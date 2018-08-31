Анонсы событий на 5 сентября

18:48 | 4.09.2018

10:00 Верхняя Пышма (ул. Кривоусова, 53б). Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын откроют Дворец ледовых видов спорта. Эта ледовая арена станет шестым объектом, построенным в рамках соглашения, подписанного руководством ООО «УГМК-Холдинг» и областным правительством в сентябре 2016 года. Ранее ледовые арены были открыты в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде и Красноуральске. Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой, фигурному катанию и другим ледовым видам спорта.

После церемония открытия Евгений Куйвашев посетит две строительные площадки Верхней Пышмы – перинатальный центр Центральной городской больницы им. П.Д. Бородина и хирургическое отделение. Перинатальный центр, состоящий из женской консультации, роддома, отделения гинекологии и дневного стационара, будет одним из самых современных в Свердловской области. В рамках реконструкции хирургического комплекса будет организовано отделение хирургии на 45 коек, отделение травматологии и ортопедии на 30 коек, операционный блок на 5 операционных. Также будет открыто новое отделение урологии на 20 коек. Объект будет сдан уже в этом году. Оба проекта финансируются из средств бюджета Свердловской области. В строительство перинатального корпуса будет сложено – 2,2 млрд рублей, в капремонт хирургического отделения – 200 млн рублей (включая приобретение оборудования). (Внимание, СМИ! Съемки и фотографии со стройплощадок медицинских учреждений будут предоставлены СМИ ДИПом и пресс-службой УГМК).

11:30 (ул. Александра Козицына,2) у входа в выставочный центр Музея автомобильной техники УГМК Евгений Куйвашев и Андрей Козицын примут участие в торжественном открытии уменьшенной копии легендарного монумента «Рабочий и колхозница» (автор Вера Мухина), установленного на ВДНХ в Москве.



10:00 Школа № 197 (ул. Крестинского, 45). Состоится торжественное открытие спортивного стадиона после реконструкции.

В мероприятии примут участие глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам туристического летнего сезона-2018.

Участники пресс-конференции:

Максим Пузанков, президент Уральской ассоциации туризма

Михаил Мальцев, руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма

Роман Прохазка, директор Национального туристического управления Чешской Республика – ChezhTourizm по регионам РФ и Казахстану в Екатеринбурге

Вопросы пресс-конференции:

-Итоги туристической отрасли лета-2018: растет ли спрос на поездки за рубеж? Куда ездят отдыхать уральцы, кроме Турции? Какие страны оказались наиболее востребованными?

-Каков средний чек у российских туристов на отдых за рубежом? Почему он снижается? На чем путешественники стали экономить?

-Наблюдают ли участники рынка спад продаж на фоне колебаний курса рубля?

-3 сентября вступили в силу поправки в закон о туристской деятельности, дающие право Ростуризму исключать туроператоров из единого реестра до его объявления об остановке деятельности. Следом Ростуризм исключил из реестра три юрлица, от имени которых работал туроператор «Натали Турс». Что это означает для туристов?

-Как в Екатеринбурге пройдет празднование 100-летия Чешской республики?

-Каковы ожидания и прогнозы экспертов на осенне-зимний сезон?



11:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Торжественно наградят победителей ежегодного конкурса для представителей малого и среднего бизнеса «Лучший экспортёр».

Конкурс организован министерством инвестиций и развития Свердловской области и Международным центром Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Состязание прошло в пяти номинациях: «Микро», «Малый», «Средний», «Хайтек», «Прорыв». В церемонии награждения примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.

После официальной части мероприятия представители СМИ отправятся в пресс-тур на предприятие НПО «Спектрон», которое победило в номинации «Прорыв».

Программа мероприятия:

10.45-11.00 – Сбор участников в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1)

11.00-11.10 – вступительное слово Виктории Казаковой, министра инвестиций и развития Свердловской области

11.10-11.15 – вступительное слово Ильи Суллы, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

11.15-11.30 – торжественное награждение победителей конкурса

11.30-11.40 – общая фотография и пресс-подход.

11.40 – 12.10 – кофе-брейк для всех участников мероприятия

12.10 – 12.50 – дорога до предприятия НПО «Спектрон» по адресу г. Березовский, ул. Ленина, д.2

12.50-13.30 – экскурсия по производству НПО «Спектрон»

13.30 – 14.00 – дорога до Екатеринбурга



11:00 ул. Хохрякова,87. В преддверии выборов сотрудники МЧС проводят проверку мест размещения избирательных участков. Один из профилактических рейдов пройдет 5 сентября в г. Екатеринбурге.

В ходе профилактического рейда сотрудники МЧС проверят исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, наличие источников противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения, соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности. Кроме того, инспектора государственного пожарного надзора проверят знания персонала о порядке действий при возникновении пожара.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам приема абитуриентов в вузы Свердловской области.

Начальник отдела профессионального образования и государственного задания министерства общего и профессионального образования Свердловской области Михаил Корягин, ректор УрГЭУ-СИНХ Яков Силин, ректор УрГАУ Ольга Лоретц, директор центра нового приема, ответственный секретарь приёмной комиссии УрФУ Юлия Воронцова, начальник Управления сопровождения обучающихся, ответственный секретарь приёмной комиссии УрГПУ Илья Баёв и ответственный секретарь приемной комиссии УГМУ Марина Уфимцева озвучат результаты абитуриентской кампании в вузах области, расскажут о популярных среди молодежи специальностях и о количестве бюджетных мест в учебных заведениях в этом году.



15:00 Стадион «Уралмаш» (ул. Фестивальная, 8, открытое поле, стоянка авто у манежа). Состоится торжественное открытие спортивной школы по футболу Уральской футбольной академии. В школу будут приняты 24 футболиста 2003 года рождения. С 2019 года планируется набор еще 120 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Спортивная подготовка футболистов будет осуществляться по различным направлениям и этапам мастерства (тренировочный этап, этап совершенствования спортивного мастерства). Тренировочный процесс со спортсменами будут вести ведущие тренеры региона. Общеобразовательный процесс учащиеся детского футбольного центра будут осуществлять на базе школ города Екатеринбурга – №22, №68, №115 и №117.

Планируется, что в мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.