Анонсы событий на 18 августа

19:23 | 17.08.2018

10:00 Площадь 1905 года. Состоится открытие праздничных мероприятий и церемония поднятие флага Дня города, которой примут участие руководители Екатеринбурга и гости праздника.



10:00 Стадион «Урал» (ул. Фестивальная, 10). Состоится турнир народов Среднего Урала по футболу. Участие примут 18 команд.



12:00 Площадь Труда. Состоится возложение цветов к памятнику основателям города В.Н. Татищеву и Г.В. де Генину, в котором примут участие руководители города, депутаты Екатеринбургской городской Думы и гости праздника.



12:30 Исторический сквер. Состоится традиционная Городская свадьба, в которой примут участие 25 пар молодоженов, зарегистрировавших свой брак День города. Ключи от квартиры паре, вытянувшей «счастливый конверт» вручит глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб.



17:00 Акватория Верх-Исетского пруда (Кирова, 40). Состоится церемония закрытия Чемпионата мира по парусному спорту среди женщин. Награды победительницам вручит глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб.



22:45 над Акваторией городского пруда начнется фестиваль фейерверков и прогремит праздничный салют.