Анонсы
19:13 | 5.10.2018
Анонсы событий на 6 и 8 октября
10:00 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44д). Состоится конференция регионального отделения ОНФ в Свердловской области. Эксперты Общероссийского народного фронта обсудят вопросы в сфере благоустройства, экологии, ремонта дорог, здравоохранения, образования, малого и среднего бизнеса, занятости молодежи, демографии. Планируется подвести итоги деятельности за 5 лет и познакомить с новыми тематическими площадками, в рамках которых будет контролироваться исполнение майского указа президента России.
На конференции будут работать 4 дискуссионные площадки:
«КОМФОРТНАЯ СРЕДА» (жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги);
«ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА» (образование, наука, культура);
«ДЕМОГРАФИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» (демографическое развитие, здравоохранение);
«ЭКОНОМИКА. ТРУД. ЗАНЯТОСТЬ» (труд и занятость, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт).
К участию в дискуссиях приглашены активисты ОНФ, члены Правительства Свердловской области, в том числе министры региональных ведомств, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Законодательного собрания Свердловской области, представители администраций муниципалитетов, общественных организаций. В обсуждении проблем будут принимать участие и молодые эксперты ОНФ.
8 октября
9:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная Дню учителя и участию уральского педагога во всероссийском конкурсе.
Руководитель Департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и педагог школы № 145, участник конкурса «Учитель года России 2018», вошедший в топ-15 лучших учителей страны, Максим Новиков расскажут о прошедших праздничных мероприятиях в День учителя, озвучат информацию о количестве учителей, работающих в школах Екатеринбурга, обозначат проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются современные педагоги. Также Максим Новиков поделится своими впечатлениями от участия во всероссийском конкурсе «Учитель года России».
День учителя впервые начал отмечаться с 1965 года, ныне отмечается 5 октября в соответствии с указом Президента РФ от 3 октября 1994 года.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная готовности электроэнергетической отрасли Свердловской области к прохождению пиковых нагрузок.
Участники пресс-конференции:
Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области;
Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»;
Олег Ефимов, директор Филиала «СО ЕЭС» Свердловское РДУ;
Андрей Мельников, директор филиала «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»;
Валерий Мацкевич, директор филиала «ФСК ЕЭС» — Свердловское ПМЭС;
Павел Родин, главный инженер по генерации филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»;
Андрей Шмельков, главный инженер по тепловым сетям филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»;
Георгий Козлов, директор Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Вопросы пресс-конференции:
- Как прошло начало отопительного сезона для энергетиков?
- Как тепло- и энергосистемы региона готовы к осеннему изменению температур?
- Каковы ожидания по прохождению осенне-зимнего периода в целом?
- Какие ремонты проведены на объектах в преддверие нового отопительного сезона?
- Все ли энергообъекты области получили паспорта готовности к зиме?
- Какая задолженность за тепловую энергию сформировалась на начало отопительного сезона у предприятий и населения?
11:00 Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (пр. Ленина, 51; 2-й этаж). Состоится пресс-конференция, посвященная старту набора среди учащихся для участия в зимней проектной смене в образовательном центре «Сириус».
Участие в пресс-конференции примут министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель первого проректора УрФУ им. Б.Н. Ельцина, начальник управления инновационного маркетинга УрФУ им. Б.Н. Ельцина Надежда Терлыга, участники проектной смены.
Проектная смена в центре «Сириус» будет проходить с 4 по 24 января 2019 года. Планируется, что в ней примут участие около 100 талантливых школьников из Свердловской области, прошедших конкурсный отбор.
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина и Инновационная инфраструктура УрФУ при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области проводят Уральскую проектную смену. Этот проект направлен на поддержку одаренных и талантливых школьников, ориентированных на техническое творчество, исследовательскую и проектную деятельность.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.
Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров и первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов расскажут о влиянии госконтроля на развитие регионального бизнеса, о реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, также обозначат возможные методы снижения административной нагрузки на бизнес.
Старт реформы контрольно-надзорной деятельности был дан в конце 2016 года. Направления реформы определены в указе президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Экспертами СОСПП было проведено анкетирование среди руководителей предприятий — членов Союза, которое выявило препятствия и сложности, возникающие у бизнеса при взаимодействии с проверяющими органами. Промышленники и предприниматели считают контрольно-надзорную деятельность в России одной из основных своих проблем.
15:00 Социально-реабилитационный центр Верх-Исетского района (ул. Металлургов, 42а). Чемпионка России и Евролиги, разыгрывающий баскетбольного клуба УГМК Елена Беглова встретится с воспитанниками учреждения.
Баскетбольный клуб УГМК совместно с Министерством социальной политики Свердловской области запускает проект «День с баскетбольным клубом УГМК». Целью проекта является социализация детей, привлечение к здоровому образу жизни и популяризация физической культуры и спорта.
Воспитанники детского дома получат возможность попробовать себя в роли спортсмена, ведущего, танцора и примерить костюм талисмана команды лиса Майка. Подросткам на матчах уральских «лисиц» также найдутся интересные вакансии: сотрудник технической службы, флажист, барабанщик, промоутер и не только.
На встречу с ребятами Елена Беглова приедет с подарками: игрушками и сертификатом на приобретение звукового оборудования и проектора для актового зала.
В программе посещения планируется презентация проекта, танец талисмана БК УГМК лиса Майка и выступление от воспитанников детского центра.
© «Вечерние Ведомости»
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