Анонсы
19:06 | 23.10.2018
Анонсы событий на 24 октября
По окончании пресс-тура заместитель министра АПК и продовольствия Артем Бахтерев расскажет об итогах уборочной кампании в регионе.
Для тех, кто планирует ехать своим ходом, встреча на предприятии в 10:00 по адресу: Сысертский район, поселок Октябрьский, ул. Октябрьская, 1 (угол Арамильской дороги и ул. Свердлова).
10:00 Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия (ул. 8 Марта, д. 34). Начнется визит делегации Республики Татарстан — представителей Комитета по охране объектов культурного наследия в Свердловскую область. Гостей примет Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Специалисты Среднего Урала поделятся с татарскими коллегами опытом в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны памятников.
С приветственным словом выступят начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросу подготовки медицинских кадров в Свердловской области.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России Ольга Ковтун обсудят целевой набор за счет средств бюджета Свердловской области, кадровую политику в профильных учреждениях, а именно дефицит кадров в области и профицит в Екатеринбурге, расскажут о трудоустройстве выпускников УГМУ.
11:15 Школа № 7 (ул. Куйбышева, 100а). В рамках недели безопасности в образовательных организациях Екатеринбурга состоится пресс-тур в общеобразовательную школу № 7.
Спикерами пресс-тура выступят начальник Управления образования Октябрьского района города Екатеринбурга Евгения Мышкина, директор школы № 7 Никита Гирфанов, представитель силовых структур, ученики общеобразовательной организации № 7.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная началу проверок учебных заведений Свердловской области.
Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич, начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Анатолий Соложнин, доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов расскажут о начале проверок в учебных заведениях области, о сроках их проведения, пояснят, какие показатели будут проверяться, а также какие ведомства будут участвовать в проверках.
14:00 Гимназия № 202 (ул. Заводская, 45). Состоится презентация проекта выпускника фонда «Золотое сечение» Даниила Новика, который получил золотую медаль на Международной выставке юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors — IEYI-2018), прошедшей в Дели (Индия). Школьник из Екатеринбурга представит своё победное изобретение «Нейк-адаптивный нейротренажёр» журналистам, а также независимым уральским экспертам. Участниками встречи станут и другие выпускники фонда, чьи проекты также были отмечены на международном уровне.
17:30 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). 24–28 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech.
24 октября состоятся мероприятия, посвященные открытию чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности с участием первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова.
17:30 — обход выставочного павильона, проверка готовности к старту чемпионата
18:00 — пресс-конференция (пресс-центр между 3-м и 4-м павильоном)
19:00 — начало торжественной церемонии открытия (2-й павильон)
Автобус для СМИ отправится в 16:15 от резиденции губернатора (Горького, 21/23).
© «Вечерние Ведомости»
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