Анонсы
17:29 | 4.10.2018
Анонсы событий на 5 октября
В торжествах участвуют министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Юбилейную плавку проведут представители символической бригады, составленной из лучших работников конвертерного цеха и ремонтных служб.
В 15:00 состоится круглый стол с участием сталеплавильщиков ведущих металлургических предприятий России, сотрудников научных институтов, на котором будут обсуждаться перспективы развития сталеплавильного производства, вопросы внедрения современных систем автоматизации технологических процессов, систем планирования и управления производством.
11:00 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению Международной туристической выставки «EXPOTRAVEL 2018».
Начальник управления туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя, вице-президент Российского союза туриндустрии, глава комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты России Юрий Барзыкин, директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, директор института туризма Czech Tourism Маркета Фоглова и президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков расскажут об основных направлениях развития туризма, о новых направлениях и маршрутах для уральских туристов в рамках празднования 100-летия образовании Чехии. Также спикеры огласят результаты работы совета по развитию промышленного туризма РФ, дадут прогнозы о ценах в осенне-зимний период на массовые зарубежные и внутрироссийские направления.
Международная туристическая выставка «EXPOTRAVEL 2018» пройдет в Екатеринбурге 5–6 октября.
11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Начнет свою работу конференция «Регулирование отношений при размещении нестационарных торговых объектов», проходящая в рамках 10-го Международного форума «Юридическая неделя на Урале».
Юристы, экономисты и специалисты в области организации торговли Уральского федерального округа обсудят тонкости применения законодательства РФ в области нестационарной торговли.
Откроет конференцию глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
11:00 ОКБ № 1 (ул. Волгоградская, 185, стационар, 2-й этаж). Состоится выписка пациентки, которой проведена очень редкая в мировой практике операция.
У жительницы Верхней Пышмы была выявлена гигантская аневризма сосудов головного мозга размером 3 см. Риск ее разрыва — ежеминутный. В результате принятых врачами неординарных мер пациентку удалось спасти.
Пациентка и врачи готовы ответить на вопросы журналистов. Также будет представлена возможность съемки подобной операции.
13:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится торжественный прием, посвященный Дню учителя. В праздничном мероприятии примут участие более тысячи работников сферы образования со всей области, в том числе сотрудники вузов, колледжей, детских домов. Лучшие в профессии будут удостоены звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», награждены почетными грамотами губернатора Свердловской области.
Планируется, что с профессиональным праздником учителей поздравят первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель обкома профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Трошкина.
15:00 Екатеринбургский монтажный колледж (ул. Декабристов, 83). Состоится подписание трехстороннего соглашения о создании на базе образовательного учреждения военно-патриотического клуба «Юный росгвардеец». Установленные договоренности предполагают сотрудничество на долгосрочной основе в целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Участие в мероприятии примут министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Свердловской области Михаил Туманов, помощник командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Владимир Гордеев и директор Екатеринбургского монтажного колледжа Валерий Чистяков.
Глава регионального Минобразования также поздравит педагогический коллектив Екатеринбургского монтажного колледжа с Днем учителя. Кроме того, состоится праздничный концерт с участием военного оркестра Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
15:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход с переулка Почтовый, колонный зал). Состоится церемония вручения Свердловской области международной премии в сфере туризма «Золотое яблоко». Награду региону вручит президент Международной федерации писателей и журналистов, пишущих о туризме (FIJET), объединяющей профессионалов из 30 стран мира, Тиджани Хаддад. Для участия в церемонии на Урал прибыла делегация руководителей FIJET из Туниса, Болгарии, Хорватии, Турции, Марокко, Египта, России. В мероприятии примут участие представители правительства Свердловской области, туриндустрии.
Пресс-подход руководителей FIJET состоится по завершении церемонии.
© «Вечерние Ведомости»
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