Анонсы
18:55 | 12.11.2018
Анонсы событий на 13 ноября
Начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальной политики Свердловской области Татьяна Любушкина, председатель Свердловской областной организации ОООИ «ВОС» Мавзиля Юдина, вице-президент организации «Белая трость» Михаил Войцеховский, генеральный директор ООО «Производственная компания «ЭПОС» Ольга Егорова, генеральный директор ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» Людмила Бобкова расскажут о мерах социальной поддержки и возможностях трудоустройства и самореализации инвалидов по зрению в Свердловской области, поделятся статистикой о количестве незрячих граждан в области на данный момент, объявят программу мероприятий ко Всемирному дню слепых.
13 ноября 1745 года родился Валентин Гаюи – известный французский педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых.
10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного собрания.
Намечается, что на заседании в первом чтении будет рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
11:00 Перекресток Вайнера – Радищева. В Екатеринбурге пройдет Праздник белой трости, который ежегодно проводят незрячие и слабовидящие люди. Цель праздника – демонстрация особенных способностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа мероприятия:
11:00 – на пересечении улиц Радищева и Вайнера состоится флешмоб в поддержку инклюзивного взаимодействия. Незрячие будут гулять со зрячими людьми, которым завяжут глаза (встреча у входа в «Гринвич»);
12:00 – мероприятия в «Галерее в темноте» (ТЦ «Успенский», ул. Вайнера, 10, 5-й этаж): инклюзивное командообразование, нетворкинг, мастер-класс по использованию современных гаджетов для слепых, дегустация и концерт в темноте.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная презентации проекта «Дети тоже болеют диабетом».
Главный внештатный детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Свердловской области д. м. н. Алексей Кияев расскажет о статистике заболеваемости и признаках диабета у детей, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Глуховская презентует проект «Дети тоже болеют диабетом» и поделится информацией о детских центрах здоровья.
В настоящее время в области зарегистрировано более 1000 детей с данным заболеванием, и ежегодно регистрируется до 200 новых случаев. За последнее десятилетие в Свердловской области заболеваемость сахарным диабетом I типа у детей увеличилась в 2 раза.
Бесплатно провести обследование детей и подростков с целью выявления у них функциональных отклонений можно в центрах здоровья для детей.
13:00 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105, актовый зал). Свердловская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) проведет областной конкурс команд КВН. В конкурсе примут участие 10 команд из 10 муниципальных образований региона.
14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится чествование победителей первенства России по волейболу среди юношей 2005–2006 г. р. – сборной команды города Екатеринбурга по волейболу «Локомотив-Изумруд». Ребят поздравит глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
На церемонию приглашены обучающиеся спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд».
Среди приглашенных также и. о. начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, президент волейбольного клуба «Локомотив-Изумруд» Валерий Алферов, мастер спорта международного класса по волейболу Алексей Бовдуй.
15:30 УрФУ (пр. Ленина, 51, ауд. 248, медиацентр). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам визита делегации посольства Армении в РФ в Свердловскую область.
В пресс-конференции примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян, советник Посольства Республики Армения в Российской Федерации Левон Торгомян, третий секретарь Посольства Республики Армения в Российской Федерации Карен Шакарян, почетный консул Республики Армения в Екатеринбурге Нарек Спартакян.
В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов развития отношений в сферах торгово-экономического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества Армении с Россией, и в частности со Свердловской областью.
© «Вечерние Ведомости»
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