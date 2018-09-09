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Анонсы


19:47 | 11.09.2018

Анонсы событий на 12 сентября

9:00 Областная клиническая больница № 1 (2-й этаж, холл стационара, ул. Волгоградская, 185). В больнице расскажут об уникальной операции, проведенной 69-летней жительнице Тавдинского района, у которой было сразу три порока сердца (атеросклероз коронарных артерий, гипертрофия миокарда и склеротический порок аортального клапана).
Пациентке имплантировали аортальный клапан эндоваскулярно (через сосуд). Причем эта малотравматичная методика была для нее единственной, так как большую открытую сердечную хирургию женщина бы не перенесла.
Врач-хирург и кардиохирург расскажут о методике и операции, пациентка — о состоянии своего здоровья.

11:00–12.30 Ирбит (администрация города, ул. Революции, 16). Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посетит Ирбит. В ходе рабочей поездки в муниципалитет глава ведомства оценит качество благоустройства объектов региональной программы 2018 года по формированию комфортной городской среды и выполнения поручений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по капитальному ремонту зданий МКД, включенных в реестр памятников культурного наследия. В рамках контроля готовности муниципалитета к зиме Николай Смирнов побывает на ряде объектов газификации и новой газовой котельной на ул. 50 лет Октября.

11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на осень и корректировке агропрогнозов.
Участники пресс-конференции:
Анна Мишарина, начальник отдела метеопрогнозов «Уральского УГМС»;
Лариса Закирова, ведущий специалист отдела агрометеорологии «Уральского УГМС»;
Михаил Карпухин, декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета.
Вопросы пресс-конференции:
- В этом году начало посевной кампании задержалось из-за неблагоприятных погодных условий — низких температур, снегопадов и дождей. Как это отразилось на ходе посевной кампании и работе хозяйств? Сдвинулось ли начало уборочных работ?
- Каков прогноз погоды на осень? Какие коррективы он вносит в агропрогнозы и ход уборочной кампании?
- Пострадали ли агрокультуры от заморозков и холодной погоды этим летом?
- Когда установится стабильная осенняя погода?

13:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию Третьего Евразийского фестиваля современного искусства.
Третий Евразийский фестиваль современного искусства (ЕФСИ) пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 13 по 16 сентября. Фестиваль представляет «современную классику»: произведения искусства, созданные известными художниками — нашими современниками, работающими в традиционных стилях и направлениях. Тематика фестиваля: живопись, графика, скульптура.
Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, глава представительства Заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге Константин Пудов, участник фестиваля художник Бато Дугаржапов и организатор фестиваля Марина Линкер расскажут о плане мероприятий, о приглашенных гостях, поделятся информацией об экспонатах, ответят на вопросы журналистов.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Свердловской области, Заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге и Управления культуры Администрации Екатеринбурга.

15:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится открытие межрегиональной выставки архивных документов «Гражданская война на Урале», в подготовке которой приняли участие архивы Свердловской области и Уральского федерального округа.
Представленные в экспозиции документы иллюстрируют жизнь уральских городов в годы Гражданской войны. Позволяют оценить события, происходившие на Урале в это время, а также политику, проводимую двумя противоборствующими сторонами.
Напомним, 1918 год историками принято считать годом начала Гражданской войны в России. События, развернувшиеся на Урале, сыграли одну из ключевых ролей в ходе войны. Именно на Урале начался мятеж Чехословацкого корпуса, здесь прошли первые крупные восстания против большевиков.

16:00 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Реактивная, 19). Футболисты основной команды ФК «Урал» посетят социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга, бывший Малоистокский детский дом. В мероприятии примут участие капитан «Урала» Артем Фидлер, нападающий Владимир Ильин, полузащитник Юрий Бавин, защитник Михаил Меркулов, а также начальник команды Владимир Калашников. Представители команды проведут для детей футбольный урок, а также сыграют с ними товарищеский матч.
В настоящее время в Малоистокском детском доме живут 48 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них 38 мальчиков. Большое внимание здесь уделяется футболу. Так, воспитанники детского дома играют за свою футбольную команду «Малый Исток», которая каждый год участвует в городских и областных футбольных соревнованиях детских команд и соревнованиях среди детских домов. В этом году футболисты «Малого Истока» заняли второе место в соревнованиях детских домов, а также участвовали в детском футбольном чемпионате УрФО в Тюмени. Ребята приготовили футболистам подарки.

© «Вечерние Ведомости»

 


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