Анонсы
18:15 | 13.08.2018
Анонсы событий на 14 августа
Занятия проведут в том числе заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий, начальник отдела разработки образовательных программ и сертификации Научно-образовательного центра проектного менеджмента РАНХиГС Андрей Кувшинов.
10:00 ЕМУП «Водоканал» (ул. Царская, 4). Отправится пресс-тур, посвященный новым технологиям очистке Верх-Исетского пруда и озера Здохня. Водоемы пострадали в 90-е годы прошлого века от шлама городских очистных сооружений. Сегодня выбрана технология, которая позволит удалить из них скопившиеся за десятилетия отходы водоподготовки. В данный момент специалисты изучают объем иловых отложений, которые попали в водоемы. Расчет объема позволит определить стоимость и продолжительность времени очистки. Работы по очистке планируется начать весной 2019 года.
Генеральный директор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов покажет все ключевые участки, влияющие и на многолетнее накопление загрязнений и площади и технологии, которые позволят глобально изменить ситуацию, вернуть городу один водоем и сохранить другой.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области 9 сентября 2018 года.
Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников расскажет об основных мероприятиях по подготовке и проведению выборов, о кандидатах, сроках и регламенте агитационного периода.
В 15 муниципальных образованиях в Свердловской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и глав трех сельских поселений. Всего, по данным на 6 августа, по области зарегистрировано и участвуют в выборах 775 кандидатов, из них 667 человек выдвинуты политическими партиями, а 108 – в порядке самовыдвижения.
12:00 Дендрарий (ул. 8 Марта, 37 А, Центральный вход). Откроется фотовыставка «Радуга памятников Екатеринбурга», посвященная объектам культурного наследия города Екатеринбурга. На фотовыставке представлены исторические и современные фотографии с кратким описанием объектов культурного наследия районов города Екатеринбурга, а также карты города Екатеринбурга, начиная с основания города как завода-крепости.
Организатор фотовыставки «Радуга памятников Екатеринбурга» МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия». О выставке расскажет директор Центра Леонид Генин.
13:30 Спуск на набережную городского пруда от переулка Химиков. Начнутся работы по очистке гранитного ограждения от граффити с помощью пескоструйной машины. Подрядчик работ расскажет о технологии и сроках проведения работ. Заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий прокомментирует работу городских властей по борьбе с граффити в городе.
14:00 «Дом Метенкова» (ул. К. Либкнехта, 36). Начнется пресс-тур, посвященный 20-летию музея.
Празднуя юбилей, музей представляет выставку «Ключи от дома», рассказывающую об истории «Дома Метенкова». В исторических залах сосредоточена хроника жизни здания, начиная с первого его упоминания на генплане города в 1825 году и заканчивая собственно открытием музея в 1998-м. По выставке нас проведет и все музейные тайны раскроет, а также расскажет о перспективах развития учреждения культуры, директор Музея истории Екатеринбурга, чьим подразделением является Музей фотографии, Сергей Каменский.
14:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев расскажет о ходе уборочной кампании, начавшейся на Среднем Урале.
В мероприятии также примет участие руководитель Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук профессор Никита Зезин.
19:00 Набережная Верх-Исетского пруда (ул. Кирова, 40). Откроется Чемпионат мира по парусному спорту среди женщин. В открытии принимает участие глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб.
© «Вечерние Ведомости»
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