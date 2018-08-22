Анонсы событий на 25, 26 и 27 августа

18:50 | 24.08.2018

25 августа



10:00 Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Состоится турнир народов Среднего Урала по волейболу, участие в котором примут 12 команд.

Турнир пройдет в рамках ежегодной спартакиады в преддверии учрежденного губернатором Свердловской области Дня народов Среднего Урала. В этом году праздник состоится 2 сентября.



11:00 Полигон Свердловский. Состоится торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2018».

На форуме военнослужащие Центрального военного округа в динамике продемонстрируют возможности новейшей военной техники. Выступления спланированы таким образом, чтобы максимально раскрыть технические, скоростные и огневые характеристики тяжелых бронемашин.

В статической экспозиции будут представлены разнообразные образцы вооружения и военной техники мотострелковых, танковых, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы и другие.

Также для гостей форума будут работать пункт отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и торговые точки «Военторга». За музыкальную составляющую будут отвечать творческие коллективы Екатеринбургского гарнизона и артисты города.



19:30 Дом кино (ул. Луначарского, 137). Состоится официальное открытие акции «Ночь кино» в Свердловской области. Для гостей мероприятия подготовлены развлекательная программы и фотозона. Первый киносеанс начнется в 20.00 – зрители увидят фильм «Последний богатырь». Также в афише «Ночи кино» ленты «Танки» и «Рубеж».

В рамках всероссийской акции «Ночь кино» в Свердловской области будут работать 105 площадок: 77 домов культуры, клубов и библиотек, 28 кинозалов, семь из которых расположены в Екатеринбурге. Кроме того, будут работать три открытых площадки – на Торговой площади в Березовском, в Парке культуры и отдыха Лесного и у центра досуга «Родина» в Серове.



26 августа



13:30 Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Состоится торжественная собрание, приуроченное к Дню пенсионера, пройдет награждение знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь» и «За заслуги в ветеранском движении»

С 11:00 на прилегающей к ДИВСу территории будут организованы интерактивные площадки – по танцам, стилю и моде, фотосъемке, откроются выставка урожая и товаров для здорового образа жизни, пройдет шахматный турнир и спортивные показательные выступления.

День пенсионера, учрежденный главой региона Евгением Куйвашевым, отмечается в Свердловской области в шестой раз. Мероприятия, посвященные региональному празднику, продлятся до 1 октября. Так, в сентябре в регионе пройдёт марафон добрых дел: фестивали, выставки, концерты, экскурсии, кинопоказы, творческие и спортивные состязания, благотворительные акции, специализированные ярмарки вакансий, дни открытых дверей, уроки в школах пожилого возраста.



27 августа



10:00 Дацюк-арена (ул. Куйбышева, 32а). Состоится пресс-тур посвященный новшествам в системе спортивной подготовки юных хоккеистов.

После запуска новой ледовой арены в Екатеринбурге, у юных хоккеистов, занимающихся в спортивном комплексе «Юность», появились уникальные возможности для тренировок. Здесь установлены специальные тренажеры, позволяющие отработать силу и точность броска по воротам (возможно единственные в детских спортивных школах страны), а главное, воплощены в жизнь авторские методики подготовки детей-спортсменов. Благодаря этим возможностям, юные спортсмены из уральской столицы уже совсем скоро станут новыми звездами хоккея уровня Дацюка.

Журналисты смогут увидеть и, при желании испытать на себе, все новшества тренировочного процесса хоккеистов, познакомиться с тренерами и руководством спортивной школы, юными спортсменами (2003 и 2013 г.р.) и их родителями. Комментарий о совершенствовании тренировочного процесса в детских спортивных школах в Екатеринбурге в целом даст начальник Комитета по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная готовности школ Екатеринбурга к учебному году.

Начальник Департамента образования администрации г. Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Алексей Суслов и заместитель главного госинспектора г.Екатеринбурга по пожарному надзору Виктор Калинин расскажут о количестве школ, готовых принять учащихся в новом учебном году, поделятся информацией о подготовке образовательных учреждений и пришкольных территорий.



15:00 Первоуральск (Инновационный культурный центр, ул. Ленина, 18 Б). Состоится открытие Студии анимации.

Студия оснащена по последнему слову техники: видеомонтажная, аудиоаппаратная для записи и сведения звука, студия «motion capture» позволит освоить уникальную технологию «захвата движения», в студии рисованной анимации будут проходить обучение группы юных художников. Высокие технологии студии создают возможность производить не только анимационные ленты, но и выполнять работы по качественному озвучиванию и монтажу художественного и документального кино.

Одновременно со Студией анимации в ИКЦ открывается кинозал, модернизированный при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Система объемного звука 7.1 Dolby Atmos позволит зрителям полностью погрузиться в вымышленный мир в формате высокого разрешения Full High Definition. При показе предпочтения будут отдаваться отечественным кинокартинам. На базе кинозала будет работать киноклуб, который объединит любителей кинематографии.

В день открытия гостей ожидает экскурсия, которая откроет секреты и продемонстрирует возможности студии, уникальной для Свердловской области. Гости смогут собственными глазами увидеть, как создается анимационное кино.