Анонсы
18:05 | 13.09.2018
Анонсы событий на 14 сентября
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев и начальник отдела по ведению государственного реестра юридических лиц Юлия Смирнова расскажут об итогах работы подразделения по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, о ситуации на рынке коллекторских услуг в Свердловской области, озвучат информацию о количестве жалоб на деятельность коллекторов в 2018 году.
Как ранее сообщалось ТАСС, коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начинают работать по новым правилам. В первую очередь, вести коллекторскую деятельность могут лишь компании, включенные в госреестр, который начала вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России. Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн руб., их будет привлекать к ответственности ФССП, направляя материалы в суд, а физическим лицам, самовольно ведущим коллекторскую деятельность, будет грозить штраф до 500 тыс. руб.
11:00 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3). В зале Свободы Ельцин Центра состоится встреча нового состава Общественной палаты Свердловской области с руководителями общественных палат муниципальных образований Среднего Урала.
Встреча с символическим названием «DemokraTEA» пройдет в преддверии Международного дня демократии, который ежегодно отмечается 15 сентября, и предполагает в том числе работу представителей общественности по секциям, экскурсию в музее Ельцина.
11:30 Первоуральск (школа № 1, ул. Строителей, 7). Состоится открытие уникального класса технологии, который создан для ранней профориентации учащихся.
Участие в мероприятии примут первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, депутат Законодательного собрания Свердловской области, управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов, врио главы городского округа Первоуральск Игорь Кабец, начальник Управления образования городского округа Первоуральск Ольга Ошуркова.
Новый кабинет технологии открывается в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа», разработанной по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Это современный профориентационный центр, который оснащен станками с числовым программным управлением, оборудованием для машиностроительных специальностей, 3D- и интерактивным оборудованием, ручными инструментами, роботами. Кабинет технологии для девочек состоит из двух секций: в одной девочки смогут научиться готовить пищу и сервировать столы, в другой овладеют навыками кройки и шитья.
Обучение в комфортных классах на новом, современном оборудовании позволит обучающимся освоить на первоначальном уровне не менее 16 профессий, востребованных в Свердловской области. В течение первого полугодия текущего учебного года подобные современные кабинеты технологии начнут работать еще в двух общеобразовательных учреждениях Первоуральска. Кроме того, в первоуральских школах № 4 и 15 будут открыты кабинеты конструирования и робототехники.
18:30 Свердловская государственная академическая филармония (ул. К. Либкнехта, 38а). Состоится церемония закрытия и концерт лауреатов Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. Планируется, что участие в мероприятии примет супруга первого президента РФ Наина Ельцина.
Международный конкурс пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко уже традиционно проводится в столице Среднего Урала. Инициатором первого конкурса и основателем традиции проведения конкурса стал Фонд первого Президента России Б.Н. Ельцина. Конкурс памяти Веры Лотар-Шевченко проходит раз в два года.
Традиционно конкурс проводится в двух возрастных группах: юношеской (до 19 лет) и основной (с 19 лет), особенность конкурса — отсутствие верхнего ограничения возраста участников.
Напомним, что Вера Лотар была ученицей выдающегося французского пианиста Альфреда Корто. Вера Лотар вышла замуж за русского инженера и ученого Владимира Шевченко. Они приехали в СССР в разгар сталинских репрессий и стали невинными жертвами ГУЛАГа. Владимир Шевченко погиб, а Вера Лотар после десяти лет заключения возвратилась в музыку.
Вера Лотар-Шевченко стала единственной провинциальной пианисткой, которой охотно предоставляли залы Москвы и Петербурга, и объездила всю Россию. В разные годы пианистка была солисткой Ленинградской, Свердловской, Алтайской и Новосибирской филармоний.
© «Вечерние Ведомости»
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