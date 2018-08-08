Анонсы событий на 10 августа

18:41 | 9.08.2018

10:00 ОКБ № 1 (ул. Волгоградская, 185, 2-й этаж, актовый зал). Состоится ХVII Международная конференция по актуальным проблемам сосудистой хирургии.

В программе — выступления руководителя отделения хирургии артериальной патологии Научного центра им. А.Н. Бакулева доктора медицинских наук Валерия Аракеляна и других ведущих российских специалистов.

Кроме того, с докладом «Гибридные процедуры открывают новые горизонты сосудистой хирургии» выступит Михаил Клячкин из Mercer University (Атланта, США).



11:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области, на котором будет рассмотрено более 30 проектов постановлений кабмина.



11:30 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21–23). Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Нижний Тагил. Глава региона примет участие в торжественном собрании, приуроченном ко Дню города, а также посетит социально значимые объекты.



14:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Спортивная общественность Свердловской области отметит День физкультурника. В торжественном мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

С 13:00 в фойе театра пройдут показательные выступления и флешмоб. В 14:00 состоится праздничный концерт и награждение заслуженных работников отрасли.



19:00 Центр культуры «Урал» (Студенческая, 3). Состоится финал конкурса «Мисс Екатеринбург — 2018». Корону победительнице вручит глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб.