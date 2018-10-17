Анонсы событий на 22 октября

19:08 | 19.10.2018

11:00 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44, 2-й этаж). Состоится открытие Первого охотничьего форума, в рамках которого пройдет выездной экспертный Совет Государственной Думы Федерального Собрания по законодательным аспектам охотхозяйственной деятельности и противодействию браконьерству на территории Российской Федерации.

В церемонии открытия форума и работе совета примут участие: первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Андрей Филатов, заместитель президента Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциация Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко и члены экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания по законодательным аспектам охотхозяйственной деятельности и противодействию браконьерству на территории Российской Федерации.

В 11:50 экспертный совет начнет работу. В работе примут участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководители государственных организаций по охране, контролю и регулированию животного мира из пяти регионов России, представители Общероссийской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов. Эксперты намерены обсудить вопросы установления социальных гарантий лицам, осуществляющим федеральный государственный охотничий надзор, рассмотреть сроки действия охотничьего билета и размер налогового сбора при его выдаче и законопроект об исчислении крупного и особо крупного размера ущерба по статье УК РФ «Незаконная охота». В ходе заседания будут рассмотрены и другие вопросы противодействия браконьерству.

Все дни форума в ЦМТЕ будет работать выставка лучших фоторабот и работ финалистов конкурса любительской фотографии «Уральская фотоохота» и выставка мастеров народных промыслов. С 25 по 27 октября сотрудники Музея природы Урала проведут для посетителей познавательные экскурсии по экспозиции выставки.

С 23 по 24 октября по программе форума состоится фестиваль охотничьих фильмов. В киноконцертном зале ЦМТЕ зрители увидят фильмы о дикой природе и охотничьих традициях, о путешествиях по Монголии, Якутии, Франции, Испании, а также ленты режиссера-кинодокументалиста, члена Международного сафари-клуба Сергея Ястржембского.



11:00 Площадка детского клуба «Родонит» (ул. Прониной, 35). С 22 по 25 октября в г. Екатеринбурге пройдут сборы спасателей-кинологов. В рамках сборов 16 кинологических расчетов из Свердловской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа пройдут аттестацию.

Спасатели-кинологи со своими питомцами — лабрадор-ретриверами, немецкими и бельгийскими овчарками, бордер-колли, русскими спаниелями — пройдут испытания в природной и техногенной среде.



13:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественной церемонии вручения гражданам Свердловской области государственных наград Российской Федерации, наград Президента Российской Федерации и наград Свердловской области.

В числе награждаемых — начальник обогатительной фабрики СУМЗа Василий Рыжанков, вальцовщик холодного металла КУЗМа Владимир Черноскутов, заведующая отделом культуры Новоуральска Ирина Шаповалова, электросварщик ручной сварки МЗИК им. М.И. Калинина Михаил Лопатин, водитель автомобиля транспортного управления «Уралэлектромеди» Николай Начинов. Уральцы будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медалью ордена «Родительская слава» в ходе торжественной церемонии будут награждены Алексей и Ольга Кузьминых, воспитывающие шестерых детей, а также Николай и Любовь Шкуратовы, родители пятерых детей. Также будут вручены другие государственные награды Российской Федерации и Свердловской области.



15:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М. Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев проведет первое заседание регионального организационного комитета по вопросам подготовки и обеспечения проведения в 2019 году Глобального саммита производства и индустриализации в Свердловской области (GMIS-2019).

Ожидаются выступления заместителя директора, руководителя дирекции международных проектов фонда «Росконгресс» Дмитрия Михайлова с сообщением о готовности оператора к проведению саммита, генерального директора Уральского выставочного центра Игоря Данилова и генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, которые доложат о готовности конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова выступит с докладом о ходе подготовки правительства Свердловской области к проведению GMIS-2019. Также запланированы выступления министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова и исполнительного директора аэропорта Кольцово Андрея Пискунова о подготовке транспортной инфраструктуры Екатеринбурга к приему участников Глобального саммита.



15:00 «Юниформ Ателье» (ул. 40-летия Комсомола, д. 3Б). Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин проведет выездное совещание на тему развития легкой промышленности на Урале.

Запланирована экскурсия по предприятию и брифинг Сергея Пересторонина и директора SHISHKIN uniform atelier Дмитрия Шишкина на тему инноваций в легкой промышленности Свердловской области, создания высокотехнологичных швейных производств и перспектив кастомизации в отрасли.