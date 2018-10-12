Анонсы событий на 17 октября

20:40 | 16.10.2018

11:00 Уральский центр народного искусства (Концертный зал им. Лаврова; пр. Космонавтов, 23). Состоится генеральная репетиция юбилейного концерта Уральского государственного академического русского народного хора. Напомним, в этом году творческий коллектив празднует 75-летний юбилей. В честь этого события артисты отправятся в гастрольный тур по городам России, в рамках которого 22 октября выступят на фестивале «Рязанский хоровод» в Рязанской филармонии, а 23 октября — в Концертном зале им. П.И. Чайковского Московской филармонии. Зрителями генеральной репетиции станут студенты Свердловского колледжа искусств и культуры и учащиеся хореографических школ региона.

Юбилейная программа Уральского народного хора представит зрителям аранжировки и обработки народных песен и танцев, авторские произведения, написанные в народной манере. Артисты познакомят публику с неповторимым национальным колоритом Урала. Так, одна из вокально-хореографических композиций «Народы Урала» включает в себя впечатляющее разнообразие культуры народов (башкиры, ханты, манси и др.), отражая идею национального единства. Специально для премьеры были созданы новые яркие костюмы с использованием элементов традиционных орнаментов Среднего Урала.

Юбилейный сезон Уральского государственного академического русского народного хора завершится в декабре 2018 года большими концертами в киноконцертном театре «Космос» и Уральском центре народного искусства в Екатеринбурге.



12:00 Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, д. 4а). Пройдет Первая Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Евразийский форум моды». Мероприятие объединит выставочную площадку, деловую программу и сезонные показы дизайнеров проекта «Неделя моды в Екатеринбурге».

17 октября в 12:00 состоится торжественное открытие, в котором примет участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

В 12:30 круглый стол на тему «Развитие индустрии моды в РФ и Урало-Сибирском регионе» с участием российских и международных экспертов.



14:00 Нижний Тагил (Драматический театр имени Д. Мамина-Сибиряка). Состоится торжественная церемония вступления в должность избранного главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева избранного главу Нижнего Тагила поздравит первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. После церемонии вступления в должность главы города Нижний Тагил состоится пресс-подход первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Валерьевича Орлова и Владислава Юрьевича Пинаева. Начало в 14:30–14:40. Место проведения: фойе Драматического театра.



14:00 Верхняя Пышма (Дворец спорта УГМК, ул. Орджоникидзе, 15). Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун проведет мастер-класс для художественных гимнасток.



14:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится круглый стол, посвященный поездке учащихся из уральских школ и вузов в КНР.

Начальник по внешним связям, консул по политике Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Сюэ Мяо расскажет, как проходил отбор школьников и студентов для поездки в Китайскую Народную Республику. Преподаватель Института Конфуция Екатерина Зюзина, школьники Анастасия Спирина и Илья Ржаников, студенты Полина Самсонова, Дарья Пылаева и Анна Плещева расскажут о программе пребывания в КНР, поделятся впечатлениями от поездки, выскажут свое мнение о перспективных направлениях сотрудничества между КНР и Свердловской областью.



17:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет выполнение поручения Президента Российской Федерации по созданию мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет в Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков.