Анонсы
18:09 | 7.11.2018
Анонсы событий на 8 ноября
8 ноября состоится пресс-подход участников конгресса. Ключевыми спикерами мероприятия будут: главный внештатный уролог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы, профессор кафедры урологии ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, исполнительный директор Российского общества урологов Дмитрий Пушкарь, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, директор НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека академик РАН Петр Глыбочко, проректор по научно-исследовательской и клинической работе УГМУ доктор медицинских наук Александр Зырянов.
9:45 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, 1). Состоится запуск новой линии сушки шпона на фанерном комбинате «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Инвестиции в проект составили 637 миллионов рублей. Установка нового оборудования позволит комбинату увеличить объемы производства березовой фанеры почти на 22 тысячи кубометров в год, придаст импульс развитию лесной промышленности Среднего Урала.
В мероприятиях участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, генеральный директор группы «СВЕЗА» Анатолий Фришман, представители администрации МО Алапаевское.
10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, 1). И. о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов проведет заседание правительства.
Основным вопросом повестки станет реализация мероприятий по повышению безопасности движения на дорогах общего пользования регионального и федерального значения на территории Свердловской области. С докладом выступят министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, начальник «Уралуправтодора» Алексей Борисов и врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Габдорахманов.
После заседания запланирован пресс-подход министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова.
10:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, аудитория 150). Состоится II Научно-практический форум «Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в XXI веке: экономические модели, новые технологии и практики управления».
В рамках мероприятия представители научного и профессионального сообщества обсудят ключевые проблемы и перспективы развития ЖКХ до 2020 года, изменения в отраслевом законодательстве, принципы государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги, ознакомятся с лучшими практиками и доступными технологиями энергосбережения и пр. Здесь же пройдут круглые столы по вопросам формирования комфортной городской среды, развития государственно-частного партнерства (ГЧП) и основным направлениям региональной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Среди участников форума – заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, заместитель председателя РЭК Свердловской области Алексей Обухов, член Президиума УрО РАН, главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев и другие эксперты.
Начало круглых столов в 13:00 (аудитории 150, 152 и 255).
11:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Откроется конференция по организации взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций в части реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Организаторами форума выступили общественные организации при поддержке Министерства общественной безопасности Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, Департамента молодежной политики Свердловской области и других региональных органов исполнительной власти.
Участники конференции обсудят актуальные вопросы, связанные с преодолением наркозависимости и последующей реабилитацией, в том числе особенности реабилитационной работы с несовершеннолетними, а также вопросы профилактики правонарушений среди молодежи.
Кроме того, часть программы форума будет посвящена подготовке к проведению в Екатеринбурге в 2019 году Первого Международного конгресса людей, преодолевающих зависимость.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная 85-летию Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.
Генеральный директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, солистка Свердловского театра музыкальной комедии, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Мария Виненкова и солистка Свердловского театра музыкальной комедии Татьяна Мокроусова расскажут об истории театра, о выдающихся актерах, озвучат итоги предыдущего сезона и планы на предстоящий, также огласят программу запланированных мероприятий к юбилею Свердловского театра музыкальной комедии.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню качества, который был утвержден в 1990 году. Целью Всемирного дня качества является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества.
Руководитель УМТУ Росстандарта Светлана Михеева, руководитель испытательной лаборатории ФБУ «Уралтест» Евгений Сысуев и заместитель руководителя органа по сертификации, начальник отдела подтверждения соответствия ФБУ «Уралтест» Наталья Токунова озвучат информацию о количестве обращений граждан, расскажут, на качество каких товаров чаще всего жалуются свердловчане, пояснят, какой надзор за качеством товаров и услуг осуществляется в Свердловской области. Также поделятся информацией о федеральном проекте «Национальная система сертификации».
© «Вечерние Ведомости»
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