Анонсы событий на 23 октября

18:15 | 22.10.2018

11:00 Сухой Лог. В Сухоложской районной больнице (ул. Горького, 10) с участием министра здравоохранения Андрея Цветкова состоится торжественное открытие «бережливой поликлиники».

Суть проекта — изменение принципа работы регистратуры, установка современного оборудования, организация комфортной и доступной среды для посетителей, разделение потоков «больных» и «здоровых» пациентов.

Кроме этого, министр посетит одно из лучших в регионе паллиативное отделение, а также стационар Сухоложской районной больницы.



12:00 Аэропорт Кольцово. Активисты движения «Волонтеры Победы» организовали сбор предложений имен исторических личностей в рамках общенационального проекта «Великие имена России». Опросы участники проекта проводят в аэропорту, на железнодорожном вокзале, открыта приемная от Общественной палаты Свердловской области (ул. Малышева, 101, фойе). Оставить свой голос можно также на сайте ВеликиеИмена.рф.

Выразить свое мнение могут не только жители Свердловской области, но и гости уральской столицы. Пассажиры Кольцово смогут предложить свои варианты имени выдающегося уральца, прославившего Свердловскую область, либо проголосовать за один из вариантов, предложенных ранее.



14:00 Остановка общественного транспорта (ул. Челюскинцев, 29) напротив площади им. Уральского добровольческого танкового корпуса. Состоится презентация эксплуатационных возможностей мойки высокого давления — устройств, которые работают в разных режимах и позволяют мыть не только тротуары, ограждения, остановки, но и фасады, а также очищать поверхности от нелегальной рекламы. В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко и заместитель главы Екатеринбурга.



15:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев проведет первое заседание регионального организационного комитета по вопросам подготовки и обеспечения проведения в 2019 году Глобального саммита производства и индустриализации в Свердловской области (GMIS-2019).

Ожидаются выступления заместителя директора, руководителя дирекции международных проектов фонда «Росконгресс» Дмитрия Михайлова с сообщением о готовности оператора к проведению саммита, генерального директора Уральского выставочного центра Игоря Данилова и генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, которые доложат о готовности конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова выступит с докладом о ходе подготовки правительства Свердловской области к проведению GMIS-2019. Также запланированы выступления министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова и исполнительного директора аэропорта Кольцово Андрея Пискунова о подготовке транспортной инфраструктуры Екатеринбурга к приему участников Глобального саммита.