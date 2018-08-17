Анонсы
18:23 | 23.08.2018
Анонсы событий на 24 августа
Планируется, что в церемонии открытия форума примет участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Одной из тем пленарного заседания, которое начнется сразу же после церемонии открытия – опыт работы переводчиков на Чемпионате мира по футболу.
10:00 ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3). Состоится пленарная часть Августовского совещания педагогических и руководящих работников Екатеринбурга.
В мероприятии примут участие глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
График проведения пленарной части:
10:00 – 10:20 – приветственные слова почетных гостей мероприятия;
10:20 - 10:40 – награждение участников мероприятия;
10:40 - 11:20 – пленарный доклад начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой на тему «Образовательные проекты в векторе развития города Екатеринбурга»;
11:30 - 12:30 - панельная дискуссия на тему «На пути к экономике знаний».
Работа управленческих секций начнется с 14:00 на площадках школ Екатеринбурга: №№ 43, 108, 130.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению на Урале V Всемирного фестиваля уличного кино.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской киностудии и сопродюсер фестиваля Михаил Чурбанов, координатор федерального штаба Всемирного фестиваля уличного кино Дарья Петрова и руководитель уральского департамента маркетинга Tele2 Ольга Казанина расскажут о подготовке и проведении фестиваля, конкурсной программе мероприятия, а также ответят на вопросы журналистов.
V Всемирный фестиваль уличного кино примут более 1100 городов и населенных пунктов. Юбилейный тур охватит свыше 1 миллиона зрителей на 2500 площадках и станет самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире. В Екатеринбурге мероприятие пройдет 25 августа. На Плотинке будет установлен большой экран для трансляции современного независимого уличного кино.
13:00 Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3а, зал Свободы). Состоится экспертное обсуждение программы развития областного центра «Екатеринбург: навстречу будущему», участие в котором примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Реализация стратегического плана развития города, подготовка к 300-летию уральской столицы, воплощение в жизнь различных проектов в контексте подготовки к Всемирной выставке ЭКСПО-2025 определят дальнейшую судьбу города и станут драйверами экономического и социального роста для всего региона. Своим взглядом на пути развития областного центра поделятся эксперты, представляющие различные сферы жизни.
Речь также пойдет о выполнении установок Президента РФ, обозначенных в новом майском указе и касающихся создания комфортной городской среды, развития здравоохранения и образования, реконструкции и строительства дорог и так далее.
16:00 Технопарк высоких технологий Свердловской области (ул. Конструкторов, д.5). В рамках августовской смены образовательного центра «Золотое сечение» состоятся финальные мероприятия по направлениям «Наука» и «Промыслы».
Ученики направления «Наука» проведут публичную защиту своих проектов перед экспертным жюри. Всего будет представлено 10 проектов. Среди них: беспроводной автономный датчик тока с мобильным приложением; система дополненной реальности для обслуживания производственного процесса и другие. Все проекты были разработаны согласно задачам, поставленным промышленными предприятиями-партнёрами фонда «Золотое сечение».
Ученики направления «Промыслы» презентуют выставку «Природа и животные Урала», на которой они представят свои работы: расписанные подносы и камнерезные изделия с художественными элементами, изображающими природу родного края. Кроме того, будет представлена специальная экспозиция направления «Живопись» с лучшими картинами юных художников за все четыре смены «Золотого сечения».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:11 | 23.08.2018
Члены свердловской Общественной палаты могут лишиться полномочий из-за двойного гражданства
19:07 | 23.08.2018
Два екатеринбуржца обокрали 68 квартир на семь миллионов рублей
18:26 | 23.08.2018
В Прикамье утверждены нормативы обеспеченности населения детскими садами и школами
18:24 | 23.08.2018
Северных соседей Свердловской области обеспечат сотовой связью
17:44 | 23.08.2018
Евгений Куйвашев поручил выяснить, почему свердловчане неактивно подключаются к газовым сетям
17:35 | 23.08.2018
В столице Прикамья почтили память героев Курской битвы
17:27 | 23.08.2018
Пермская филармония покажет «Ночь кино»
17:20 | 23.08.2018
Пермяков просят помочь в поисках опасного преступника
17:07 | 23.08.2018
В Екатеринбурге работает горячая линия по выборам в гордуму
16:58 | 23.08.2018
Глава Перми встретился с жителями Свердловского района
16:40 | 23.08.2018
У пассажира Кольцово изъяли крупную партию табака
15:59 | 23.08.2018
В состав «Пармы» вошел центровой Дмитрий Соколов
15:50 | 23.08.2018
Благоустройство сквера имени Попова обойдется в 40 млн рублей
15:40 | 23.08.2018
В Перми обновляют дорожную разметку возле школ
15:33 | 23.08.2018
Житель Перми задержал подозреваемого в грабеже
15:22 | 23.08.2018
Прокуратура заставила оборудовать системами видеонаблюдения девять свердловских школ
14:59 | 23.08.2018
Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий грабителя (ФОТО)
14:50 | 23.08.2018
В Екатеринбурге появился Центр истории Уральского добровольческого танкового корпуса
13:53 | 23.08.2018
Свердловское правительство распределило субсидии для муниципалитетов
13:29 | 23.08.2018
В ДТП с трактором в Ирбитском районе пострадала 3-летняя девочка
13:20 | 23.08.2018
Энергетики Пермской сетевой компании заменят более 250 метров теплосети на улице Петропавловской
12:57 | 23.08.2018
В Уральском федеральном университете подвели предварительные итоги приемной кампании
12:45 | 23.08.2018
На улице Санаторной снесут незаконный киоск
12:39 | 23.08.2018
Пермский международный марафон пробегут известные легкоатлеты
12:31 | 23.08.2018
Опыт Пермского края по достройке «проблемных» домов будет учтен при разработке федерального механизма
12:20 | 23.08.2018
В Перми появится современный транспортно-пересадочный узел
11:38 | 23.08.2018
Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты на предприятии в поселке Красноглинном
11:24 | 23.08.2018
Екатеринбург лидирует среди региональных городов-миллионников по офисному строительству
11:16 | 23.08.2018
Евгений Куйвашев отстранил от должности высокопоставленного свердловского чиновника
10:52 | 23.08.2018
Уральца осудили за истязание матери и убийство кошки
10:38 | 23.08.2018
От укусов клещей пострадало почти 30 тысяч свердловчан
10:33 | 23.08.2018
Центр Кургана перекроют для репетиции церемонии открытия праздника «День города — 2018»
10:14 | 23.08.2018
Фестиваль ландшафтного искусства, прошедший в Екатеринбурге, хотят сделать ежегодным
09:46 | 23.08.2018
Союз журналистов России просит тщательного расследования нападения на Дмитрия Полянина
09:27 | 23.08.2018
На улице Высоцкого ликвидирована нелегальная парковка
09:07 | 23.08.2018
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
23:20 | 22.08.2018
Жительницу Свердловской области будут судить за то, что она пожаловалась журналистам на горадминистрацию
22:25 | 22.08.2018
Среднеуральской птицефабрике грозит новое уголовное дело
21:39 | 22.08.2018
Берёзовский суд арестовал второго подростка, который в составе группы несовершеннолетних избил инвалида до смерти
20:13 | 22.08.2018
В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Тверитина
19:29 | 22.08.2018
Перекрыли связь с цивилизацией: в Екатеринбурге отменили два единственных автобуса до Солнечного
18:21 | 22.08.2018
В Перми обсудили регулирование численности безнадзорных животных
18:14 | 22.08.2018
В Прикамье реализуется проект «Смогу жить сам»