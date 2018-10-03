Анонсы событий на 6 и 8 октября

19:13 | 5.10.2018

6 октября



10:00 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44д). Состоится конференция регионального отделения ОНФ в Свердловской области. Эксперты Общероссийского народного фронта обсудят вопросы в сфере благоустройства, экологии, ремонта дорог, здравоохранения, образования, малого и среднего бизнеса, занятости молодежи, демографии. Планируется подвести итоги деятельности за 5 лет и познакомить с новыми тематическими площадками, в рамках которых будет контролироваться исполнение майского указа президента России.

На конференции будут работать 4 дискуссионные площадки:

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА» (жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги);

«ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА» (образование, наука, культура);

«ДЕМОГРАФИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» (демографическое развитие, здравоохранение);

«ЭКОНОМИКА. ТРУД. ЗАНЯТОСТЬ» (труд и занятость, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт).

К участию в дискуссиях приглашены активисты ОНФ, члены Правительства Свердловской области, в том числе министры региональных ведомств, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Законодательного собрания Свердловской области, представители администраций муниципалитетов, общественных организаций. В обсуждении проблем будут принимать участие и молодые эксперты ОНФ.



8 октября



9:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная Дню учителя и участию уральского педагога во всероссийском конкурсе.

Руководитель Департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и педагог школы № 145, участник конкурса «Учитель года России 2018», вошедший в топ-15 лучших учителей страны, Максим Новиков расскажут о прошедших праздничных мероприятиях в День учителя, озвучат информацию о количестве учителей, работающих в школах Екатеринбурга, обозначат проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются современные педагоги. Также Максим Новиков поделится своими впечатлениями от участия во всероссийском конкурсе «Учитель года России».

День учителя впервые начал отмечаться с 1965 года, ныне отмечается 5 октября в соответствии с указом Президента РФ от 3 октября 1994 года.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная готовности электроэнергетической отрасли Свердловской области к прохождению пиковых нагрузок.

Участники пресс-конференции:

Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области;

Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»;

Олег Ефимов, директор Филиала «СО ЕЭС» Свердловское РДУ;

Андрей Мельников, директор филиала «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»;

Валерий Мацкевич, директор филиала «ФСК ЕЭС» — Свердловское ПМЭС;

Павел Родин, главный инженер по генерации филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»;

Андрей Шмельков, главный инженер по тепловым сетям филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»;

Георгий Козлов, директор Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Вопросы пресс-конференции:

- Как прошло начало отопительного сезона для энергетиков?

- Как тепло- и энергосистемы региона готовы к осеннему изменению температур?

- Каковы ожидания по прохождению осенне-зимнего периода в целом?

- Какие ремонты проведены на объектах в преддверие нового отопительного сезона?

- Все ли энергообъекты области получили паспорта готовности к зиме?

- Какая задолженность за тепловую энергию сформировалась на начало отопительного сезона у предприятий и населения?



11:00 Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (пр. Ленина, 51; 2-й этаж). Состоится пресс-конференция, посвященная старту набора среди учащихся для участия в зимней проектной смене в образовательном центре «Сириус».

Участие в пресс-конференции примут министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель первого проректора УрФУ им. Б.Н. Ельцина, начальник управления инновационного маркетинга УрФУ им. Б.Н. Ельцина Надежда Терлыга, участники проектной смены.

Проектная смена в центре «Сириус» будет проходить с 4 по 24 января 2019 года. Планируется, что в ней примут участие около 100 талантливых школьников из Свердловской области, прошедших конкурсный отбор.

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина и Инновационная инфраструктура УрФУ при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области проводят Уральскую проектную смену. Этот проект направлен на поддержку одаренных и талантливых школьников, ориентированных на техническое творчество, исследовательскую и проектную деятельность.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, генеральный директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров и первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов расскажут о влиянии госконтроля на развитие регионального бизнеса, о реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, также обозначат возможные методы снижения административной нагрузки на бизнес.

Старт реформы контрольно-надзорной деятельности был дан в конце 2016 года. Направления реформы определены в указе президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Экспертами СОСПП было проведено анкетирование среди руководителей предприятий — членов Союза, которое выявило препятствия и сложности, возникающие у бизнеса при взаимодействии с проверяющими органами. Промышленники и предприниматели считают контрольно-надзорную деятельность в России одной из основных своих проблем.



15:00 Социально-реабилитационный центр Верх-Исетского района (ул. Металлургов, 42а). Чемпионка России и Евролиги, разыгрывающий баскетбольного клуба УГМК Елена Беглова встретится с воспитанниками учреждения.

Баскетбольный клуб УГМК совместно с Министерством социальной политики Свердловской области запускает проект «День с баскетбольным клубом УГМК». Целью проекта является социализация детей, привлечение к здоровому образу жизни и популяризация физической культуры и спорта.

Воспитанники детского дома получат возможность попробовать себя в роли спортсмена, ведущего, танцора и примерить костюм талисмана команды лиса Майка. Подросткам на матчах уральских «лисиц» также найдутся интересные вакансии: сотрудник технической службы, флажист, барабанщик, промоутер и не только.

На встречу с ребятами Елена Беглова приедет с подарками: игрушками и сертификатом на приобретение звукового оборудования и проектора для актового зала.

В программе посещения планируется презентация проекта, танец талисмана БК УГМК лиса Майка и выступление от воспитанников детского центра.