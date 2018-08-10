Анонс событий на 15 августа

18:18 | 14.08.2018

10:00 ЦГБ №6 (ул. 8 Марта, 126) Откроется после капитального ремонта женская консультация ЦГБ№ 6. В открытии примут участие глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, куратор социальной сферы города Михаил Матвеев, депутат Екатеринбургской городской Думы Елена Дерягина и директор ООО «Металпроминвест» Виталий Крупин.



11:00 Гимназия № 39 (ул. Циолковского, 70). Состоится церемония открытия дополнительного здания екатеринбургской гимназии № 39. Мероприятие пройдет по адресу ул. Циолковского, 70. В новом здании будет организован образовательный процесс для учеников начальной школы.

Отметим, в 2018 году в Свердловской области в рамках реализации государственной программы на 2016-2025 годы будет создано около 5 тысяч новых мест в школах. Помимо подразделения гимназии № 39 в планах также открытие второй очереди школы № 23 в Академическом районе начнет работу новая школа на 1200 мест в Кировграде.



14:10 Железнодорожный вокзал Екатеринбурга. 15 августа совершит поездку 3-миллионный пассажир, купивший билет на скоростной электропоезд «Ласточка» на Свердловской железной дороге (курсируют с ноября 2015 года).

Соответствующие расчеты были получены через Автоматизированную систему управления пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК), которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах АО «СПК», терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и через мобильное приложение «Пригород».

Прогнозируется, что юбилейный пассажир 15 августа совершит поездку на «Ласточке» из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и АО «Свердловская пригородная компания» планируют торжественно поздравить пассажира.

14:10 сбор представителей СМИ на вокзале Екатеринбурга. Начало посадки пассажиров в пригородный поезд №7065 «Ласточка» Екатеринбург – Нижний Тагил.

14:20 торжественное поздравление 3-миллионного пассажира «Ласточки» в вагоне.

14:25 брифинг с участием руководителей АО «Свердловская пригородная компания».

14:37 отправление пригородного поезда №7065.



15:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 313а). Состоится брифинг, посвященный подготовке к проведению III форума стратегического планирования «Города России 2030». О тематике форума в этом году, вопросах, которые будут на нем обсуждаться, именитых гостях мероприятия расскажет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

Напомним, форум «Города России 2030» ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2016 года. В прошлом году его участниками стали 600 делегатов из 84 муниципалитетов и 14 субъектов со всей России. Общественную часть форума, где обсуждались проекты развития Екатеринбурга, посетило более 400 горожан.