Анонсы событий на 16 октября

23:15 | 15.10.2018

9:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Российско-Казахстанского делового форума.

Президент Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, генеральный представитель внешнеторговой палаты Республики Казахстан в г. Новосибирск Владимир Красильников и уполномоченный торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации по Свердловской области Александр Цыганков расскажут о программе делового форума, выделят основные направления сотрудничества между Уралом и Республикой Казахстан, обсудят перспективы взаимодействия между регионами.

16 октября в Екатеринбурге пройдет Российско-Казахстанский деловой форум, организованный Уральской ТПП и Внешнеторговой палатой Казахстана. В его работе примут участие представители профильных министерств Свердловской области, торговые представители Республики Казахстан, руководители бизнес-объединений двух стран. По окончании форума состоятся двусторонние переговоры между уральскими и казахстанскими компаниями.



10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). На очередном заседании Законодательного Собрания Свердловской области первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов выступит с докладом «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области подготовлены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в них учтены положения «майского» Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и программы «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы», утвержденной Указом Губернатора Свердловской области. Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области определяют приоритеты бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе и подходы, используемые при составлении проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится третье заседание Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва.

Депутаты рассмотрят два вопроса:

- о персональном составе постоянных комиссий Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва;

- об утверждении председателей постоянных комиссий Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва.



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая срокам перехода Свердловской области на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами

Участники пресс-конференции:

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Егор Свалов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Сергей Пономарев, директор ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по Восточной зоне),

Радик Хисамутдинов, директор «ТБО «Экосервис» (региональный оператор по Западной зоне),

Фёдор Потапов, директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области (региональный оператор по Северной зоне)

Вопросы пресс-конференции:

-В Свердловской области определены три региональных оператора, которые отвечают за работу с коммунальными отходами в Северной, Восточной и Западной региональных зонах. Когда реформа по работе с твердыми и коммунальными отходами начнет работать в Свердловской области? Ожидалось, что ряд операторов начнут работу с 1 ноября 2018 года. Будут ли сдвинуты сроки?

-Что уже изменилось в системе сбора и утилизации мусора для жителей Свердловской области?

-Какая инфраструктура создается в регионе для сортировки и переработки мусора? Сколько средств будет в нее инвестировано?

-Каковы результаты исследования количества контейнерных площадок и несанкционированных свалок в муниципалитетах Свердловской области?

-Не приведет ли реформа к сбою в схеме работы с коммунальными отходами и повторению ситуации в Челябинской области, где был введен режим ЧС из-за мусорных завалов?



15:30 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится встреча активистов Свердловской области с Общественным Послом Года добровольца (волонтера) в России Ксенией Безугловой.

Ксения Безуглова, общественный деятель, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ и комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, учредитель благотворительного фонда «Возможно все», «Мисс Мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках расскажет о деятельности в сфере создания безбарьерной среды, добрых поступках и позитивном мышлении. Вдохновляющая личная история Ксении Безугловой еще раз послужит примером оптимизма и целеустремленности для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.