Анонсы
18:37 | 26.10.2018
Анонсы событий на 27, 28 и 29 октября
11:00 Музей «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, д. 49). Пройдет межрегиональная конференция общественно-политических организаций, посвященная защите трудовых прав работников пенсионного и предпенсионного возраста.
В межрегиональной конференции примут участие: заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, доктор философских наук, заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов, видные общественные деятели, представители руководства профсоюзных организаций и крупнейших работодателей региона.
Конференция станет очередным шагом на пути к формированию Всероссийского альянса в защиту трудовых прав старшего поколения, принципиальное решение об организации которого было принято на круглом столе общественных сил, прошедшем в Москве 25 сентября.
По мнению организаторов, необходимость создания общественной структуры, главной задачей которой является контроль за реализацией прав работников старшего возраста, диктуется как ситуацией, складывающейся на российском рынке труда, так и важностью повышения качества жизни пожилых людей для эффективного социально-экономического развития нашей страны.
14:00 Берёзовский (ул. Транспортников, 1/2). Федерация автомобильного спорта Свердловской области проводит соревнования по автокроссу в честь Дня автомобилиста. Мероприятие пройдет на трассе АСК «Берёзовский».
Программа мероприятия
08:00–10:00 Административная проверка, медицинский контроль, техническая инспекция автомобилей
10:30–11:00 Брифинг, собрание пилотов — участников соревнований
11:00–13:45 Свободная тренировка, контрольные заезды
14:00–14:30 Торжественное открытие соревнований, представление участников, парад автомобилей
14:30–17:00 Отборочные заезды, финальные заезды
17:00–17:30 Заседание судейской коллегии
17:30–18:00 Официальное награждение призеров, закрытие соревнований
28 октября
13:00 Мемориальный комплекс жертв политических репрессий 30–50-х годов на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом. Состоится траурный митинг и акция «Колокол Памяти».
Автобусы для желающих принять участие в траурном митинге будут поданы на площадь 1905 года к зданию администрации города Екатеринбурга к 12 часам.
Акция «Колокол Памяти» в День памяти жертв политических репрессий в России пройдет впервые. Екатеринбург поддержал инициативу представителей гражданского общества, активистов из разных регионов страны о проведении акции, которая также состоится в Москве, Московской, Ленинградской областях, Краснодаре и Магадане. В столице местом проведения акции станет площадь у монумента «Стена скорби». Автор «Стены скорби» скульптор Георгий Франгулян специально для этой акции создал «Колокол Памяти», который представляет собой висящий на цепи рельс. Подобный «Колокол Памяти» установлен и на Мемориальном комплексе жертв политических репрессий 30–50-х годов на 12-м километре Московского тракта. Все желающие почтить память жертв политических репрессий могут ударить в «Колокол Памяти», поставить лампаду, положить цветы. Традиционно в День памяти жертв политических репрессий на мемориальный комплекс приезжают родственники репрессированных. На сегодняшний день в регионе проживает более 17 тысяч человек, реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрессий.
19:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Состоится закрытие V Национального чемпионата WorldSkills Hi-Тech.
В церемонии награждения победителей чемпионата примут участие спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, генеральный директор ГК «Ростех» Олег Евтушенко, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.
Напомним, V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Тech стал самым масштабным по числу участников и экспертов — свыше 1000 человек и количеству компетенций — порядка 40.
В рамках чемпионата впервые проходят соревнования открытого Евразийского чемпионата, в котором участвуют представители 11 стран. В рамках деловой программы организовано более 30 тематических сессий.
Ожидается, что мероприятия посетят свыше 30 тысяч человек.
29 октября
10:00 Ул. 40-летия Комсомола, 24. Произойдёт закладка «первого камня» будущей аллеи, посвященной памятной дате и истории завода ЖБИ им. Ленинского комсомола, которая расположится вдоль улицы 40-летия Комсомола рядом со строящимся жилым комплексом «Восход». На этом мероприятии будут присутствовать почетные гости: комсорг ЦК ВЛКСМ на Всесоюзной стройке Свердловского завода ЖБИ Александр Тизяков, первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ Михаил Матвеев. Также приедут гости из Чехии, которые ранее были секретарями молодежных организаций в Западно-Чешской области. Среди гостей будут и ветераны — работники завода ЖБИ, приехавшие по комсомольским путевкам строить его в 1953 году.
В 14:00 на Вознесенской горке состоится торжественный митинг, посвящённый 100-летию Ленинского комсомола. В митинге примут участие КПРФ, ЛКСМ РФ, РСМ, ветераны комсомола, школьники. В ходе митинга планируется закладка капсулы времени с посланием молодёжи и комсомольцам 2030 года, возложение цветов к памятнику «Комсомолу Урала».
В 17:00 в ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) состоится торжественный вечер «Встреча поколений». Участниками мероприятия станут делегации из 85 муниципалитетов.
14:00 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120, зал 8а). Состоится приговор по делу о контрабанде наркотиков из США и Германии. На скамье подсудимых трое уральцев — Василий Иванов, Аксель Борисов и Антон Лобанов. Как полагает следствие, мужчины были членами организованной преступной группы и пытались получить партии наркотиков по почте. Мужчинам вменяют по 10 преступных эпизодов.
© «Вечерние Ведомости»
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