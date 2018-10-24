Анонсы событий на 30 октября

18:01 | 29.10.2018

10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). Состоится очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится очередное заседание гордумы Екатеринбурга.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а; 5-й этаж; оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области акции «Ночь искусств». О том, какое количество площадок охватят мероприятия всероссийской акции, какой теме они будут посвящены и какие специальные мастер-классы и экскурсии пройдут в учреждениях культуры региона, расскажут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Ветрова, директор Уральского центра народного искусства Марина Боровкова, директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей России Михаил Сафронов.

В начале пресс-конференции перед журналистами выступят артисты Уральского государственного театра эстрады, которые представят фрагмент программы «Ночи искусств».



12:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства.

В 12:00 состоится подведение итогов Областного инклюзивного конкурса на лучшую патриотическую речевку (кричалку), посвященную Дню народного единства. На конкурс представлено 18 работ из 7 городов Свердловской области. Участники конкурса – люди с инвалидностью и без, всего 78 человек: 37 детей с проблемами зрения, 30 взрослых с различными видами инвалидности и 11 волонтеров (педагоги и дети из муниципальных детских садов, библиотекари из Свердловской области, студенты высших учебных заведений).

Помимо выступления участников, показа видеороликов и праздничного концерта, в рамках этого мероприятия состоится детская научно-практическая конференция «Я, ты, он, она: рассказы о России». Участниками станут дети с инвалидностью по зрению, а также педагоги коррекционных школ. Целью конференции является приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, аудитория № 501). Состоится расширенный оргкомитет по строительству новогоднего ледового городка на площади 1905 года.

Мероприятие проведут и. о. заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева и и. о. начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.



14:00 Уральский турбинный завод (ул. Фронтовых Бригад, 18). В рамках празднования 80-летнего юбилея УТЗ запланированы мероприятия.

В 14:00 состоится подписание соглашения с компанией «Теплоэнергоремонт», которое во многом определит заказы завода на ближайшие десять лет. Соглашение предусматривает привлечение УТЗ как поставщика современных теплофикационных паросиловых турбин мощностью до 330 МВт к обновлению парка генерирующего оборудования Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 14:40 состоится открытие памятника турбине Т-100.

Мероприятия пройдут с участием и. о. министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, заместителя главы Екатеринбурга Владимира Боликова, представителей иностранных и российских компаний: «Белэнерго», «Минскэнерго», «Павлодарэнерго», «Мосэнерго», «Интер РАО», ТГК-16, «Квадра», АГК-1, «Фортум» и других.

В 16:00 состоится торжественное собрание. Лучших работников от имени главы региона поздравит вице-губернатор Павел Креков.



16:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится презентация выставочного проекта «Фабрика счастья», подготовленного к 85-летию Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Планируется, что участие в церемонии открытия примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Новая выставка – это попытка посмотреть на театр как на заводское производство по выпуску эмоций. Это история о том, как легкий жанр музыкальной комедии изменил суровый характер промышленного города. Посетители смогут увидеть, как менялась «фабрика счастья», проверить свою «производственную» квалификацию, узнать о том, что же выпускала «фабрика счастья», и задуматься, как менялись представления о счастье. Выставка подготовлена Свердловским областным краеведческим музеем имени О.Е. Клера совместно со Свердловским государственным академическим театром музыкальной комедии, при поддержке Министерства культуры Свердловской области.



19:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Состоится финал премии «Женщина года – 2018». В финал премии по итогам онлайн-голосования прошло 60 участниц в 12 номинациях.