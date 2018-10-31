Анонсы событий на 3, 4 и 6 ноября

18:41 | 2.11.2018

3 ноября



13:00 Сухой Лог (проезд Строителей, 2). Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посетит с рабочим визитом Сухой Лог, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных вводу в эксплуатацию сразу двух социально значимых для города объектов – многофункционального парка и обновленного после реконструкции водовода «Камышлов – Сухой Лог».

Участниками открытия объектов станут также руководители администрации и Думы городского округа, депутаты регионального Заксобрания.

В 13.00 открытие парка (Сухой Лог, проезд Строителей, 2)

В 14.00 открытие водовода (Сухоложский район, в начале автодороги с. Курьи-д. Боровки)



4 ноября



11:15 Свято-Троицкого кафедрального собора уральской столицы (ул. Розы Люксембург, 57а). Состоится традиционный общегородской крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В молитвенном шествии вместе с духовенством и паствой Екатеринбургской митрополии пройдут и участники регионального этапа XXVII Рождественских чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Крестный ход пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора уральской столицы (ул. Розы Люксембург, 57а) до Храма на Крови (ул. Царская, 10). По пути участники крестного хода сделают две остановки для молебна – у храма «Большой Златоуст» и часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда.



12:00 Площадь Труда. Состоится праздничный митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. Планируется, что участие в мероприятии примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, члены правительства Свердловской области.



12:00 Усть-Утка (город Нижний Тагил). У памятника «Единению России» состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства, в рамках которого пройдет митинг, флешмоб «Мы вместе», выступят творческие коллективы Нижнего Тагила.



13:00 Исторический сквер (на Плотинке, со стороны колледжа им. Ползунова). Состоится флэш-моб «Великие имена России» в поддержку участия Свердловской области в общероссийском конкурсе по присвоению международным аэропортам имен знаменитых соотечественников. Более 300 участников молодежно-студенческих организаций с табличками цветов российского триколора составят три фамилии прославленных уральцев, имя которых достоин носить екатеринбургский аэропорт Кольцово: Бажов, Жуков, Попов. Писатель, полководец и изобретатель вошли в лонг-лист проекта «Великие имена России» наряду с остальными претендентами, предложенными жителями Свердловской области на первом и втором этапе конкурса: промышленник А.Н. Демидов, первый президент России Б.Н. Ельцин, писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, император Пётр I, первый губернатор Свердловской области Э.Э. Россель, основатель Екатеринбурга В.Н. Татищев, композитор П.И. Чайковский.



14:00 Свердловский государственный областной дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). Начнет работу Фестиваль национальных культур. В программу фестиваля включены мастер-классы по традиционным уральским ремеслам, фестиваль национальной кухни народов Среднего Урала, выступление фольклорных коллективов, дефиле традиционных народных костюмов, этнокультурная экспозиция «Народы Урала». Вход на фестиваль свободный. Одним из почетных гостей на мероприятии станет сын киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова, президент Международного Иссык-Кульского форума Ч.Айтматова Аскар Айтматов



18:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится открытие акции «Ночь искусств» в Свердловской области. Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Почетным гостем церемонии открытия станет сын киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова, президент Международного Иссык-Кульского форума Ч. Айтматова Аскар Айтматов.



6 ноября



8:00 Уральский центр народного искусства (пр. Космонавтов, 23). Пройдет традиционная акция «День музыки П.И. Чайковского». Музыка великого композитора прозвучит в государственных учреждениях, учебных заведениях, учреждениях культуры.

С 8.00 до 10.00 в Уральском центре народного искусства (пр. Космонавтов, 23) пройдет викторина среди сотрудников на тему творчества великого композитора. Кроме того, там будет работать выставка рисунков на тему музыкальных произведений Чайковского, а на мониторах в фойе с 12.00 до 19.00 будут транслироваться фрагменты выступлений симфонических оркестров.

В 12.00 в актовом зале Свердловского колледжа искусств и культуры (проезд Решетникова, 5) будет работать музыкальная гостиная «Волшебный мир музыки Чайковского», в 14.00 на уроке музыкальной литературы (ауд. 202) состоится просмотр и обсуждение фильма «Чайковский» (реж. И. Таланкин).

В 15.00 музыканты Уральского музыкального колледжа сыграют музыку Чайковского в Международном аэропорту Кольцово.



10:30 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120, Зал: 3а Этаж: 2). В Свердловском областном суде продолжится рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора на приговор Кировского районного суда Екатеринбурга Владиславу Рябухину. Процесс продолжится со стадии прений сторон.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с мошенничеством в Екатеринбурге за 9 месяцев 2018 года.

Начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР УМВД России по г. Екатеринбургу Игорь Каргаполов и начальник отдела по расследованию мошенничеств и иных хищений, совершенных организованными группами СЧ СУ УМВД России по г. Екатеринбургу Наталья Кудрявцева сообщат о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества в Екатеринбурге, опишут ситуацию в сфере интернет-мошенничества, озвучат статистические данные и меры ответственности, а также дадут рекомендации, как обезопасить себя от преступников.



11:00-14:00 Уральский государственный экономический университет (ул. 8 Марта, 62, холл 1-го этажа). Пройдет ежегодная благотворительная акция «Письмо маме», посвященная Дню матери.

Любой желающий сможет отправить письмо со словами любви и признательности самому родному человеку – маме. По этому случаю дизайнерами университета был разработан оригинальный дизайн открытки. По окончании акции письма разлетятся в разные города и страны. Мероприятие проводится заранее, чтобы корреспонденция успела найти адресата накануне праздника, который будет отмечаться 25 ноября.

Цель межвузовского проекта – вспомнить в ежедневной суете дня о самых близких, чтобы сказать им теплые слова поддержки и благодарности.

6 ноября в 14:00 в УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) состоится встреча с Героем РФ Романом Шадриным. Мероприятие пройдет в рамках гражданско-патриотического проекта «Герои среди нас», который реализуется в вузе с октября 2016 года.

Роман Шадрин – участник первой и второй чеченской войны. В январе 1995 года батальон под его командованием скрытно и без прикрытия бронетехники попытался захватить здание главпочтамта, находившееся в тылу боевиков. Однако дудаевцам удалось обнаружить разведчиков, они организовали засаду. Шадрин предпринял оборону в соседней школе. Более суток 30 человек отбивали атаки нескольких сотен боевиков, а когда боеприпасы закончились, Шадрин вызвал огонь артиллерии на себя. Вскоре разведчикам с минимальными потерями удалось выйти из окружения и при поддержке бронетехники взять здание главпочтамта.