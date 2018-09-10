Анонсы событий на 13 сентября

19:44 | 12.09.2018

10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Главной темой повестки станет реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области в 2018 году. С докладом выступит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, а также глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и глава городского округа Ревда Ирина Тейшева.

Ожидается, что члены правительства также рассмотрят более 20 проектов постановлений.

После окончания заседания здесь состоится брифинг министра Николая Смирнова.



10:00 Отель «Московская горка» (конференц-зал, ул. Московская, 131). Состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в клинической практике». Главный спикер – Георгий Новиков, доктор медицинских наук, профессор, благодаря которому с 2011 года в России появилось понятие паллиативной помощи как самостоятельного направления медицины. Онкологи, терапевты, хирурги, геронтологи обсудят методы поддерживающей терапии, доступность лекарств, подготовку кадров для этой специальности. Общая цель – сделать так, чтобы в каждом городе, регионе паллиативная помощь была доступной, улучшая качество жизни пациентов и их близких. И это касается не только онкологических больных: по экспертным оценкам, такой помощи в РФ ждут около миллиона пациентов, и из них две трети – неонкологические.

Организаторы конференции – «Российская Ассоциация паллиативной медицины», Московский государственный медико-стоматологический университет им.А.И.Евдокимова, Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава РФ. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области, организации «Общество врачей России» и Свердловского онкодиспансера.



10:00 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44 Д, вход с ул. Белинского). Состоится пленарное заседание и открытие Европейско-Азиатского правового конгресса. Мероприятие соберет свыше 800 международных экспертов, которые в течение двух дней будут обсуждать вопросы влияния глобализации на правовую сферу страны и функционирования отраслей внутригосударственного и международного права, а также проблемы, обусловленные глобализацией, и возникающие в России и отдельных государствах в системах.

Европейско-Азиатский правовой конгресс станет одним из ключевых событий празднования 100-летия Уральского государственного юридического университета.



10:00 Школа №59 (пер. Короткий, 7). Состоится пресс-тур по здоровому школьному питанию.

Во время пресс-тура о здоровом питании школьников расскажут заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 59 Ирина Чиркова, заместитель управляющей ООО «Олес» Лилия Хаметова, председатель Совета старшеклассников Егор Рякин, десятиклассница Элина Стрижанкова, председатель Совета родителей Елена Голуб.

Программа пресс-тура:

10.00 - встреча представителей СМИ. Презентация эмблемы и названия школьного кафе «Взлет» (директор школы Ирина Аркадьевна Тихонова);

10.05 - комментарий заместителя директора по УВР Ирины Александровны Чирковой (идея дизайна, стиль альпийского шале в современном прочтении, трамплин как символ старта для успешного будущего всех обучающихся);

10.10 - знакомство с процессом питания обучающихся начальной школы (4 класса, 120 человек) и комментарий заместителя управляющей ООО «Олес» (комбинат питания школы №59) Лилии Рамисовны Хаметовой;

10.15 - мастер-класс по приготовлению «Ролл здоровья» (старшеклассники – 8 человек в школьной столовой под руководством технолога);

10.20 - комментарий председателя Совета старшеклассников Егора Рякина о проекте «Завтрак чемпиона»; комментарий десятиклассницы Элины Стрижанковой об участии старшеклассников в обустройстве школьного кафе «Взлет»; комментарий о качестве питания председателя Совета родителей Елены Владимировны Голуб;

10.27 - дегустация блюд.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации с задолженностью жителей Свердловской области за ЖКХ

Участники пресс-конференции:

Кристина Кашина, начальник отдела по организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области.

Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Вопросы пресс-конференции:

-Какой объем задолженности накопили жители Свердловской области к началу отопительного сезона?

-В этом году увеличилось количество должников, с которыми ведут работу судебные приставы: какие меры принимаются? Может ли должник лишиться жилья из-за задолженности?

-Жители каких городов Среднего Урала хуже всего оплачивают счета за электроэнергию, тепло и горячую воду?

-Какие штрафные санкции ждут неплательщиков?



12:00 ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина, 230, у фонтана). Состоится спортивный праздник по разным видам адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и людей, не имеющих инвалидности – «ПодZарядка». Это совместный проект Областного центра реабилитации инвалидов, Центра культуры «Верх-Исетский» и ЦПКиО имени В. В. Маяковского.

В спортивном состязании примут участие пять команд по десять человек. Им предстоит пройти десять этапов: полосу препятствий, игры дженга, городки и гиганские шахматы и другие.

Начнется праздник с зарядки, которую проведет чемпион Европы, многократный победитель и призер чемпионата России по дзюдо (спорт слепых) Олег Немытов.

В этот же день в парке состоится торжественное открытие инклюзивной площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья.



12:30 Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143; центральный вход). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию IX Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 14 по 18 сентября.

Тема фестиваля в этом году звучит как «Театр кукол: грани возможного». О театрах-участниках, программе фестиваля и его месте в культурной жизни региона расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, главный режиссер Екатеринбургского театра кукол Евгений Сивко, заместитель председателя отделения по организационно-творческим вопросам Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Татьяна Стрежнева, представитель российского центра Международного союза деятелей театра кукол UNIMA.

В этом году тема фестиваля «Петрушка Великий» звучит как «Театр кукол: грани возможного». В афише постановки театров из России (Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Пермь, Рязань и т.д.), Испании, Италии, Финляндии, Германии и других стран. Фестиваль является конкурсным и включает в себя показы спектаклей театров-участников, обсуждения спектаклей, мастер-классы, творческие встречи с мастерами сцены.

Напомним, Екатеринбургский театр кукол проводит фестиваль «Петрушка Великий» с 2002 года, из года в год повышая зрелищный и творческий уровень, становясь одним из самых престижных театральных форумов, смотром достижений и лабораторией развития жанра.



14:30 Дом кино (ул. Луначарского, 137). Состоится церемония закрытия VIII Открытого фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь!». В 14.20 начнут работу интерактивные площадки, в 14.30 состоится пресс-подход к членам жюри и участникам конкурса. Непосредственно церемония награждения начнется в 15.00, ролики-победители представят на большом экране, а в 15.40 начнется кинопоказ.

В этом году география фестиваля-конкурса «Выбери жизнь!» охватывает регионы России от Хабаровска до Калининграда. На суд жюри поступило 205 работ от более чем 500 участников. Работы принимались в номинациях «НЕТ вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Мы вместе» и «Береги жизнь», которая стала самой популярной.

Призовой фонд фестиваля составляет 200 тысяч рублей. Автор ролика, занявший первое место, получит 20 тысяч рублей, второе – 10 тысяч, «бронзовому» призеру фестиваля будет присуждена премия в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, 10 тысяч рублей получит победитель в номинации «Общественное признание», вознаграждение завоевавшему специальный приз жюри составляет 15 тысяч рублей.

Лучшие работы конкурсантов будут демонстрироваться в кинотеатрах Свердловской области.



15:00 Дом народов Среднего Урала (ул. 8 марта, 33а). Состоится подписание соглашения о взаимодействии между Ассоциацией национально-культурных объединений Свердловской области и представительством главы Чеченской Республики в Свердловской области. Документ подпишут руководители ведомств – Фарух Мирзоев и Салаутдин Мамаков.

После этого на площадке Дома народов Среднего Урала состоится круглый стол «Межнациональная стабильность как фактор инвестиционной привлекательности региона», участниками которого станут руководители национальных организаций. Они обсудят прошедшие в Екатеринбурге и будущие всемирные мероприятия, на проведение которых претендует столица Урала.