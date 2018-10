Анонс событий на 12 октября

18:15 | 11.10.2018

9:30 Свердловский областной онкологический диспансер (ул. Соболева, 29, актовый зал, 5 этаж). Пройдет II Международный симпозиум «Поддерживающая терапия в онкологии: от теории к практике». Откроет симпозиум заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите. Мнение зарубежных экспертов представит Матти Аапро – член правления Международного общества по поддерживающей терапии (The Multinational Association of Supportive Care in Cancer, MASCC), профессор, декан Многопрофильного онкологического института клиники Женолье (Щвейцария).

В числе российских ученых – представители ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, кафедры онкологии ФДПО ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России.

Развитие молекулярной диагностики, таргетной, иммунной терапии в онкологии говорит о начале эры персонализированной медицины. Отмечаются эффективные результаты от применения новых препаратов, но вместе с этим врачи и пациенты сталкиваются с новыми нежелательными реакциями. По-прежнему профилактика и коррекция побочных эффектов противоопухолевой терапии остается проблемой, поэтому врачи должны совершенствовать свои знания в том, как справляться с нежелательными эффектами на всех стадиях лечения пациента.



10:00 Школа №106 (ул. Титова, 28а). Состоится открытие нового класса русского языка, который был отремонтирован на средства предпринимателя, владельца компании «Сима-Ленд» Андрея Симановского.

Класс был устроен в помещении, которое ранее было внеучебным. Теперь оно превратилось в полноценный учебный кабинет. На средства предпринимателя был проведен комплексный ремонт с заменой окон, батарей, дверей, пола и потолка и с использованием оригинальных архитектурно-дизайнерских решений. Также в кабинете установили современную мебель и новейшее оборудование – маркерную и интерактивную доску и даже «музыкальные» телефоны.

В церемонии открытия примут участие предприниматель, владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский и начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



11:30 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ул. Пушкина, 22). Состоится открытие III Международного круглого стола ученых, историков и краеведов «Трагедия плена».

Форум соберет за одним столом историков и краеведов из России, Германии, Словакии, Казахстана, Киргизии и других стран для изучения теоретических вопросов, возникающих в процессе работы с данными по военнопленным, и методов международного взаимодействия архивов, хранящих документы по военнопленным. По словам экспертов, организация международного сотрудничества является важной составляющей для выработки объективных решений по осмыслению итогов войн и конфликтов.

Ожидается, что в работе круглого стола примут участие министр международных внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, сотрудники Представительства МИД России в Екатеринбурге, а также представители российских и международных общественных организаций.



12:00 Школа №148 (ул. Бебеля, 150). Состоится открытие после реконструкции школьного стадиона. Он был реконструирован в рамках реализации совместной программы Администрации города Екатеринбурга и министерства образования Свердловской области.

На обновленном стадионе есть футбольное поле, беговая дорожка с резиновым покрытием, баскетбольная площадка, гимнастический городок. Это уже второй школьный стадион, который открывается в рамках реализации программы в 2018 году. Открытие первого подобного объекта на территории школы №197 состоялось в сентябре.

Ожидается, что в торжественной церемонии открытия примут участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и депутат законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо.



14:00 Верхняя Тура (ул. Карла Либкнехта, 158). Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посетит Верхнюю Туру, где примет участие в торжественном открытии объектов, благоустроенных по программе формирования комфортной городской среды – городского Парка молодоженов и двора по ул. Мира,1.

Центральным мероприятием праздника станет чествование золотых юбиляров и молодых супружеских пар. Участников и гостей события ждут выступление городского хора русской песни и коллектива народного танца.

Напомним, в марте 2018 года Парк молодоженов стал победителем рейтингового голосования для первоочередного благоустройства и вошел в приоритетный проект региона по формированию комфортной городской среды. Сегодня здесь разбита аллея, построены беседки, установлены тематические скульптуры, освещение, урны и скамейки, проведено озеленение, организованы спортивно-игровая зона, площадки для отдыха, стоянка для автомобилей.



15:00 ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102). Пройдет расширенное заседание Совета СОСПП, в котором примут участие Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Основной вопрос – реформа контрольно-надзорной деятельности. Подробности во вложении.



15:00 Свердловская областная библиотека для детей и молодежи (ул. К. Либкнехта, 8). Состоится торжественная церемония награждения лауреатов Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина.

В 16:30 состоится пресс-конференция, посвященная итогам мероприятия. Спикерами на ней выступят заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, детский писатель, журналист, председатель Содружества детских писателей Екатеринбурга, один из организаторов Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина Ольга Колпакова, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, директор свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина Неля Жамалетдинова, детский писатель, автор шести книг, две из которых («Календарь ма(й)я» и «Всего одиннадцать») выходили в финал премии им. В.П. Крапивина Виктория Ледерман (Самара).

Напомним, 14 октября писателю, почетному гражданину Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области, командору отряда «Каравелла» Владиславу Крапивину исполнится 80 лет. В Свердловской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные к значимой дате. Так, с 12 по 14 октября пройдет традиционный Крапивинский фестиваль, в программе которого — встречи с поэтами и писателями, инклюзивный праздник, музыкальный вечер и торжественное подведение итогов акции «Поздравь командора». Программа фестиваля опубликована на официальном сайте Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи.