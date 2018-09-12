Анонсы событий на 15, 16 и 17 сентября

19:29 | 14.09.2018

15 сентября



10:00 Площадь главного учебного корпуса УрГЮУ (ул. Комсомольская, 21). Состоится церемония закладки капсулы времени, а также возложение цветов к мемориалу. В церемонии примут участие представительная делегация сотрудников генеральной прокуратуры РФ, возглавляемая генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой; председатель комитета государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов; глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, представители и выпускники СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ.

В 14.00 во Дворце спорта УГМК (Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15) состоится международный турнир по армрестлингу имени В. Г. Петрова, заведующего кафедрой физического воспитания и спорта УрГЮУ. В турнире примут участие более 200 спортсменов Урала, Сибири, Дальнего Востока и Москвы – сильнейшие армрестлеры страны. Турнир посетят выпускники вуза: генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, а также генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

В 16.00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 марта, д. 15) состоится торжественный вечер, посвященный 100-летию университета с участием почетных гостей УрГЮУ: Ю. Чайки, А. Буксмана, В. Гриня, П.Крашенинникова, С. Кравцова, А. Евстифеева, Н.Цуканова, Е. Куйвашева, Л. Бабушкиной и других. В программе: награждение представителей СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ, выступления артистов, демонстрация фильмов.

В 17.00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 марта, д. 15) состоится губернаторский прием в честь 100-летия УрГЮУ.

Итоговое юбилейное мероприятие – Ночь выпускников УрГЮУ – стартуют в 20.00 в УрГЮУ (ул. Комсомольская, 21, 23). В программе: посещение музея истории СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ, кафедр, деканатов, общение выпускников, Open Air.



11:00 Гостиница Октябрьская (ул. Софьи Ковалевской,17). 15 и 16 сентября пройдет V межрегиональный конкурс молодых семей-инвалидов Уральского Федерального округа.

10 молодых семей из регионов Уральского Федерального округа приедут в Екатеринбург, чтобы побороться за звание «Лучшая Семья УрФО».

15 сентября с 11 до 18 часов пройдут соревнования: «визитка» семьи, семейный творческий конкурс, спортивные этапы, мастер-классы.

16 сентября с 11 до 13 часов пройдет гала-концерт и награждение победителей.



11:00 Российский государственный профессионально-педагогический университет (ул. Машиностроителей, 2). Пройдет защита проектов, представленных на региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018».

В этом году от Свердловской области было подано рекордное количество заявок – более 200 проектов (в сфере культуры, ЧС, патриотического воспитания, медиа, здравоохранения и так далее). В регионе самой популярной стала номинация «Организатор добровольчества».



11:30 В Свердловской области состоится XV Всероссийский день бега «Кросс нации – 2018».

Главный забег традиционно состоится в столице Урала и пройдет в поддержку заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Стартовой площадкой станет площадь перед Уральским федеральным университетом. Участников поприветствует министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Программа мероприятия:

11.30 – торжественное открытие

11.50 – старт VIP – забега

12.00 – старт студентов

13.30 – награждение победителей по номинациям (самый возрастной участник, самый юный участник, самая спортивная семья)

Маршрут забега: площадь Кирова – проспект Ленина, от улицы Мира до улицы Восточной – площадь Кирова.

Традиционно, в забеге примут участие команды всех районов областного центра, вузов Екатеринбурга, спортивных семей, иностранных студентов, спортсменов-инвалидов, руководителей области и города. Участники забега получат специальные атрибуты – браслеты, кепки, манишки – с символикой ЭКСПО. Дистанция массового забега составит 2025 метров.

«Кросс наций» это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату массовое осеннее спортивное мероприятие на территории России, которое проводится с 2004 года. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.



14:00 Дворец игровых видов спорта (Олимпийскаянабережная,3, блок «Б»). Состоится гала-концерт и торжественная церемония закрытия Всероссийских соревнований по эстетической гимнастике «Кубок Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». В мероприятии планируется участие губернатора Евгения Куйвашева.

Напомним, в столице Урала во второй раз проходят всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Малахитовая лента». По решению губернатора эти соревнования стали ежегодными и включены в график спортивных событий министерства физической культуры и спорта Свердловской области.



17 сентября



9:00 Уральский колледж технологий и предпринимательства (ул. Умельцев, 5). Посетят представители Фонда Эберхарда Шёка (Германия). В программе визита – экскурсия по мастерским, работающим в образовательном учреждении и обсуждение хода реализации совместного проекта по развитию профессионального образования.

Напомним, что российско-германскому сотрудничеству на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства уже много лет. В ходе совместной работы были реализованы три международных проекта. Два из них были направлены на модернизацию подготовки специалистов для строительной отрасли, задача еще третьего проекта состояла во введении новых программ подготовки специалистов по направлениям «Окраска автомобилей» и «Кузовной ремонт», обучение по которым в системе профессионального образования не осуществлялось.

