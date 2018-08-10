Анонсы событий на 17 августа

18:40 | 16.08.2018

10:00 Северное трамвайное депо (пр. Космонавтов, 12). Прибыл для испытаний новый образец трамвайного вагона «Уралтрансмаша».

С техническими характеристиками вагона нас познакомит главный конструктор предприятия Сергей Владимирович Соловьев, о планах по тестированию вагона расскажет главный инженер ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Виктор Федорович Табаков, а о перспективах обновления парка общественного транспорта Екатеринбурга – заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Константинович Архипов.



11:00 Ленинский районный суд (ул. Щорса, 68, 3В). Состоится рассмотрение апелляционной жалобы на решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга об отказе в снятии с выборов депутатов городской думы Екатеринбурга «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Истец - Избирательное объединение "СРО Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России"", ответчик - Избирательная комиссии МО "город Екатеринбург"



12:00 Свердловская областная специальная библиотеке для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится детский праздник «Зримый Екатеринбург», посвящённый 295-летию со дня образования Екатеринбурга.

Участниками мероприятия станут дети с ограниченными возможностями здоровья (инвалидность по зрению). Для них будет организована презентация выставки макетов исторических памятников и сооружений Екатеринбурга «Город на ощупь» и квест-игра по истории Екатеринбурга «Город мой родной».

В 13.00 состоится презентация книги «Школа твоего имени», посвященная Станиславу Александровичу Мартиросяну и его деятельности на посту директора Верхнепышминской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, названной в его честь. Прямо в тексте размещены QR-коды, по которым можно прослушивать аудиозаписи голоса Мартиросяна, его лекции, песни на его стихи. Отметим, что издание книги приурочено к празднованию 70-летнего юбилея Верхнепышминской школы-интерната имени С.А. Мартиросяна.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Яблочного Спаса.

Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Уральское УГМС" Анна Мишарина и ведущий агрометеоролог отдела агрометеорологии ФГБУ "Уральское УГМС" Лариса Закирова расскажут о традициях и обычаях празднования Яблочного Спаса, об аграрной ситуации и итогах сбора первого урожая сельскохозяйственных культур в частных садоводствах региона, а также озвучат прогноз погоды на ближайшие недели.

Народная традиция именует день Преображения Господня Яблочным Спасом, который христиане отмечают 19 августа. В этот день по традиции освящаются плоды нового урожая.



19.00 Театр эстрады (ул. 8 марта, 15). В рамках проведения Дней культуры Республики Ингушетия в Свердловской области состоится концерт государственного ансамбля народного танца «Ингушетия».

Помимо концерта для гостей будет организована выставка национальных костюмов и картин из рыбьей кожи (до начала концерта).

Целью проекта «Дни культуры Ингушетии в Свердловской области» является укрепление межрегиональных отношений между Республикой Ингушетия и Свердловской областью. Мероприятие организованно при поддержке Представительства Республики Ингушетия в Уральском Федеральном округе.