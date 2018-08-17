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Анонсы


18:21 | 20.08.2018

Анонсы событий на 21 августа

10:00 Сквер возле Дворца молодежи (пр. Ленина, 1, ориентир — автобусная остановка «Площадь Коммунаров»). Здесь установлена первая информационная стела, обеспечивающая городскую туристическую навигацию. Стела создана Уральским оптико-механическим заводом как опытный образец элемента туристической инфраструктуры Екатеринбурга. А еще с ее помощью можно в режиме реального времени передать привет городу.
Будет ли разработка запущена в серию? Как будет развиваться проект? Какой видят навигацию в городе урбанисты и дизайнеры?
На эти и многие другие вопросы журналистов ответят главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель и дизайнер УОМЗ Алексей Быков.

10:00 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105). Состоится подписание соглашения о создании «Ресурсного центра для инвалидов» в Свердловской области.
Соглашение будет подписано между федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, Министерством социальной политики Свердловской области, Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области.
Будущий «Ресурсный центр для инвалидов» — это единая коммуникационная площадка оказания консультативной и информационной помощи инвалидам, в том числе семьям, имеющим детей-инвалидов, по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления мер социальной поддержки, государственных услуг в области занятости населения, санаторно-курортного лечения и обеспечения техническими средствами реабилитации, социального обслуживания и предоставления технических средств реабилитации, созданная на принципах государственно-общественного партнерства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами.

11:00 Отель «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 8, зал Noble House). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная законодательному регулированию валютных рынков в РФ, экспертной оценке экономической ситуации на глобальных рынках и стабилизации личных финансов.
Руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров, генеральный директор «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев, профессор, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин и аналитик ООО «ЦАФТ Екатеринбург» Алексей Филимонов расскажут о законодательном регулировании рынка Форекс в Российской Федерации и механизмах инвестирования на валютном рынке в условиях санкций и неопределенности, а также дадут прогнозы по ситуации на валютном рынке и ответят на вопросы журналистов.
После пресс-конференции предусмотрен кофе-брейк, где представители СМИ смогут задать дополнительные вопросы, записать синхроны, интервью с участниками встречи.

© «Вечерние Ведомости»

 


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