Анонсы событий на 24 августа

18:23 | 23.08.2018

10:00 Отель «Рамада» (Кольцовский тракт, 1). Откроется Translation Forum Russia – крупнейшая в Восточной Европе отраслевая конференция, которая с 2010 года ежегодно собирает от 300 до 600 участников. Среди них – действующие переводчики, представители ведущих переводческих компаний, разработчики специального программного обеспечения – представители 60 городов Российской Федерации и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума пройдут дискуссии и обмен опытом представителей переводческой отрасли, будут демонстрироваться новые технологические разработки индустрии переводов.

Планируется, что в церемонии открытия форума примет участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Одной из тем пленарного заседания, которое начнется сразу же после церемонии открытия – опыт работы переводчиков на Чемпионате мира по футболу.



10:00 ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3). Состоится пленарная часть Августовского совещания педагогических и руководящих работников Екатеринбурга.

В мероприятии примут участие глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

График проведения пленарной части:

10:00 – 10:20 – приветственные слова почетных гостей мероприятия;

10:20 - 10:40 – награждение участников мероприятия;

10:40 - 11:20 – пленарный доклад начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой на тему «Образовательные проекты в векторе развития города Екатеринбурга»;

11:30 - 12:30 - панельная дискуссия на тему «На пути к экономике знаний».

Работа управленческих секций начнется с 14:00 на площадках школ Екатеринбурга: №№ 43, 108, 130.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению на Урале V Всемирного фестиваля уличного кино.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской киностудии и сопродюсер фестиваля Михаил Чурбанов, координатор федерального штаба Всемирного фестиваля уличного кино Дарья Петрова и руководитель уральского департамента маркетинга Tele2 Ольга Казанина расскажут о подготовке и проведении фестиваля, конкурсной программе мероприятия, а также ответят на вопросы журналистов.

V Всемирный фестиваль уличного кино примут более 1100 городов и населенных пунктов. Юбилейный тур охватит свыше 1 миллиона зрителей на 2500 площадках и станет самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире. В Екатеринбурге мероприятие пройдет 25 августа. На Плотинке будет установлен большой экран для трансляции современного независимого уличного кино.



13:00 Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3а, зал Свободы). Состоится экспертное обсуждение программы развития областного центра «Екатеринбург: навстречу будущему», участие в котором примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Реализация стратегического плана развития города, подготовка к 300-летию уральской столицы, воплощение в жизнь различных проектов в контексте подготовки к Всемирной выставке ЭКСПО-2025 определят дальнейшую судьбу города и станут драйверами экономического и социального роста для всего региона. Своим взглядом на пути развития областного центра поделятся эксперты, представляющие различные сферы жизни.

Речь также пойдет о выполнении установок Президента РФ, обозначенных в новом майском указе и касающихся создания комфортной городской среды, развития здравоохранения и образования, реконструкции и строительства дорог и так далее.



16:00 Технопарк высоких технологий Свердловской области (ул. Конструкторов, д.5). В рамках августовской смены образовательного центра «Золотое сечение» состоятся финальные мероприятия по направлениям «Наука» и «Промыслы».

Ученики направления «Наука» проведут публичную защиту своих проектов перед экспертным жюри. Всего будет представлено 10 проектов. Среди них: беспроводной автономный датчик тока с мобильным приложением; система дополненной реальности для обслуживания производственного процесса и другие. Все проекты были разработаны согласно задачам, поставленным промышленными предприятиями-партнёрами фонда «Золотое сечение».

Ученики направления «Промыслы» презентуют выставку «Природа и животные Урала», на которой они представят свои работы: расписанные подносы и камнерезные изделия с художественными элементами, изображающими природу родного края. Кроме того, будет представлена специальная экспозиция направления «Живопись» с лучшими картинами юных художников за все четыре смены «Золотого сечения».