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Анонсы


19:55 | 31.08.2018

Анонсы событий на 1, 2 и 3 сентября

1 сентября

День знаний

9:00 Екатеринбургское суворовское военное училище (ул. Первомайская, 88). Состоится торжественная церемония посвящения в суворовцы 80 юных уральцев. Здесь же пройдет торжественный митинг, посвященный Дню знаний.
Будущих суворовцев будут зачислять в пятую роту, выпускником которой являлся Герой России подполковник Олег Пешков, погибший при выполнении воинского долга в Сирии.
Отметим, в этом году училище отметило свое 75-летие. Екатеринбургское суворовское военное училище было сформировано в декабре 1943 года. За годы существования оно выпустило более 175 тысяч воспитанников. Среди них — герои Советского Союза и России.

2 сентября

11:00 Парк «Таганская слобода» (ул. Бебеля, 111). Состоится День народов Среднего Урала. Свердловская область отметит праздник в шестнадцатый раз. На национальных подворьях, которых будет более 30, гости праздника смогут познакомиться с обычаями и культурой многонационального Урала. Новыми в этом году станут подворья вьетнамской диаспоры Свердловской области и региональной общественной организации развития карачаевской культуры «Къарча». Здесь же будут работать ремесленные мастерские, пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Праздничные гулянья будут сопровождаться выступлениями национальных фольклорных коллективов, песнями, танцами, презентацией и дегустацией блюд национальных кухонь.
Подворья начнут работу в 11:00. В 12:00 на центральной сцене парка начнется церемония открытия праздника с участием Уральского государственного академического русского народного хора и представителей национальных объединений. В 13:00 состоится концерт-марафон творческих коллективов и солистов национально-культурных обществ и автономий.
В День народов Среднего Урала для гостей праздника будет организована бесплатная парковка на 500 машино-мест в районе улиц Технической — Бебеля у парка отдыха «Таганская слобода» (центр распродаж «Таганский ряд», улица Бебеля, 109/1).

12:00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится открытие фотовыставки «Вы навсегда в самом сердце Беслана, парни, закрывшие сердцем детей». Экспозиция будет представлена в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
На выставке собрано более полусотни фотоснимков — реальных кадров спасательных операций по освобождению заложников, захваченных террористами в школе Беслана, больнице Буденновска и в здании Театрального центра во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве.
Отметим, что электронная версия экспозиции с 1 по 3 сентября будет размещена на официальных сайтах всех 94 муниципальных образований Свердловской области. Кроме того, электронная версия будет распространена среди школ региона.

3 сентября

12:00 Школа № 97 (пос. Исток, ул. Механизаторов, 1). Откроется памятник бойцу группы «Альфа» Федеральной службы безопасности, погибшему при исполнении служебного задания в Грозном, Александру Гуменюку.
Церемония пройдет в День солидарности в борьбе с терроризмом. Ожидается, что участие в ней примет губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий.
Отметим, школа № 97 в Истоке носит имя героя-уральца Александра Гуменюка, который окончил это учебное заведение.

14:00 УрФУ (ул. Мира, 19). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в традиционном празднике «День первый в Уральском федеральном». Глава региона поздравит студентов и преподавателей УрФУ с началом нового учебного года и вручит награды призерам олимпиад.

14:00 Площадь Советской Армии. У мемориала «Черный тюльпан» состоится торжественно-траурная церемония в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие посвящено дню памяти о жертвах терактов и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в борьбе с терроризмом.
В акции примут участие руководители органов исполнительной власти, силовых структур и ведомств, а также Центрального военного округа, представители национально-культурных объединений, традиционных религиозных конфессий, общественных организаций.
Напомним, что памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом — была установлена в России в 2005 году. Она связана с трагическими событиями, произошедшими в школе № 1 города Беслана в сентябре 2004 года, когда во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили заложников. В течение двух с половиной дней они удерживали в заминированном здании школы более тысячи человек, преимущественно детей, в тяжелейших условиях без еды и воды. 3 сентября в результате предпринятого штурма террористы были уничтожены. Во время теракта погибли 333 человека, 186 из которых — дети. Десять сотрудников спецназа, а также 9 спасателей МЧС и сотрудников МВД погибли при исполнении служебного долга.

© «Вечерние Ведомости»

 


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