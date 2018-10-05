Анонсы событий на 9 октября

18:07 | 8.10.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж). Состоится второе заседание Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва.

Депутаты рассмотрят два вопроса:

- о создании временных комиссий Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва;

- об утверждении председателей временных комиссий Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов экспедиционного сезона уральских ученых в 2018 году.

Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев расскажет об экспедиции ученых на Гыданский полуостров, где были обнаружены самые крупные местонахождения мамонтовой фауны в российской Арктике, поделится информацией о работах с зарубежными коллегами по исследованию костных останков северного оленя на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а также поделится планами исследований и экспедиций на 2019 год.

На пресс-конференции будут продемонстрированы кости новорожденных мамонта, овцебыка, лошади и северного оленя, обнаруженные во время экспедиций.



11:00 Уральский государственный медицинский университет (ул. Репина,3). Состоится открытие VI Национального Конгресса по школьной и университетской медицине с международным участием «Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях».

В рамках Конгресса участники обсудят широкий спектр вопросов, среди которых создание современной модели здоровьесбережения несовершеннолетних в образовательных организациях в Десятилетие детства (2018-2027гг.), межсекторальное взаимодействие в области образования и здоровья, медико-психолого-педагогическое обеспечение обучающихся, медико-профилактические основы и гигиеническая безопасность цифровой среды, стратегии профилактики инфекционных заболеваний у несовершеннолетних, обеспечение здорового и безопасного питания детей и подростков, роль волонтерства и другое.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая нововведениям осеннего призыва в Свердловской области

Участники пресс-конференции:

Игорь Лямин, военный комиссар Свердловской области

Вадим Денисов, начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области,

Вопросы пресс-конференции:

-С 1 октября в Свердловской области начался осенний призыв: сколько новобранцев планируется набрать для военной службы? Куда они поедут служить?

-Каковы тенденции и особенности текущей призывной кампании?

-Сколько новобранцев из Свердловской области попадет в Президентский полк? Каковы критерии отбора?

-Какие научные роты пополнятся призывниками из Свердловской области?



15:00 Первоуральск (Инновационный культурный центр, ул. Ленина, 18б). Состоится награждение участников и призеров конкурса буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.