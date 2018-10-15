Анонсы
19:49 | 17.10.2018
Анонсы событий на 18 октября
Бесплатная медицинская помощь в микрорайоне Синие камни станет еще доступней для всех его жителей.
В открытии поликлиники примут участие исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Октябрьского района Оксана Морозова, представители медицинского сообщества, предприятий, жители микрорайона.
Создание новой поликлиники – это социальный проект, цель которого реализовать основную концепцию: общедоступность, бесплатность, шаговую приближенность. Новое поликлиническое отделение является структурным подразделением «Клиники Павлова», закрепившей за собой хорошую репутацию, знакомую жителям Октябрьского района.
Новое медучреждение предусматривает оказание всех видов поликлинической помощи. Первичная медико-санитарная помощь представлена участковыми терапевтами, кабинетами неотложной помощи, выписки льготных рецептов, медицинской профилактики; специализированная помощь – работой узких специалистов: кардиолога, невролога, эндокринолога, хирурга, акушера-гинеколога, офтальмолога, отоларинголога; к услугам пациентов – клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты: процедурный, функциональной диагностики, физиотерапии.
10:00 МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" (бул. Экспо, 2). Состоится первый пресс-тур на строительную площадку Конгресс-центра, спроектированного в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На вопросы о возведении Конгресс-центра и особенностях концепции здания, разработанной с учетом требований Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019, ответит генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, о планах по использованию Конгресс-центра в будущем расскажет министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Все присутствующие смогут оценить ход строительства Конгресс-центра, побывать во внутренних помещениях здания, оценить масштабность многофункционального зала. В рамках мероприятия состоится презентация проекта оформления внутренних помещений и навигационной системы. Также участникам пресс-тура представят выбранный вариант медиа-фасада.
12:00 VIP-терминал Международного аэропорта Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1). Состоится круглый стол, посвященный старту реализации проекта «Великие имена России» на территории Свердловской области.
Участники круглого стола обсудят подробности проекта «Великие имена России» и расскажут о том, как будет проходить конкурс на каждом этапе – от выдвижения имен-претендентов до народного голосования.
Ожидается, что в работе круглого стола примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, Герой Российской Федерации, депутат Екатеринбургской городской Думы Сергей Воронин, председатель Региональной общественной организации «Союз композиторов Свердловской области» Александр Пантыкин, члены Общественной палаты Свердловской области, региональных общественных организаций, а также представители экспертного и научного сообществ.
13:00 Баскетбольная площадка (ул. Бажова, 132). Состоится торжественное открытие после ремонта площадки для баскетбола.
Площадка выполнена с учетом самых современных требований российских и международных стандартов. Одновременно на ней могут тренироваться до 20 человек.
В открытии объекта примут участие исполняющий обязанности начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Октябрьского района Оксана Морозова, представители спортивного сообщества и жители района.
Специальное покрытие площадки позволит выполнять упражнения с комфортом. Кроме того, амортизирующее покрытие сводит риск травматизма к минимуму.
14:30 УГМУ (ул. Ключевская, 17). Состоится открытие выставки информационного агентства ТАСС и Уральского государственного медицинского университета, посвященной экспериментам с участием человека в Институте медико-биологических проблем РАН.
В открытии выставки примут участие ректор УГМУ Ольга Ковтун, главный редактор портала Чердак Егор Быковский и председатель Президиума УрО РАН Валерий Чарушин.
На выставке представлены снимки, на которых запечатлены испытатели, люди, благодаря которым становится возможным внедрение новых аппаратов, новых научных программ и лабораторных исследований; и экспериментаторы – ученые, врачи, консолидация усилий которых приводит к прогрессу в области медицины.
© «Вечерние Ведомости»
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