Анонсы событий на 10 и 12 ноября

20:01 | 9.11.2018

10 ноября



10:00 Дом актера (ул. 8 Марта, 8). Состоится финальный поэтический концерт и церемония награждения победителей молодежного фестиваля «Русские рифмы».

В течение полугода в Свердловской области проходил региональный этап, в котором приняли участие более сорока юношей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет, представляющие практически все уголки Среднего Урала. В программе финального концерта: чтение лучших стихотворений и торжественное награждение победителей регионального этапа фестиваля.

Цель литературного фестиваля – создание условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение молодежи в творчество, формирование сообщества талантливых молодых людей. Фестиваль проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».



12 ноября



10:00 Свердловский областной медицинский колледж (Сиреневый бульвар, 6). Пройдет олимпиада по финансовой грамотности среди граждан пожилого возраста.

В олимпиаде примут участие слушатели «Школ пожилого возраста» по направлению «Финансовая грамотность» и специалисты учреждений социального обслуживания Свердловской области.

Олимпиада пройдет в форме очного тестирования на персональных компьютерах. Участники продемонстрируют свои знания в следующих областях: основы гражданского законодательства, защита прав потребителей, банковское дело и кредитование, риски и опасности в мире финансов, защита от мошенничества, основы наследственного права и другие.



15:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная III Международному фестивалю инклюзивного искусства Inclusive art. О поддержке проектов некоммерческих организаций расскажет министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В мероприятии примет участие также руководитель организации «Благое дело» Вера Симакова, которая расскажет об участниках и программе фестиваля. Напомним, в его заочном этапе приняли участие более 100 коллективов и исполнителей из 10 стран.