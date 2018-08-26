Анонсы
19:45 | 28.08.2018
Анонсы событий на 29 августа
Протоиерей Максим Миняйло, протоиерей Евгений Попиченко и иерей Константин Корепанов расскажут об истории жизни святителя Спиридона Тримифунтского, объявят, где и в течение какого времени будет выставлен ковчег с мощами святителя Спиридона для поклонения в Екатеринбурге.
Мощи святого прибудут в Екатеринбург из Греции, с острова Корфу, где они находятся на постоянном хранении в храме Спиридона Тримифунтского.
11:00 Пересечение улиц Восточной и Первомайской. Специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» расскажут и покажут, как ведется техническое обслуживание городской ливневой канализации, а также прокомментируют скорость освобождения улиц Екатеринбурга от потоков воды после ливней.
16:00 Репина, 84. Откроется площадка для занятия воркаутом, созданная благотворительным фондом РМК в партнерстве с Администрацией города Екатеринбурга. В открытии примет участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Наумович Дударенко. Церемония завершится показательными выступлениями спортсменов, занимающихся силовым экстримом.
12:00 Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3, конференц-зал блока Б, 4-й этаж). Состоится коллегия Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, на которой будут рассмотрение подходы к реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». В коллегии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
С основным докладом выступит министр спорта Леонид Рапопорт. Содокладчиками станут заместитель председателя Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области Алексей Терентьев, директор Училища олимпийского резерва № 1 (колледж) Сергей Степанов, директор Спортивно-адаптивной школы Игорь Степанов и директор Уральской футбольной академии Евгений Нохрин.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам летних форумов с участием молодежи Свердловской области.
Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, участница форума «Таврида» Виктория Хребтова, участница форума «УТРО-2018» Наталья Суворова и участница Всероссийского форума студенческих клубов «Вместе вперед — 2018», модератор Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме — 2018» Яна Хохлова расскажут о российских и зарубежных форумах с участием свердловской молодежи, поделятся впечатлениями об организации мероприятий, сообщат о достижениях молодых людей из Свердловской области.
12:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова расскажет об итогах деловой поездки делегации нашего региона в Магаданскую область.
Визит свердловской делегации под руководством губернатора Евгения Куйвашева стал продолжением договоренностей, достигнутых между Свердловской и Магаданской областями на полях выставки «ИННОПРОМ-2018».[b][/b]
© «Вечерние Ведомости»
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