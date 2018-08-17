Анонсы событий на 22 августа

18:55 | 21.08.2018

8:00–19:00 В Свердловской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

С 8:00 до 12:00 на станциях екатеринбургского метрополитена и в Историческом сквере волонтеры будут раздавать горожанам бело-сине-красные ленточки.

В 11:00 у памятника Б.Н. Ельцину (ул. Б. Ельцина, 3) состоится возложение цветов.

В 14:00 в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49) в честь памятной даты пройдет лекция-презентация специалиста парка Юрия Пыльцына «История государственного флага России», представляющая более чем 300-летнюю историю российского триколора: будут показаны все варианты флагов российского государства на разных исторических этапах. Кроме этого, дети — воспитанники детского сада будут читать стихи о Родине. После этого в 15:00 состоится встреча с Героем России Сергеем Ворониным.

В 17:00 в Историческом сквере будут работать интерактивные площадки и фотозоны, пройдут показательные выступления академии единоборств Русской медной компании, а также выступят ученики фонда «Золотое сечение».

В 18:20 состоится флешмоб с разворачиванием флага России «Горжусь, что живу под Российским Флагом».

Весь день в сети Интернет будет идти флешмоб «Горжусь, что живу под Российским Флагом» (#День Флага, #ДеньФлагаНаУрале).



10:00 АО «АПК «Белореченский» (село Кочневское Белоярского района). 22–23 августа в Свердловской области пройдет выставка «Всероссийский день картофельного поля — 2018». Мероприятие соберет ученых, семеноводов, поставщиков специальной техники и оборудования, средств защиты растений и агрохимии — всех, кто работает в отрасли картофелеводства, из разных регионов России, ближнего зарубежья и Европы. Участники обсудят развитие отрасли картофелеводства, в том числе вопросы селекции и семеноводства, будут организованы демонстрационные показы участков экологического испытания сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции, опыты на картофеле по применению средств защиты растений, запланировано посещение селекционно-семеноводческого центра и хранилища по картофелю, демонстрационные показы специальной техники и оборудования, семинары и круглые столы.

Ожидается, что гостями дня поля станут представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, правительства Свердловской области и т. д.

Автобус для СМИ отправится в 8:00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).



11:00 Школа № 93 (ул. 8 Марта, 89). Состоится брифинг заместителя начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Михаила Ладейщикова, посвященный подготовке школ города к началу нового учебного года.

Михаил Леонидович расскажет о масштабах ремонтных работ, проделанных в этом году специалистами в учебных заведениях города, а также поделится информацией об их переоснащении новым оборудованием и даст оценку готовности школ встречать учеников 1 сентября.

В школе № 93 к началу учебного года реконструирован и заново оснащен спортивный зал, проведен косметический ремонт классов и частичная замена окон. Директор школы расскажет журналистам о выполненных работах.



11:00 Дом спорта «Снежинка» (ул. Куйбышева, 32а). Состоятся показательные выступления участников августовской смены «Золотого сечения» по направлению «Фигурное катание». Юные фигуристы представят свои выступления, в которых покажут то, чему обучились в рамках образовательной смены.

На концерте также выступит команда «Юность» (юниоры): чемпион мира среди юниоров по синхронному катанию на коньках — 2017, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров по синхронному катанию на коньках — 2013, бронзовый призер Кубка мира по синхронному фигурному катанию на коньках среди юниоров — 2016, 15-кратный победитель первенств России среди юниоров по синхронному фигурному катанию на коньках, победитель Кубка Франции 2017 г., серебряный призер Кубка Франции — 2015.



14:00 «Комсомольская правда — Урал» (ул. Мамина-Сибиряка, 52, 6-й этаж, зал «Аркаим»). Состоится пресс-конференция на тему «Криминальные выборы в Екатеринбурге».

В ходе пресс-конференции пострадавшие представят наглядные свидетельства происходящего криминального произвола. В конце мероприятия состоится подписание обращения к председателю ЦИК РФ Э.А. Памфиловой, Полномочному представителю Президента РФ в Уральском федеральном округе Н.Н. Цуканову, заместителю Генерального прокурора РФ в УрФО Ю.А. Пономареву, начальнику ГУВД Свердловской области М.А. Бородину, начальнику УФСБ по Свердловской области А.П. Вяткину.