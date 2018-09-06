Анонсы событий на 8, 9 и 10 сентября

19:22 | 7.09.2018

8 сентября



10:00 Шарташский лесопарк. Пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В 10:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и члены правительства по традиции примут участие в уборке Шарташского лесопарка. Встреча участников у входа в Шарташский лесной парк рядом с автозаправочной станцией «Газпромнефть».



11:00 Шарташский лесопарк (пос. Пески, 13). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в традиционной велопрогулке вокруг озера Шарташ — «Тур де Шарташ». В рамках мероприятия губернатор передаст велосипеды специализированным детско-юношеским спортивным школам, воспитанники которых добились наибольших результатов в этом виде спорта. Кроме того, будет презентован проект «Благоустройство территории Шарташского лесного парка».



9 сентября



8:00–20:00 Выборы депутатов городской думы Екатеринбурга



10:30 Каменск-Уральский (мототрасса возле ДК «Юность», площадь Ленинского Комсомола). Состоятся Первые городские традиционные казачьи игры «Казачья застава» и Второй городской фестиваль — конкурс казачьего творчества «Родники уральского казачества». Мероприятия приурочены ко Дню памяти святого Александра Невского — небесного покровителя Каменска-Уральского.

Участниками игр станут кадеты и взрослые, которые будут состязаться в метании ножей, стрельбе из лука, рубке шашкой, метании сулиц, стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автоматов Калашникова.

В конкурсной программе фестиваля примут участие солисты, дуэты, ансамбли в номинациях: традиционная казачья песня и современная казачья песня (песни, написанные современными авторами на казачью тематику).



10 сентября



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения единого дня голосования в Свердловской области.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников огласит предварительные результаты выборов, расскажет о ходе и особенностях голосования на прошедших 9 сентября выборах в органы местного самоуправления, о фактах нарушений избирательного законодательства и обеспечении безопасности на избирательных участках.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва.

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Илья Захаров подведет итоги дня голосования в Екатеринбурге, расскажет о ходе голосования, об основных правонарушениях, об обеспечении безопасности на избирательных участках.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню трезвости.

Первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, протоиерей Игорь Бачинин и председатель отдела по противодействию наркомании Екатеринбургской епархии Николай Бажин расскажут о мерах, которые принимают государство и Церковь для профилактики алкоголизма и наркомании у жителей Свердловской области, о социальных проектах, реализуемых на территории региона.



14:00 Министерство финансов Свердловской области (пр. Ленина, 34, 3-й этаж). Состоится первое заседание согласительной комиссии по рассмотрению предложений муниципалитетов по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов, где будут обозначены основные приоритеты формирования бюджета на 2019 год и плановый период. После заседания состоится брифинг вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко и председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области Владимира Терешкова.