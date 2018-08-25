Анонсы событий на 28 августа

18:49 | 27.08.2018

9:00 Областной фонд поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7д). Состоится пресс-тур на производственное предприятие, выпускающее экипировку для экстремальных видов спорта, которому оказана господдержка: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал заем на развитие бизнеса. Заем позволил компании закупить необходимые ткани для увеличения объема производства. На Урале компания является уникальной и работает на импортозамещение.

Отметим, за внешний вид продукции отвечает итальянская дизайн-студия под руководством Данила Кузвесова, выпускника Уральской государственной архитектурно-художественной академии, являющегося в настоящее время дизайнером центра стиля Ferrari. Компания предоставляла экипировку для известных спортсменов: чемпиона России по ралли 2011 года Дмитрия Тагира, победителя ралли Dakar Сергея Карякина.

В ходе пресс-тура будет возможность получить комментарии от руководства предприятия, посмотреть и снять ателье, конструкторское бюро, цеха по производству спортивной одежды, готовую продукцию, посмотреть и снять тест-драйв мотоэкипировки, получить комментарий от руководства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Программа:

9:00–9:15 — запись комментария заместителя директора Областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева (о финансовой поддержке производственных предприятий) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д.

09:15–10:00 — дорога до предприятия по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 12Б, литера А.

10:00–11:00 — экскурсия по предприятию Dragonfly, комментарии руководства предприятия.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проверкам школ Свердловской области перед началом учебного года.

Заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева сообщат итоги приемки свердловских школ к новому учебному году и о том, как проходит подготовка образовательных учреждений Свердловской области к 1 сентября.



11:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Состоится Областное августовское педагогическое совещание работников образования Свердловской области. Планируется, что участие в нем примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

В этом году тема областного педагогического совещания звучит как «Профессиональное развитие педагога как условие качества образования». Речь пойдет также о формировании образовательного кластера Свердловской области и важности в этом контексте непрерывного педагогического образования.

На полях областного педсовета планируется церемония подписания соглашения о создании педагогического кластера Свердловской области. Стороны — министерство образования региона, УрГПУ и РГППУ, а также Институт развития образования — намерены создать на Среднем Урале непрерывную систему подготовки высококвалифицированных педагогических кадров.