Анонсы
18:32 | 2.10.2018
Анонсы событий на 3 октября
Отметим, что помимо церемонии открытия 3 октября в 11:00 во Дворце молодежи пройдет дискуссия, посвященная проблеме сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействию в последующем трудоустройстве.
Соревновательная часть регионального чемпионата «Абилимпикс» пройдет на площадках свердловских колледжей и техникумов: Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса, Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова, техникума индустрии питания и услуг «Кулинар» и других. Соревнования пройдут по трем категориям: «Школьники», «Студенты» и «Специалисты». В числе компетенций такие направления, как «Вязание крючком», «Портной», «Резьба по дереву», «Робототехника», «Веб-дизайн», «Малярное дело», «Разработка программного обеспечения (программирование)», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Фотограф-репортер», «Токарные работы на станках с ЧПУ».
Итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» подведут 4 октября.
Напомним, движение «Абилимпикс» появилось в Японии в 1970-х годах, там же прошел первый чемпионат. Организаторы соревнований ставили перед собой несколько целей: создать условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья и дальнейшего обеспечения их работой. Но главная проблема, которую помогает решать «Абилимпикс», связана с мотивацией самих людей с инвалидностью, которые видят, что у них есть возможности и открытые дороги. Именно поэтому чемпионат «Абилимпикс» называют «Олимпиада возможностей» (сокращение от английского Olympics of Abilities).
11:00 Ревда (Дворец ледовых видов спорта «Металлург», ул. Спортивная, 2а). В рамках Всемирной акции ЮНЕСКО «Миллиард деревьев» будет высажено 60 саженцев березы.
В посадке деревьев примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава ГО Ревды Ирина Тейшева, председатель Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Александр Калинкин, директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.
Выбор в пользу березы был сделан по рекомендации специалистов растениеводства Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук. Саженцы березы заготовлены и доставлены Свердловским областным отделением Всероссийского общества охраны природы из питомника «Природный парк «Оленьи ручьи». Закупку и доставку саженцев проспонсировал Среднеуральский медеплавильный завод. После посадки надзор и уход за молодыми деревцами возьмут на себя муниципалитет и руководство Дворца ледовых видов спорта.
11:00 Реж (ООО «Режевское предприятие «Элтиз», пер. Советский, д. 44). Обсудят перспективы развития кооперации предприятий, учрежденных Всероссийским обществом слепых, с промышленными организациями Свердловской области.
Участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, председатель Свердловской организации Всероссийского общества слепых Мавзиля Юдина, руководители предприятий, учрежденных ВОС, и промышленных организаций.
В программе:
11:00 — осмотр производства «Режевское предприятие «Элтиз»;
12:00 — совещание;
13:00 — проведение презентации-выставки предприятий, учрежденных Всероссийским обществом слепых на территории Свердловской области.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная началу осенней призывной кампании в Свердловской области.
Начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Александр Линьков, начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа Сергей Яровой и и. о. начальника пресс-службы Центрального военного округа Андрей Игнатьев огласят информацию о плановых показателях осеннего призыва — 2018, расскажут о профилактической работе со старшеклассниками и студентами Свердловской области, обозначат требования к здоровью новобранцев.
14:00 Уральский государственный экономический университет (ул. 8 Марта, 62) соберет сразу восемь героев РФ из разных городов России. На встречу приглашены студенты всех вузов Екатеринбурга.
Участники встречи:
• Москва:
– Анатолий Иванишин, 112-й российский космонавт
– Александр Черепанов, офицер ВДВ
• Тюмень:
– Владимир Шарпатов, летчик транспортной авиации
• Екатеринбург:
– Анатолий Королев, токарь Уралмаша, Герой Социалистического Труда,
а также участники войн и локальных конфликтов в Чечне, Дагестане, Южной Осетии — Олег Касков, Сергей Мыльников, Серик Султангабиев и Сергей Воронин.
В течение двух лет эти неординарные люди неоднократно принимали участие в гражданско-патриотическом проекте «Герои среди нас», который реализуется в УрГЭУ с октября 2016 года. В начале нового учебного года руководство вуза пригласило героев поблагодарить их за активную работу с университетом и дать старт очередному циклу проекта.
14:00 Международный центр искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). Пройдет пресс-тур, посвященный смене экспозиции. Открытие выставок мировых шедевров для посетителей состоится 5 октября. Смена экспозиции пройдет почти во всех залах, и новые выставки представят шедевры Сальвадора Дали, Франсиско Гойи, Рене Магритта и Анри Матисса. Всего гости международного центра искусств смогут увидеть более 400 новых работ.
Впервые в России будет представлено полное собрание «Капричос» Франсиско Гойи, которое дополнено в экспозиции «Капричос» Сальвадора Дали. Уникальная выставка, которая позволяет увидеть диалог между двумя известными художниками, между реализмом и сюрреализмом. Порой достаточно нескольких изменений, чтобы сюжет на работе полностью преобразился. Также будут представлены ксилографии Сальвадора Дали к «Божественной комедии», литографии к Библии и «Дон Кихоту», серия работ «Кони».
Другая экспозиция представит литографии самых известных работ Рене Магритта — сюрреалиста, который изменил наше представление о фигуративной живописи и о самом понятии «реальность», воплотив свою концепцию «магического реализма».
Также будет представлена экспозиция «Краски» Анри Матисса.
В рамках проекта «Шедевры государственных музеев» «Главный проспект» совместно с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств презентует проект «Выставка одной картины». Посетители смогут увидеть «Смерть Камиллы» Карло Чиньяни, художника второй половины XVII века. До 1854 года работа находилась в собрании Эрмитажа, а впоследствии была перемещена в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Работы Карло Чиньяни находятся в лучших европейских музеях, но достаточно редки в России.
Alvitr Gallery представит выставку московского художника Александра Величко, чьи работы находятся в собраниях Русского музея, Музея современной истории Москвы, Третьяковской галереи. Александр Величко совмещает фотореализм и чувственное восприятие мира. Всего в экспозицию войдут 22 работы, в Екатеринбурге художник представлен в первый раз.
16:00 Центр культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3). Состоится торжественная церемония вручения премии «Во славу Екатеринбурга» педагогам школ искусств города.
На церемонии также будут названы имена дипломантов и лауреатов IX городского конкурса профессионального мастерства молодых педагогов детских школ искусств города Екатеринбурга «Лучший дебют».
Премия «Во славу Екатеринбурга» учреждена Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга в 2007 году и направлена на продвижение высших достижений в профессиональной деятельности педагогических работников художественного образования детей города Екатеринбурга. Премия присуждается за значительный вклад в развитие художественного образования детей и за выдающиеся успехи в педагогической деятельности. В 2018 году присуждается пять премий в размере 25 тысяч рублей и одна премия имени К.С. Крашенинниковой в размере 35 тысяч рублей «Лучшему руководителю детской школы искусств города Екатеринбурга» 2018 года.
В ходе праздника на сцене в режиме реального времени педагогами и учениками школ искусств будет создан полиптих — несколько картин, связанных общим замыслом (темой), а также единством цветового и композиционного настроя. Великолепное произведение педагогического искусства состоит из пяти частей, связанных по смыслу и содержанию. Все части полиптиха воспевают талант, преданность прекрасному и высокие достижения системы художественного образования детей города Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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