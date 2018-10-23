Анонсы событий на 25 октября

18:10 | 24.10.2018

8:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). В рамках V Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 8:00 до 18:00 будут проходить основные соревнования, с 10:00 до 18:30 работать проектно-аналитические сессии.

В 10:00 состоится заседание совета при губернаторе Свердловской области по реализации проекта «Уральская инженерная школа» (павильон № 4, зал № 6) с участием первого вице-губернатора региона Алексея Орлова, министра общего и профессионального образования Юрия Биктуганова, министра промышленности и науки Сергея Пересторонина.

В 14:30 состоится панельная дискуссия «Национальный детский акселератор» с участием президента Ассоциации акселераторов и бизнес-инкубаторов Арсения Уралова, директора бизнес-инкубатора НИУ «Высшая школа экономики» Михаила Эрмана, президента Ассоциации «Внедрения инноваций в сфере 3Д образования» Романа Бондаренко.

В 18:00 состоится закрытая битва роботов весом до 110 кг различных конфигураций (только для СМИ). В шоу примут участие заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира и Европы, боксер команды RCC Boxing Promotions Евгений Тищенко, а также мастер спорта по боксу, тренер I категории, победитель всероссийских и международных турниров, трехкратный чемпион международного турнира памяти Г. К. Жукова, чемпион России в профессиональном боксе, чемпион WBO Intercontinental Николай Попов. В программе: контрольное взвешивание роботов и процедура Face to face, осмотр ремонтной зоны «Битвы роботов», бои. У представителей СМИ будет уникальная возможность принять участие в битве: самостоятельно управлять роботом и сразиться с Евгением Тищенко или Николаем Поповым.



8:30 Дом правительства (Октябрьская пл. 1). В Свердловскую область с рабочим визитом прибудет генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Руководитель фонда совместно с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым и главой Екатеринбурга Александром Высокинским посетят инфраструктурные объекты уральской столицы. Первый из них — многоквартирный жилой дом на проспекте Ленина, где в 2018 году удалось синхронизировать процессы двух региональных программ — капремонта общедомового имущества и комплексного благоустройства дворовой территории. Многоквартирному жилому дому будет присвоен статус «Дом образцового содержания», на нем появится соответствующая табличка.

Второй объект — Западная фильтровальная станция ЕМУП «Водоканал». За успехи в управлении, модернизации, строительстве коммунальной инфраструктуры, внедрении современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий гарантирующий поставщик услуг водоснабжения и водоотведения в Екатеринбурге признан одним из лучших предприятий России, в связи с чем будет награжден диплом и знаком отличия «Знак качества ЖКХ».

По окончании торжественных мероприятий состоится пресс-подход Константина Цицина и Александра Высокинского.



12:00 Главный проспект (пр. Ленина, 8). Состоится встреча экспертов в сфере брендинга и нейминга территорий с представителями молодежных организаций Свердловской области. Главной темой обсуждения станет участие уральского аэропорта Кольцово в общенациональном конкурсе «Великие имена России» по выбору и присвоению международным аэропортам страны имен великих соотечественников, олицетворяющих величие и славу России.

В обсуждении примут участие эксперты Регионального отделения Ассоциации коммуникационных агентств России «АКАР-Урал»: Алексей Парфун (DeltaPlan), Владимир Жолобов (Z and G), Валерий Гылка (Motion logic), Татьяна Хижнякова (Ньютон), Игорь Левит (Штольцман и Кац), Светлана Потапова (Первое клиентское агентство), а также представители молодежных организаций Свердловской области: молодежного парламента, молодежной избирательной комиссии, молодежного правительства, «Молодежки ОНФ», волонтерских и патриотических объединений.

Напомним, что инициаторами проекта «Великие имена России» стали Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Оператором конкурса является Общественная палата Российской Федерации. По итогам конкурса наименования 45 аэропортов России будут дополнены именами знаменитых россиян, прославивших нашу страну.

Уральцы активно включились в обсуждение имен-претендентов. На сайте проекта «ВеликиеИмена.РФ» (https://великиеимена.рф/members/ekaterinburg) размещен предварительный список, сформированный с учетом предложений от жителей Свердловской области. В него вошли писатель П.П. Бажов, промышленник и предприниматель А.Н. Демидов, первый президент России Б.Н. Ельцин, маршал Советского Союза Г.К. Жуков, писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, российский император Пётр I, изобретатель А.С. Попов, первый губернатор Свердловской области Э.Э. Россель, основатель Екатеринбурга В.Н. Татищев, композитор П.И. Чайковский.

Список не окончательный, предложить свой вариант может каждый житель Свердловской области. До конца недели активисты движения «Волонтеры Победы» продолжают сбор предложений. Информационные стойки размещены в Общественной палате Свердловской области, в терминале «А» аэропорта Кольцово, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.



13:00 Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а). Состоится церемония награждения победителей областного конкурса работ среди школьников 8–11-х классов общеобразовательных учреждений Свердловской области по теме «История моей семьи в истории родного края». Организатором конкурса является Управление архивами Свердловской области, мероприятие проходит при поддержке регионального министерства общего и профессионального образования.

Для участия в муниципальном этапе старшеклассникам предлагалось сформировать научно-исследовательскую работу о своей семье, своем роде. В конкурсных работах допускалось использование опубликованных и неопубликованных источников: документов и фотографий из семейных коллекций; опросов ближнего круга родственников; архивных документов, находящихся на хранении в государственных и муниципальных архивах, трудов историков и краеведов. На церемонии награждения жюри назовет победителей в трех конкурсных номинациях: «Рассказ», «Видеорассказ», «Фотолетопись».

На областной этап конкурса из муниципальных образований выдвинута 51 работа. Их подготовили участники из Тугулыма, Березовского, Карпинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, села Ляпуново и многих других населенных пунктов Свердловской области.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию Уральской электронной таможни и празднованию Дня таможенника.

25 октября, в День таможенника, в России стартует новый этап таможенного администрирования — открытие первых электронных таможен. Первой откроется Приволжская электронная таможня, а спустя несколько часов — Уральская и Северо-Кавказская.

Начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов расскажет о старте работы таможни, о функциях и кадровом составе нового ведомства.



18:30 Первоуральск (ул. Ватутина, д. 72). Представители Регионального фонда капитального ремонта Свердловской области совместно с судебными приставами-исполнителями Первоуральского районного отдела УФССП России по Свердловской области проведут рейд по квартирам неплательщиков взносов на капитальный ремонт. Всего инспекторы посетят 10 квартир первоуральцев, долги которых по уплате взносов варьируются от 20 до 40 тысяч рублей.

В ходе рейда судебные приставы разъяснят должникам порядок уплаты взносов на капитальный ремонт и напомнят о рисках получить не только исполнительный лист по месту работы, штрафы и ограничение на выезд за границу, но и опись имущества с последующим выставлением его на торги. С начала этого года более 6 тысяч уральцев, имеющих долги за капремонт, уже ограничены в праве выезда за пределы РФ.

По данным УФССП России по Свердловской области, в 2018 году в ведомстве на исполнение находится 20 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности по взносам на капремонт. Долги уральцев за капремонт превышают 200 миллионов рублей. На текущий момент окончено порядка 7 тысяч исполнительных производств на сумму более 74 миллионов рублей.