Фонд Э. Шёка специализируется на развитии и поддержке малого предпринимательства. Одна из основных его целей – развитие образования и обучения в области строительного дела и строительных технических дисциплин, а также содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса. Уже более 10 лет Фонд Э. Шека успешно сотрудничает с правительством Свердловской области, которая является партнёром земли Баден-Вюрттемберг в проведении модельных проектов по модернизации ремесленного профессионального образования.



9:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная началу отопительного сезона в Свердловской области.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов расскажет о готовности жилого фонда к началу отопительного сезона и обозначит сроки начала отопительного сезона в многоквартирных домах и социальных объектах, предоставит информацию о средствах, потраченных на подготовку теплосетей к зимнему сезону, и о самых масштабных ремонтных работах в регионе.

10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI чемпионата России среди вальщиков леса.

C 19 по 21 сентября на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО" состоится VI чемпионат России среди вальщиков леса. Соревнования будут проходить, как в индивидуальном, так и групповом зачётах.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, ректор Уральского государственного лесотехнического университета Андрей Мехренцев, генеральный директор АО УВЦ "Екатеринбург-Экспо" Игорь Данилов расскажут о программе чемпионата, об участниках, поделятся информацией о призовом фонде, а также ответят на вопросы журналистов.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению конференции "Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование".

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор Всероссийского Конгресса "Промышленная экология регионов" Юлия Корнеева расскажут об участниках и программе конференции, подведут итоги работы международной дискуссионной площадки РОСПРОМЭКО в 2018 году.

Конференция "Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование" пройдет в рамках деловой программы GRAND EXPO-URAL 18 сентября 2018 года с 12.00 до 17.45 на площадке Екатеринбург-Экспо. В рамках мероприятия эксперты планируют обсудить ряд тем: вопросы мусорной реформы, переработки промышленных отходов, использование вторсырья, логистические проблемы, связанные с этими задачами.



13:00 Свердловский государственный академический театр драмы (Октябрьская площадь, 2). Состоится пресс-конференция, посвященная второму этапу масштабного проекта «Уральские сезоны». «Уральские сезоны» – это региональный этап национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», проводимого благотворительным фондом «Илзе Лиепа». Подробнее о значимом культурном событии расскажут народная артистка РФ, лауреат премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии РФ, лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства Илзе Лиепа, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, народный артист РФ, президент Международного кинофестиваля «Золотой Витязь», член Патриаршего Совета по культуре и Общественного совета при министерстве культуры РФ Николай Бурляев, киноактерЕгор Пазенко, директор Свердловской детской филармонии Людмила Скосырская.

Напомним, партнером регионального этапа национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» является Свердловская детская филармония. Проект реализуется при поддержке губернатора Свердловской области.

Конкурс проходит 14 и 15 сентября. Для участия в нем заявились 20 творческих коллективов из Екатеринбурга, Верхотурья, Лесного, Ноябрьска, Нефтеюганска и других городов. Жюри, которое возглавляет народная артистка России Илзе Лиепа, оценит не только исполнительское мастерство и харизму юных артистов, но и музыкальный материал, раскрытие художественного образа, мастерство хореографа, костюмы.

Финалом второго этапа «Уральских сезонов» станет гала-спектакль «Князь Владимир». Его премьера состоялась в Москве в Большом театре. Позже постановку представили в Крыму и Туле. Костюмы для спектакля создала Екатерина Котова, которая работала над костюмами для закрытия Олимпиады в Сочи. В спектакле на сцену с такими прославленными артистами, как Илзе Лиепа, Николай Бурляев, Егор Пазенко выйдут лучшие детские коллективы страны – ансамбль танца «Улыбка» (Екатеринбург), театр балета «Задумка» (Самара) и танцевальный коллектив «Алиса» из Керчи.

Обращаем внимание СМИ, что 17 сентября в 11.30 в Свердловском театре драмы состоится показ спектакля «Князь Владимир», на котором будет предоставлена возможность фото- и видеосъемки.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению международного театрально-музыкального фестиваля Урал Опера Балет Фест.

Директор Екатеринбургского театра оперы и балета Андрей Шишкин, художественный руководитель балетной труппы Вячеслав Самодуров и программный директор Ельцин ЦентраДенис Корнеевский расскажут о подготовке к проведению международного фестиваля, о программе и участниках мероприятия.

Международный театрально-музыкальный фестиваль Урал Опера Балет Фест пройдет с 14 по 21 октября на площадках театра оперы и балета и Ельцин Центра и будет посвящен Мариусу Петипа, создателю русского классического балета, в этом году отмечается 200 лет со дня его рождения. Миссия фестиваля — представить зрителю классику XXI века — показать, какие метаморфозы переживают сегодня традиционные виды искусства, опера, балет и академическая музыка.