Анонсы
18:11 | 25.10.2018
Анонсы событий на 26 октября
В 12:00 состоится пленарное заседание «Рынок труда: переквалификация 50+», на котором будут рассмотрены вопросы: какие условия необходимы для переобучения взрослых, какова роль людей предпенсионного возраста в повышении производительности труда, что необходимо сделать, чтобы продление трудового возраста стало ресурсом экономики, и другие. Участвуют: заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации Денис Васильев, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, победитель финала I Национального чемпионата «Навыки мудрых» Булат Ибраев, представитель SkillsUSA Шерри Уилкокс.
С подробной программой мероприятий V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech – 2018 можно ознакомиться на официальном сайте соревнований.
8:30 КРЦ «Арена Уралец» (ул. Большакова, 90). Будет проведен гарнизонный строевой смотр и развод нарядов Росгвардии и полиции, задействованных в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности.
В мероприятии примут участие руководители Управления Росгвардии по Свердловской области, представители МВД и администрации города Екатеринбурга.
В ходе мероприятия будет проверена готовность правоохранителей к действиям по предназначению. Также будет проведена церемония награждения сотрудников Росгвардии и полиции, отличившихся при выполнении служебных и боевых задач. Музыкальное сопровождение мероприятия будет обеспечивать военный оркестр Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
9:30 22-й километр автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Пройдут комиссионные взвешивания на автоматическом пункте весового и габаритного контроля.
Работа комиссии начнется в 9:30 на передвижном пункте весового контроля Ространснадзора (75-й км Екатеринбургской кольцевой автодороги, на площадке отдыха). Будет произведено контрольное измерение и взвешивание двух транспортных средств на подкладных весах.
Затем эти же автомобили проедут через автоматические пункты весогабаритного контроля на 22-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. После проезда транспорта участники комиссии продолжат работу в Управлении автодорог (Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203), где сверят показания, полученные на весах Ространснадзора и автоматических пунктах.
В работе комиссии примут участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов, директор ЗАО ВИК «Тензо-М» (производитель оборудования) Михаил Сенянский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх и представители ассоциаций перевозчиков.
Комиссионные взвешивания проводятся для того, чтобы подтвердить точность измерений, производимых комплексами, и повысить доверие грузоперевозчиков и контрольно-надзорных органов к системе автоматического весогабаритного контроля.
12:00 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ул. Пушкина, 22). Состоится открытие выставки архивных документов, посвященной 100-летию образования Российского Коммунистического Союза Молодежи – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – Российского Союза Молодежи.
На выставке будут представлены подлинники уникальных архивных документов; фотографии и артефакты, иллюстрирующие полную напряжения и драматизма, но многообразную и содержательную жизнь комсомола за 100 лет его истории.
В 16:00 открытие выставки архивных документов состоится также в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).
12:30 Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47). Состоится торжественное мероприятия, посвященное 100-летию государственной системы здравоохранения Свердловской области. На празднование приглашены ветераны отрасли, представители медицинских династий, заслуженные врачи и отличники здравоохранения. В рамках мероприятия состоится награждение государственными и областными наградами лучших представителей профессии.
16:00 Свердловская областная межнациональная библиотека (ул. Бардина, 28). Состоится церемония награждения победителей Международного литературного конкурса малой прозы «Этноперо». В этом году за победу в нем соревновались порядка 300 участников из 15 стран. Всего на конкурс было представлено 286 работ. Их тематика: народы России, их история и самобытная культура; этническое и культурное многообразие Российской Федерации; позитивное межэтническое взаимодействие и межкультурный диалог.
Главными целями конкурса являются формирование уважительного отношения к представителям различных национальностей, проживающих в России, профилактика экстремизма и различных форм нетерпимости; поощрение авторов литературных произведений, способных внести значимый вклад в популяризацию истории и культуры народов России, развитие межкультурного диалога.
Список победителей и экспертов, вошедших в состав жюри, опубликован на официальном сайте Свердловской областной межнациональной библиотеки.
© «Вечерние Ведомости»
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