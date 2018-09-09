Анонсы
19:47 | 11.09.2018
Анонсы событий на 12 сентября
Пациентке имплантировали аортальный клапан эндоваскулярно (через сосуд). Причем эта малотравматичная методика была для нее единственной, так как большую открытую сердечную хирургию женщина бы не перенесла.
Врач-хирург и кардиохирург расскажут о методике и операции, пациентка — о состоянии своего здоровья.
11:00–12.30 Ирбит (администрация города, ул. Революции, 16). Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посетит Ирбит. В ходе рабочей поездки в муниципалитет глава ведомства оценит качество благоустройства объектов региональной программы 2018 года по формированию комфортной городской среды и выполнения поручений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по капитальному ремонту зданий МКД, включенных в реестр памятников культурного наследия. В рамках контроля готовности муниципалитета к зиме Николай Смирнов побывает на ряде объектов газификации и новой газовой котельной на ул. 50 лет Октября.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на осень и корректировке агропрогнозов.
Участники пресс-конференции:
Анна Мишарина, начальник отдела метеопрогнозов «Уральского УГМС»;
Лариса Закирова, ведущий специалист отдела агрометеорологии «Уральского УГМС»;
Михаил Карпухин, декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета.
Вопросы пресс-конференции:
- В этом году начало посевной кампании задержалось из-за неблагоприятных погодных условий — низких температур, снегопадов и дождей. Как это отразилось на ходе посевной кампании и работе хозяйств? Сдвинулось ли начало уборочных работ?
- Каков прогноз погоды на осень? Какие коррективы он вносит в агропрогнозы и ход уборочной кампании?
- Пострадали ли агрокультуры от заморозков и холодной погоды этим летом?
- Когда установится стабильная осенняя погода?
13:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию Третьего Евразийского фестиваля современного искусства.
Третий Евразийский фестиваль современного искусства (ЕФСИ) пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 13 по 16 сентября. Фестиваль представляет «современную классику»: произведения искусства, созданные известными художниками — нашими современниками, работающими в традиционных стилях и направлениях. Тематика фестиваля: живопись, графика, скульптура.
Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, глава представительства Заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге Константин Пудов, участник фестиваля художник Бато Дугаржапов и организатор фестиваля Марина Линкер расскажут о плане мероприятий, о приглашенных гостях, поделятся информацией об экспонатах, ответят на вопросы журналистов.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Свердловской области, Заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге и Управления культуры Администрации Екатеринбурга.
15:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится открытие межрегиональной выставки архивных документов «Гражданская война на Урале», в подготовке которой приняли участие архивы Свердловской области и Уральского федерального округа.
Представленные в экспозиции документы иллюстрируют жизнь уральских городов в годы Гражданской войны. Позволяют оценить события, происходившие на Урале в это время, а также политику, проводимую двумя противоборствующими сторонами.
Напомним, 1918 год историками принято считать годом начала Гражданской войны в России. События, развернувшиеся на Урале, сыграли одну из ключевых ролей в ходе войны. Именно на Урале начался мятеж Чехословацкого корпуса, здесь прошли первые крупные восстания против большевиков.
16:00 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Реактивная, 19). Футболисты основной команды ФК «Урал» посетят социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга, бывший Малоистокский детский дом. В мероприятии примут участие капитан «Урала» Артем Фидлер, нападающий Владимир Ильин, полузащитник Юрий Бавин, защитник Михаил Меркулов, а также начальник команды Владимир Калашников. Представители команды проведут для детей футбольный урок, а также сыграют с ними товарищеский матч.
В настоящее время в Малоистокском детском доме живут 48 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них 38 мальчиков. Большое внимание здесь уделяется футболу. Так, воспитанники детского дома играют за свою футбольную команду «Малый Исток», которая каждый год участвует в городских и областных футбольных соревнованиях детских команд и соревнованиях среди детских домов. В этом году футболисты «Малого Истока» заняли второе место в соревнованиях детских домов, а также участвовали в детском футбольном чемпионате УрФО в Тюмени. Ребята приготовили футболистам подарки.
© «Вечерние Ведомости»
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