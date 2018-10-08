Анонсы
19:21 | 10.10.2018
Анонсы событий на 11 октября
12:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49). Состоится открытие Всероссийской акции «День в музее для российских кадет» в Свердловской области, а также ее ключевое мероприятие – церемония торжественного построения кадет.
Также 11 октября в рамках акции на 55 музейных площадках пройдут различные культурно-просветительские мероприятия, включающие в себя экскурсии, лекции, интерактивные занятия, встречи с кадровыми военными и ветеранами. Посетить экспозиции в музеях-участниках акции 11 октября суворовцы и кадеты смогут бесплатно.
Отметим, что в настоящее время в Свердловской области функционирует около 40 казачьих кадетских и иных образовательных организаций, в программе которых имеется кадетский компонент. Посещение музеев в рамках проведения акции служит формированию у кадет уважительного отношения к российской культуре и продолжению лучших традиций русского офицерства, которое всегда было примером благородства, образованности, патриотизма и доблести.
Программы, подготовленные к акции, опубликованы на официальном сайте министерства культуры Свердловской области.
Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации, Российское военно-историческое общество и Музей военной истории. Координаторами областной акции в 2018 году являются Уральский государственный военно-исторический музей и Центр инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.
13:00 Хаятт Ридженси (ул. Бориса Ельцина, 8, этаж 2). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии в Екатеринбурге.
Представитель WBSS Ниссе Зауэрланд, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, российский боксер Руслан Файфер и его тренер Александр Золкин, американский боксер Эндрю Табити и его тренер Флойд Мейвейзер-старший, российский боксер Михаил Алоян, его тренер Эдуард Кравцов и боксер из ЮАР Золани Тете расскажут о проекте Всемирной боксерской суперсерии, о значимости крупных спортивных проектов для области, а также спортсмены и тренеры поделятся ожиданиями о предстоящем турнире.
13 октября Екатеринбург на один вечер превратится в столицу бокса и примет у себя Всемирную боксерскую суперсерию. В турнире, главным трофеем которого является Кубок легендарного Мохаммеда Али, принимают участие 22 сильнейших боксера из Франции, России, США, Аргентины, ЮАР и других стран. Четверо спортсменов – из Екатеринбурга.
14:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3, блок Б). Состоится торжественное открытие соревнований по художественной гимнастике Кубок Губернатора «Малахитовая лента». Соревнования пройдут с 11-13 октября. В соревнованиях примут участие более трехсот спортсменок из Нижнего Тагила, Каменска- Уральского, Лесного, Первоуральска, Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Спортсменки выступят в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Возраст гимнасток от 7 лет (3 юношеский разряд) – младшая возрастная группа, а также старшая – от 15 лет (мастера спорта). Главный судья – судья международной категории Анна Свирина (Москва).
В открытии мероприятия примут участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, директор Центра спортивной подготовки Свердловской области Яков Зобнин, олимпийская чемпионка, президент федерации художественной гимнастики Свердловской области Елена Мурзина.
© «Вечерние Ведомости»
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