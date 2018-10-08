Анонсы событий на 12, 13 и 14 октября

20:13 | 12.10.2018

13 октября



12:00 Исторический сквер. Стартует фестиваль технических экстремальных видов спорта «На грани», который пройдет в поддержку заявки уральской столицы на ЭКСПО-2025.

Фестиваль организован гоночной командой Сергея Карякина при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В программе мероприятия большое количество активностей. Ключевым его событием станет прыжок на багги через автомобили ГИБДД в исполнении российского чемпиона «Дакара-2017» в категории квадроциклов Сергея Карякина. Этот прыжок он совершит на своем боевом Can-Am MaverickX3. Также для зрителей будет представлен лагерь команды SnagRacing, где все желающие смогут сфотографироваться с настоящей чемпионской техникой, поучаствовать в конкурсах, а также получить автограф Сергея Карякина.

Напомним, квадроциклист уже посвятил заявке на ЭКСПО свою победу в марафоне «Шелковый путь — 2018».

Фестиваль будет проходить до 15:00.



14 октября



11:30 Отряд «Каравелла» (ул. Февральской Революции, 11а). Состоится торжественный общий сбор, посвященный юбилею командора отряда Владислава Крапивина. Напомним, известному литератору исполнится 80 лет.

Ожидается, что участие в мероприятии примет писатель, почетный гражданин Екатеринбурга, Свердловской области, Тюмени Владислав Крапивин, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, первый проректор УрФУ им. Б.Н. Ельцина Дмитрий Бугров, рок-музыкант Сергей Бобунец.

Помимо общего построения и торжественного поздравления в программе также просмотр видеохроники, связанной с жизнью Владислава Крапивина.



15 октября



9:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). В 10:00 на Южной аэрационной станции ЕМУП «Водоканал» начнется строительство нового цеха — цеха сушки осадков. В торжественной закладке первого камня и начале заливки фундамента примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Стоит отметить, что сегодня в России подобные цеха работают только в двух городах — Новочебоксарске и Адлерском районе Сочи.

В перспективе цех будет перерабатывать 146 тысяч тонн иловых осадков в год, что позволит ликвидировать отходы не только Екатеринбурга, но и близлежащих городов. Технология, которая будет применяться на производстве, позволит также отказаться от использования полезных земель под полигоны для захоронения отходов.

Планируемый срок пуска объекта в эксплуатацию — 2020 год.

Отъезд автобуса с журналистами 15 октября в 9:00 от здания администрации Екатеринбурга (ул. Ленина, 24).



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Дней Швеции в Екатеринбурге.

На пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в РФ Петер Эриксон даст оценку сотрудничеству Швеции и Свердловской области. Глава отдела экономики и торговли посольства Швеции Бьорн Кавальков-Хальварссон расскажет о торговых отношениях Швеции и Свердловской области и предстоящем Российско-шведском деловом форуме. Советник по культуре посольства Швеции Стефан Ингварссон анонсирует программу Дней шведской культуры в Екатеринбурге, которая будет включать выставки, кинофестиваль, литературные чтения и другие события. В пресс-конференции примет участие шведская писательница Стина Стур, которая представит свои новые рассказы в рамках Дней шведской культуры.

Дни Швеции пройдут в Екатеринбурге 14–17 октября. В программу войдут официальные, деловые и культурные мероприятия.



14:40 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная III научно-практической конференции «Урал — XXI век: макрорегион неоиндустриального и инновационного развития».

Ректор УрГЭУ Яков Силин, президент Вольного экономического общества России, президент Международного союза экономистов Сергей Бодрунов, американский экономист, почетный доктор РЭУ имени Г.В. Плеханова Джеймс Кеннет Гэлбрейт расскажут о программе конференции, о спикерах, о целях и задачах мероприятия. Также участники подробно расскажут об открытых лекциях экономистов в рамках конференции для студентов, сотрудников и гостей УрГЭУ. В частности, Сергей Бодрунов заявил тему лекции как «Новое индустриальное общество 2-го поколения (НИО.2) и ноономика как ключевые ориентиры социально-экономической трансформации», а Джеймс Кеннет Гэлбрейт выступит с лекцией «Жизнь и экономика по Джону Кеннету Гэлбрейту».

III научно-практическая конференция «Урал — XXI век: макрорегион неоиндустриального и инновационного развития» пройдет 15–16 октября в УрГЭУ.



15:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-брифинг, посвященный старту гастролей Стинга в России.

Организатор концертов Стинга в Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский расскажет о графике гастрольного тура певца в России, о репертуаре, поделится информацией о подготовке к шоу, а также ответит на вопросы журналистов.

Екатеринбург станет первым городом России в гастрольном графике певца. Стинг выступит на сцене «Екатеринбург-ЭКСПО» 5 ноября. Вместе с ямайским регги-исполнителем Шэгги они представят новый регги-альбомом «44/876».