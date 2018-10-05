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Анонсы


19:27 | 9.10.2018

Анонсы событий на 10 октября

10:30 Свердловский камвольный комбинат (ул. Новинская, 2). Состоится открытие первого на Среднем Урале участка по производству флиса — трикотажного полотна из полиэфирных нитей. В мероприятии примут участие: первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова, президент ассоциации «Свердлегпром» Игорь Васильков.
Проект по производству флиса в Свердловской области решает сразу несколько задач, в том числе исполнение Национального плана по развитию конкуренции на 2018–2020 годы, утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Национальный план предполагает комплексную работу по ряду направлений: расширение ассортимента отечественных товаров, повышение их качества и регулирование цен, повышение конкурентоспособности и экономической эффективности российских предприятий.
Свердловский камвольный комбинат организовал полный цикл производства флиса — от нитей до готового полотна. Объем инвестиций составил 63 миллиона рублей, создано 17 рабочих мест. Также в текущем году в рамках программы модернизации на сумму 92,4 миллиона рублей установлено новое оборудование по классической цепочке производства тканей, такие как прядильные трехстадийные машины, мотальное оборудование, стригальное оборудование. Мероприятия по обновлению парка оборудования стали возможны благодаря получению мер государственной поддержки, предоставляемых Минпромторгом РФ.
Область применения флиса достаточно широка — это производство повседневной и детской одежды, термобелья, одежды для спорта и активного отдыха.

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам экспедиций поисковиков региона.
Председатель Совета Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова, руководитель поискового отряда «Пепел» Юлия Писцова (г. Верхнее Дуброво) и руководитель поискового отряда «Держава» Максим Фефелов (г. Невьянск) расскажут об итогах работ уральских поисковых отрядов на местах боев Великой Отечественной войны, о перезахоронении останков более 400 солдат и офицеров Красной армии, о найденных медальонах и именных вещах.
На пресс-конференции будут продемонстрированы личные вещи офицера, останки которого были обнаружены в ходе поисковых работ в Брянской области.
В 2018 году в Московскую, Волгоградскую, Псковскую, Ленинградскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую и Новгородскую области, республики Карелия и Крым выехало 30 поисковых отрядов Свердловской области.

11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная оценке психоэмоционального состояния жителей Свердловской области.
Участники пресс-конференции:
Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы;
Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор».
Вопросы пресс-конференции:
- Как эксперты оценивают психологическое и психическое здоровье жителей Свердловской области? Как картина диагнозов меняется на фоне экономических и общественно-политических изменений?
- Какие психические и психологические проблемы сегодня диагностируются у пожилых людей?
- Какие признаки психологических и психических расстройств сегодня чаще встречаются?
- В каких жизненных ситуациях свердловчане чаще обращаются за профессиональной поддержкой психотерапевтов?
- Рекомендации экспертов, как противостоять так называемой осенней хандре.

13:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21). Первый заместитель губернатора Алексей Орлов проведет инвестиционный совет, главной темой которого станет упрощение процедур ведения бизнеса в Свердловской области. Также участники совета оценят эффективность реализации действующего законодательства в сфере предоставления мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности на примере «Модернизации прокатного комплекса ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в рамках заключенного специального инвестиционного контракта», «Организации производства химической продукции для литейного производства по лицензионной технологии в Нижнем Тагиле (ООО «Уралхимпласт — ХюттенсАльбертус»)». Также будет представлен доклад о реализации проекта ОЭЗ «Титановая долина».

14:00 Областная детская клиническая больница (ул. Серафимы Дерябиной, 32). Пройдет уникальная акция «Подари радость детям». Группа промышленных альпинистов по канатам спустится с крыши в костюмах супергероев, вручит маленьким пациентам подарки и проведет фотосессию.
В этом году подобные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре. Промышленные альпинисты Екатеринбурга решили тоже не оставаться в стороне и перенять эстафету проведения акции.
Все участники команды являются профессиональными промышленными альпинистами и имеют соответствующие удостоверения для работы на высоте.

© «Вечерние Ведомости»

 


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