:30 Первоуральск (стадион «Уральский трубник», пр. Ильича, 2В). Состоится первый домашний матч «Уральского трубника» – единственной команды по хоккею с мячом в Свердловской области. Соперником нашей команды станет ульяновская «Волга».

В ходе торжественной церемонии открытия, предваряющей матч, воспитанники детской хоккейной школы продемонстрируют уникальный шарф длиной 40 метров, который презентовали уральские умельцы на фестивале «Герои рабочего класса». Это теплый подарок хоккейной команде «Уральский трубник», которая в прошлом году отметила 80-летие, сшитый ученицами и педагогами художественной школы. Гимн команды «Уральский трубник» исполнят участники фестиваля «Уральская Ночь Музыки» — первоуральская группа «Железный Озон».

Планируется, что с открытием чемпионата хоккеистов и болельщиков поздравит заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, руководство хоккейного клуба «Уральский трубник», глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец. Кроме того, на первый домашний матч команды «Уральский трубник» приедет президент благотворительного фонда «Счастье», общественный деятель, актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.