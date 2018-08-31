Анонсы событий на 4 сентября

18:01 | 3.09.2018

11:00 Оперный театр. В сквере заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов проведет совещание по ходу реконструкции этого объекта. Запланирован пресс-подход по итогам совещания.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 313а). Состоится брифинг начальника Отдела производства потребительских товаров и малого предпринимательства Ивана Бескрестных о мерах поддержки малого предпринимательства со стороны муниципалитета.

Городские власти готовы раздать почти 2 миллиона рублей представителям малого бизнеса. Кто, как, когда и на что сможет получить эти средства, можно будет узнать на брифинге.



15:00 СК «Юность» (Куйбышева, 32а). Состоится торжественное открытие обновленной спортивной арены. В церемонии принимают участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков и депутат Екатеринбургской городской Думы Елена Дерягина. Начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина расскажет журналистам о планах по модернизации спортивной инфраструктуры города в ближайшее время.