Анонсы событий на 19 октября

18:32 | 18.10.2018

10:00 Областная клиническая больница №1 (ул. Волгоградская, 185, 2 этаж стационара). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова академик Сергей Готье подпишут договор-соглашение о сотрудничестве в сфере развития трансплантологии.

После подписания Андрей Цветков и Сергей Готье ответят на вопросы журналистов. Также будет предоставлена возможность пообщаться с главным трансплантологом УрФО Наталией Климушевой и пациентами, перенесшими трансплантацию органа и ожидающими пересадку в «листе ожидания».



11:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Пройдет II Форум молодежных организаций Свердловской области «Молодежь выбирает трезвость». В 11.00 на площади перед Дворцом молодежи будет организован флешмоб: участники форума выстроятся в виде слов «Я трезв». Торжественное открытие форума состоится в 12.00. Планируется, что участие в мероприятии примет министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков; первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева.

Помимо дискуссионной части в программе форума «Молодежь выбирает трезвость» – награждение наиболее активных участников трезвеннического движения Свердловской области из числа молодежи; подписание «Манифеста трезвости» образовательными учреждениями, молодежными организациями, добровольческими отрядами региона, конкурс слоганов о трезвом и здоровом образе жизни.

Цель проведения форума – популяризация ценностей трезвого и здорового образа жизни в молодежной среде.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная взысканию налоговой задолженности с жителей Свердловской области

Участники пресс-конференции:

Кристина Кашина, начальник отдела по организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области.

Артем Балюра, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области

Вопросы пресс-конференции:

-Какой объем налоговых задолженностей сформировался у жителей Свердловской области?

-За счет чего налоговой инспекции совместно с судебными приставами удалось взыскать больше средств, чем в прошлом году?

-Какие меры принимают к должникам судебные приставы? Каковы результаты работы «умных» камер?

-Как участившиеся рейды повлияли на возврат задолженностей в бюджет региона?

-Какие санкции ждут неплательщиков? Многие ли будут ограничены в выезде за рубеж?



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная взаимодействию Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" с муниципалитетами Свердловской области.

Директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елена Короткова и заместитель генерального директора по развитию и проектному управлению ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" Надежда Тумакова расскажут об итогах летних смен 2018 года, представят опыт эффективных взаимодействий на примере проекта "Управление развитием территории "Верхняя Салда", выполненном участниками проектной программы Фонда "Промышленные вызовы Урала" в августе 2018 года.

В завершении пресс-конференции пройдет церемония подписания соглашений с администрациями муниципалитетов. Соглашения подпишут глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко, заместитель главы Администрации по социальной политике Новоуральского городского округа Константин Кутырев, глава городского округа Сухой Лог Роман Валов, начальник управления образования муниципального образования муниципального образования город Ирбит Юлия Лыжина, директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Ирбитский гуманитарный колледж" Ирина Казанцева, и.о. главы Администрации городского округа Зато Свободный Вадим Фасахов, глава Ирбитского муниципального района Алексей Никифоров и начальник Управления образования Надежда Черемисина, глава Малышевского городского округа Мария Рубцова и заместитель главы по экономике и социальным вопросам Татьяна Бабайлова, заместитель директора МКУ "Центр развития образования" городского округа Ревда Ксения Торбочкина.



14:00 Дом на ул. Речкалова, 1. Состоится церемония торжественного вручения ключей от квартир 93 детям-сиротам из Екатеринбурга.

Новоселов поздравят уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

Дом для детей-сирот построен в рамках областной программы обеспечения детей-сирот жильем. На его строительство из областного бюджета направлено 151 миллион рублей и 23 миллиона из федерального. Общая площадь жилых помещений составляет 3 тысячи квадратных метров.



16:00 Свердловская государственная академическая филармония (ул. Карла Либкнехта, 38А). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поздравит руководство и сотрудников Екатеринбургского центра «Микрохирургия глаза» с 30-летием со дня основания медицинского учреждения.