Анонсы событий на 30 августа

18:17 | 29.08.2018

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основной темой станет подведение итогов рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований Свердловской области в 2018 году. С докладом по этому вопросу выступит министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. Содоклады представят глава Новоуральского городского округа Александр Баранов и глава Каменского городского округа Сергей Белоусов.



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится итоговый оргкомитет Дня города — 2018. Руководители городских служб обсудят результаты масштабного городского праздника и выскажут первые предложения об организации Дня города в следующем году.

Напомним, празднование Дня города в Екатеринбурге прошло 18 августа. В более чем 50 мероприятиях, прошедших в рамках праздника, приняло участие более 1 миллиона горожан и гостей уральской столицы.



12:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная Дню народов Среднего Урала.

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, заместитель председателя правления «Ассамблеи народов России» Марина Плясунова, руководитель Курултая башкир Свердловской области Нафиса Тюменцева, председатель Армянской общины «Ани-Армения» Масис Назарян расскажут об особенностях масштабного праздника 2018 года и презентуют некоторые подворья. Все желающие смогут освоить азы игры на домбре. Мастер-класс проведет музыкант Багытжан Тасмагамбетов.



13:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М. Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев проведет встречу с собственниками и руководителями предприятий малого и среднего предпринимательства Свердловской области, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия бизнеса и органов власти для улучшения делового климата.

Такие встречи проходят по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх в рамках ключевого направления «Развитие малого предпринимательства» программы «Пятилетка развития».

По итогам встречи состоится брифинг бизнес-омбудсмена Елены Артюх.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 302). Начнется пресс-конференция председателя Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Ильи Викторовича Захарова.

Избирательная кампания по выборам в Екатеринбургскую городскую думу входит в финальную стадию. Руководитель городского избиркома расскажет о подготовке избирательных участков к работе 9 сентября, прокомментирует изменения в составе политических партий и кандидатов, принимающих участие в избирательном процессе, расскажет об организации досрочного голосования и даст прогноз явки избирателей в день выборов.



15:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Под председательством заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Аркадьевича Белышева пройдет итоговый оргкомитет Дня строителя.

Ставшие традиционным городским праздником, мероприятия Дня строителя прошли в екатеринбургском ЦПКиО 11 августа. Праздник собрал десятки тысяч специалистов отрасли и обычных горожан, для которых были организованы мастер-классы, шоу строительной техники, концерт группы IOWA и множество других событий.