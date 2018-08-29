Анонсы событий на 31 августа

10:58 | 31.08.2018

10:00 Ревда. Первый вице-губернатор Алексей Орлов и генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын откроют в Ревде новую ледовую арену, возведенную в рамках соглашения между правительством Свердловской области и УГМК.

В 08:00 от станции метро «Площадь 1905 года» (со стороны Театра эстрады) отправляется автобус (зеленый «Хендай» а/н 515) для СМИ.



11:00 Макаровский мост. Первый заместитель директора Городского управления дорожно-строительных работ Павел Пустозеров доложит главе Администрации города Екатеринбурга Александру Якобу о ходе работ по реконструкции этого инженерного сооружения. Специалисты городских служб обсудят задачи по ремонту моста до конца года и ответят на вопросы журналистов, связанные с планируемыми работами.



11:00 Сквер около Уральского политехнического колледжа (пр. Ленина, д. 89). Откроется площадка для занятий воркаутом. В церемонии примут участие представители администрации города и Кировского района Екатеринбурга, а также руководство Русской медной компании: заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам организации и управления Вадим Дударенко, глава Администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона хоккейного клуба «Автомобилист».

Президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын, директор клуба Максим Рябков и главный тренер команды Андрей Мартемьянов подведут итоги летних предсезонных сборов команды и расскажут о задачах на предстоящий сезон.



12:00 Детская художественная школа № 3 им. Корзухина (ул. Селькоровская, 8). Состоится торжественное открытие структурного подразделения Екатеринбургской детской художественной школы № 3 им. Корзухина по адресу: ул. Селькоровская, 8. В открытии принимает участие глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин.

Новое помещение общей площадью 200 кв. метров готово принять порядка 150 детей. Здесь будут заниматься изобразительным искусством воспитанники от 5 до 18 лет. Основное здание ЕДХШ № 3 расположено на Уктусе по адресу: пл. Жуковского, 10. Открытия отделения на Вторчермете очень ждали жители микрорайона.



12:00 Бисерть. Состоится открытие после капитального ремонта Бисертского гидротехнического сооружения. В мероприятии примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.