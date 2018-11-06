Анонсы
18:02 | 8.11.2018
Анонсы событий на 9 ноября
Автобус для СМИ отправится в Богданович от площади 1905 года (стоянка напротив администрации) в 6:00. Для тех, кто едет своим транспортом, встреча в 8:00 в селе Гарашкинское Богдановичского района, ул. Ильчича,1.
10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Депутаты Екатеринбургской городской Думы посетят два полигона бытовых отходов.
Сначала выездная комиссия посетит предприятие «Спецавтобаза» (ул. Посадская, 3), где будет заслушан доклад руководителя предприятия С.А. Пономарева.
После чего депутаты посетят полигон «Широкореченский» (г. Екатеринбург, Верх-Исетский район) и полигон твердых бытовых отходов «Северный» (Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма).
10:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Пройдет совместное заседание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» и Постоянного Совета Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), в рамках которого участники обсудят основные достижения и дальнейшую стратегию развития электронного медицинского образования, а также пути и возможности сотрудничества в рамках российско-китайского сетевого университета.
Начало заседания в 10.00 в резиденции губернатора (Горького, 21, зал под куполом). Пресс-подход участников заседания состоится в 12:35. О мероприятии, целях и задачах журналистам расскажут: министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, председатель Ассоциации, сопредседатель РКАМУ, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко, сопредседатель РКАМУ со стороны КНР, ректор Харбинского медицинского университета Баофэн Ян, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.
11:00 Уральский государственный аграрный университет (ул. Тургенева, 23, 2 этаж, актовый зал). Начнется межрегиональная конференция овощеводов и садоводов «Достижения науки – садоводам Урала», посвященная 10-летию Уральской школы садоводства и огородничества. На мероприятии будут представлены инновационные разработки в области овощеводства, садоводства, грибоводства, защиты растений и многое другое. В конференции примут участие ведущие селекционеры России, специалисты ведущих научных учреждений Уральского региона. В холле актового зала будет представлена выставка достижений уральских садоводов и овощеводов «Дары Осени-2018».
14:00 Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования (ул. 8 Марта, 24). Состоится торжественная церемония вручения стипендий и премий губернатора Свердловской области учащимся, педагогам и руководителям образовательных учреждений в сфере культуры и искусства.
Стипендии и премии губернатора Свердловской области системы художественного образования учреждены в 2012 году. В этом году почетные награды получат 20 человек из восьми населенных пунктов Свердловской области (Екатеринбург, Новая Ляля, Ревда, Лесной, Краснотурьинск, Нижний Тагил, поселки Буланаш и Восход). Согласно условиям конкурса, на соискание премий и стипендий, финалистами станут 12 учащихся свердловских детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. Награды будут вручены в номинациях «Юные дарования» и «Молодые дарования». В номинации «За лучшую педагогическую работу года» будут отмечены семь преподавателей системы художественного образования, кроме того будет вручена премия губернатора Свердловской области «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале».
© «Вечерние Ведомости»
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