Анонсы событий на 7 ноября

12:00 | 7.11.2018

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, конференц-зал на цокольном этаже). Состоится открытие XIII Международной конференции «НефтеГазСтандарт-2018».

Участники конференции обсудят вопросы: техническое регулирование в РФ, новые вызовы и возможности стандартизации, нормативное правовое регулирование в области обеспечения единства измерений и другие.

В 11:30 состоится пресс-подход с участием министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, первого заместителя председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, председателя Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге РФ Андрея Лоцманова, президента Союза нефтегазопромышленников России Геннадия Шмаля.



10:00 Ростелеком (Луначарского, 134Б). Стартует пресс-тур, посвященный итогам реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) на территории Свердловской области в 2018 году.

В деревне Корзуновка Ачитского района итоги совместной работы подведут директор Департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин и директор Екатеринбургского филиала МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком» Андрей Попов.

Программа устранения цифрового неравенства стартовала на территории Свердловской области 2014 году. Суть программы – организация точек доступа в интернет со скоростью до 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек.

Интернет в Корзуновке появился недавно, но уже успел приобрести популярность у местных жителей. Сейчас почти все 300 жителей населенного пункта уже освоили информационные технологии.



11:30 Село Мраморское (Полевской ГО, ул. 1 Мая, 34, парк деревянных скульптур по сказам П.П. Бажова). Добровольцы движения «Волонтеры Победы» в селе Мраморском Полевского городского округа посетят места, пропитанные духом сказов Павла Бажова, а также обсудят с лидерами местных добровольческих организаций ход проекта «Великие имена России».

Планируется, что активисты-общественники побывают на экскурсии по мраморному карьеру, парку деревянных скульптур по сказам Павла Бажова, примут участие в мастер-классе росписи по мрамору, посетят Дом культуры села Мраморское, а также проведут презентацию проекта «Великие имена России», обменяются опытом работы.

Напомним, в октябре 2018 года Свердловская область стала участником общенационального конкурса «Великие имена России». В декабре по итогам голосования станут известны имена великих соотечественников, которые будут присвоены 45 международным аэропортам России. Имя писателя Павла Петровича Бажова вошло в лонг-лист проекта наряду с такими знаменитыми уральцами, как Маршал Советского Союза Георгий Жуков, изобретатель Александр Попов, композитор Петр Чайковский, писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, основатель Екатеринбурга Василий Татищев, промышленник Акинфий Демидов, император Пётр I, первый президент России Борис Ельцин, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Кто из них войдет в шорт-лист проекта, станет известно по результатам опросов до конца этой недели – тройка лидеров имен-претендентов будет определена 11 ноября. В финальном голосовании с 12 по 30 ноября по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя» сможет каждый уралец.



16:00 Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра (ул. Малышева, 68). В рамках осенней образовательной программы «Профориентация: НТИ-Урал» Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» для 15 талантливых школьников из муниципалитетов Свердловской области пройдет уникальный мастер-класс класс по направлению «Печатная графика». Его проведет член Союза художников России (1989), заслуженный художник России (2010), лауреат Губернаторской премии (2013), профессор кафедры изобразительного искусства Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии Владимир Зуев.

Ребятам представится редкая возможность увидеть блестящий уровень владения техникой глубокой печати – от этапа рисунка, гравировки на металле до травления медным купоросом, заполнения углублений краской и печати под прессом. Весь процесс подготовки доски и печати преподаватель снабжает точными и подробными комментариями, доступными и понятными для учащихся, что делает мастер-класс незабываемым. Опытный педагог не только познакомит своих учеников с азами художественного ремесла, но и спровоцирует их на творческие поиски.